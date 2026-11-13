ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിന് ചെക്ക് വെച്ച് സ്പെയിൻ; നേഷൻസ് ലീഗിൽ അപരാജിത കുതിപ്പ് തുടരുന്നു, ജയം 2-0ന്

ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിന് ചെക്ക് വെച്ച് സ്പെയിൻ; നേഷൻസ് ലീഗിൽ അപരാജിത കുതിപ്പ് തുടരുന്നു, ജയം 2-0ന്text_fields
പ്രാഗ്: യുവേഫ നേഷൻസ് ലീഗിൽ വിജയക്കുതിപ്പ് തുടർന്ന് സ്പെയിൻ. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ അഞ്ചാം മത്സരത്തിൽ ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിനെ എതിരില്ലാത്ത രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് കീഴടക്കിയാണ് സ്പെയിൻ തങ്ങളുടെ അപരാജിത റെക്കോഡ് നിലനിർത്തിയത്. അലക്സ് ബയേനയും മാർക്ക് പുബിലും സ്പെയിനിനായി ലക്ഷ്യം കണ്ടു. മത്സരത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ പത്ത് പേരായി ചുരുങ്ങിയ ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിന് സ്പാനിഷ് മുന്നേറ്റത്തിന് തടയിടാനായില്ല.
മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ ഇരു ടീമുകളും മികച്ച പോരാട്ടമാണ് കാഴ്ചവെച്ചത്. എന്നാൽ പതിയെ കളിയുടെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്ത സ്പെയിൻ 39ാം മിനിറ്റിൽ ലീഡ് സ്വന്തമാക്കി. ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക് താരം ലൂക്കാസ് ആംബ്രോസ് ബോക്സിനുള്ളിൽ പന്ത് കൈകൊണ്ട് തടഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് വീഡിയോ അസിസ്റ്റന്റ് റഫറിയുടെ പരിശോധനയിൽ സ്പെയിനിന് അനുകൂലമായി പെനാൽറ്റി ലഭിച്ചു. കിക്ക് എടുത്ത അലക്സ് ബയേനയ്ക്ക് പിഴച്ചില്ല. ഗോൾകീപ്പർ മാറ്റെയ് കോവാറിന് പന്തിൽ സ്പർശിക്കാനായെങ്കിലും ഗോൾ തടയാനായില്ല.
രണ്ടാം പകുതിയിൽ തിരിച്ചടിക്കാൻ ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും സ്പെയിനിന്റെ പ്രതിരോധം മറികടക്കാനായില്ല. ഇതിനിടെ 69ാം മിനിറ്റിൽ സ്പെയിനിന്റെ പകരക്കാരനായ റോബർട്ടോ ഫെർണാണ്ടസിനെ ഫൗൾ ചെയ്ത ചെക്ക് ക്യാപ്റ്റൻ ലാഡിസ്ലാവ് ക്രെജിക്ക് ചുവപ്പുകാർഡ് ലഭിച്ചു. ഇതോടെ പത്ത് പേരുമായാണ് ആതിഥേയർ മത്സരം തുടർന്നത്.
അധികസമയത്തിന്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ സ്പെയിൻ രണ്ടാം ഗോളും കണ്ടെത്തി. ചെക്ക് താരമായ തോമസ് സൗസെക്കിൽ നിന്ന് പന്ത് പിടിച്ചെടുത്ത മാർക്ക് പുബിൽ കൃത്യമായ ഷോട്ടിലൂടെ വലകുലുക്കുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ സ്പെയിനിന്റെ വിജയം 2-0 ആയി.
ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിന് ഇനി സ്പെയിൻ
നേഷൻസ് ലീഗിന്റെ ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ യോഗ്യത നേരത്തെ ഉറപ്പാക്കിയ സ്പെയിൻ ഗ്രൂപ്പിലെ അവസാന മത്സരത്തിൽ ഞായറാഴ്ച ഇംഗ്ലണ്ടിനെ നേരിടും. മാഡ്രിഡിലാണ് മത്സരം. തുടർച്ചയായി 44 മത്സരങ്ങളിൽ തോൽവിയറിയാതെയുള്ള സ്പെയിനിന്റെ കുതിപ്പിനും ഈ വിജയം കരുത്തായി.
പരിക്കിനെ തുടർന്ന് ലാമിൻ യമാൽ, ഡാനി ഓൾമോ, റോഡ്രി, എറിക് ഗാർസിയ എന്നിവർക്ക് മത്സരത്തിൽ കളിക്കാനായിരുന്നില്ല. പനി ബാധിച്ചതിനാൽ മികേൽ ഒയാർസബാലും ടീമിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ യമാലും ഒയാർസബാലും ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ മത്സരത്തിന് മുമ്പ് ടീമിനൊപ്പം ചേരുമെന്ന് പരിശീലകൻ ലൂയിസ് ഡി ലാ ഫുവെന്റെ അറിയിച്ചു.
അതേസമയം, നേഷൻസ് ലീഗിൽ ഈ സീസണിൽ ഇതുവരെ വിജയമൊന്നും നേടാനാകാത്ത ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിന് അവസാന മത്സരത്തിൽ ക്രൊയേഷ്യയെ നേരിടണം. ടൂർണമെന്റിന്റെ അടുത്ത പതിപ്പിലും ഉയർന്ന ഡിവിഷനിൽ തുടരണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ മത്സരത്തിൽ വിജയം അനിവാര്യമാണ്.