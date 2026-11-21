ലോകകപ്പ് തോൽവിക്ക് പകരംവീട്ടുമോ? സ്പെയിനിനെതിരെ ഫ്രാൻസ്; നേഷൻസ് ലീഗ് ക്വാർട്ടറിൽ തീപാറും പോരാട്ടങ്ങൾtext_fields
നിയോൺ: യുവേഫ നേഷൻസ് ലീഗ് ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ ഫുട്ബാൾ ലോകത്തെ വമ്പന്മാർ നേർക്കുനേർ. ലോകചാമ്പ്യന്മാരായ സ്പെയിനും കരുത്തരായ ഫ്രാൻസും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടമാണ് ക്വാർട്ടറിലെ പ്രധാന ആകർഷണം. നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ പോർച്ചുഗലിന് നെതർലൻഡ്സാണ് എതിരാളികൾ. ഇംഗ്ലണ്ട് നോർവേയെയും ജർമനി ബെൽജിയത്തെയും നേരിടും. വെള്ളിയാഴ്ച സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ നിയോണിൽ നടന്ന നറുക്കെടുപ്പിലാണ് ആവേശകരമായ മത്സരങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുങ്ങിയത്.
ലോകകപ്പ് സെമിഫൈനലിലെ തോൽവിക്ക് കണക്കുതീർക്കാനുള്ള അവസരമാണ് ഫ്രാൻസിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജൂലൈയിൽ നടന്ന ലോകകപ്പ് സെമിയിൽ ഫ്രാൻസിനെ എതിരില്ലാത്ത രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് കീഴടക്കിയാണ് സ്പെയിൻ ഫൈനലിലെത്തിയത്. പിന്നീട് കിരീടവും സ്വന്തമാക്കി. നേഷൻസ് ലീഗിൽ വീണ്ടും ഇരുടീമുകളും ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോൾ ലാമിൻ യമാലും കിലിയൻ എംബാപ്പെയും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടത്തിനായിരിക്കും ആരാധകർ ഉറ്റുനോക്കുക.
ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയുടെ പോർച്ചുഗലിന് കിരീടം നിലനിർത്താനുള്ള യാത്രയിൽ കടുത്ത വെല്ലുവിളിയാണ് നെതർലൻഡ്സ്. കഴിഞ്ഞ തവണ ഡെന്മാർക്കിനെതിരെ രണ്ടാംപാദ മത്സരത്തിൽ അധികസമയത്ത് 5-2ന്റെ ജയം സ്വന്തമാക്കിയാണ് പോർച്ചുഗൽ അവസാന നാലിലേക്ക് മുന്നേറിയത്.
ഇംഗ്ലണ്ടും നോർവേയും തമ്മിലുള്ള മത്സരവും ലോകകപ്പിലെ മറ്റൊരു പോരാട്ടത്തിന്റെ ആവർത്തനമാകും. ലോകകപ്പ് ക്വാർട്ടറിൽ നോർവേയെ 2-1ന് പരാജയപ്പെടുത്തിയ ഇംഗ്ലണ്ടിന് ഇത്തവണയും വിജയം ആവർത്തിക്കാനാകുമോയെന്നാണ് ആരാധകർ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. ബെൽജിയവും ജർമനിയും തമ്മിലുള്ള മത്സരവും കനത്ത പോരാട്ടത്തിന് വേദിയാകും.
2027 മാർച്ച് 25 മുതൽ 30 വരെയാണ് ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ മത്സരങ്ങൾ. രണ്ട് പാദങ്ങളിലായാണ് ടീമുകൾ ഏറ്റുമുട്ടുക. മാർച്ച് 25ന് സ്പെയിൻ ഫ്രാൻസിനെയും ബെൽജിയം ജർമനിയെയും നേരിടും. മാർച്ച് 27ന് നോർവേ–ഇംഗ്ലണ്ട്, നെതർലൻഡ്സ്–പോർച്ചുഗൽ മത്സരങ്ങൾ നടക്കും. മാർച്ച് 28, 30 തീയതികളിലായിരിക്കും രണ്ടാംപാദ മത്സരങ്ങൾ.
സ്പെയിൻ–ഫ്രാൻസ് മത്സരത്തിലെ വിജയികൾ സെമിയിൽ നെതർലൻഡ്സ്–പോർച്ചുഗൽ പോരാട്ടത്തിലെ വിജയികളെ നേരിടും. ജർമനി–ബെൽജിയം മത്സരത്തിലെ വിജയികളും ഇംഗ്ലണ്ട്–നോർവേ മത്സരത്തിലെ വിജയികളും തമ്മിലാണ് മറ്റൊരു സെമി ഫൈനൽ. ജൂൺ ഒമ്പതിനും പത്തിനുമാണ് സെമി ഫൈനലുകൾ. ജൂൺ 13ന് കിരീടപ്പോരാട്ടം നടക്കും.
കഴിഞ്ഞ സീസണിലെ നേഷൻസ് ലീഗ് ക്വാർട്ടർ പോരാട്ടങ്ങളും വൻ ആവേശം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. നാല് മത്സരങ്ങളിൽ മൂന്നെണ്ണം രണ്ടാംപാദത്തിൽ അധികസമയത്തേക്ക് നീണ്ടപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിലാണ് തീരുമാനമായത്. സ്പെയിൻ–നെതർലൻഡ്സ്, ജർമനി–ഇറ്റലി മത്സരങ്ങൾ 3-3 സമനിലയിൽ കലാശിച്ചതും ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു.
അതേസമയം, ലീഗ് ബിയിലേക്കുള്ള സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിനായുള്ള പ്ലേഓഫിൽ ബെലറൂസും ഇസ്രായേലും ഏറ്റുമുട്ടും. സുരക്ഷാ, രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളെ തുടർന്ന് ഇരുടീമുകൾക്കും സ്വന്തം രാജ്യത്ത് മത്സരങ്ങൾ നടത്താൻ നിയന്ത്രണങ്ങളുള്ളതിനാൽ നിഷ്പക്ഷ വേദികളിലായിരിക്കും പോരാട്ടങ്ങൾ. ഇരുപാദ മത്സരങ്ങളും ഒരേ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടത്താനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട്.