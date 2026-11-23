ആറാടി ഏഷ്യൻ കരുത്തർ; കിം ജിവൂവിന് ഹാട്രിക്text_fields
ദോഹ: ഫിഫ അണ്ടർ 17 ലോകകപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ ന്യൂ കാലിഡോണിയക്കെതിരെ ദക്ഷിണ കൊറിയക്ക് അനായസ ജയം. എതിരില്ലാത്ത ആറ് ഗോളുകൾക്കാണ് ഏഷ്യൻ കരുത്തർ ന്യൂ കാലിഡോണിയയെ കീഴടക്കിയത്. ഹാട്രിക് നേടിയ കിം ജിവൂവിന്റെ (15, 20, 63) തകർപ്പൻ പ്രകടനമാണ് കൊറിയക്ക് ആധികാരിക വിജയം സമ്മാനിച്ചത്.
കളിയിലുടനീളം ആധിപത്യം പുലർത്തിയ ദക്ഷിണ കൊറിയ ആദ്യ പകുതിയിൽ തന്നെ അഞ്ച് ഗോളുകൾ അടിച്ചുകൂട്ടി വിജയം ഉറപ്പാക്കിയിരുന്നു.
അഞ്ചാം മിനിറ്റിൽ കിം ജിവൂ നൽകിയ പാസിൽ പാർക്ക് ജൂഹോ ആണ് ഗോൾവേട്ടക്ക് തുടക്കമിട്ടത്. തുടർന്ന് ആൻ സൺഹ്യൂൻ (25), ഹാൻ സ്യൂങ്മിൻ (27) എന്നിവരും തുടർച്ചയായി ഗോളുകൾ നേടി. കളിയിലുടനീളം പ്രതിരോധത്തിലേക്ക് വലിഞ്ഞ ന്യൂ കാലിഡോണിയക്ക് കാര്യമായ മുന്നേറ്റങ്ങളൊന്നും നടത്താനായില്ല. രണ്ട് ജയം സ്വന്തമാക്കിയ ദക്ഷിണ കൊറിയ ഗ്രൂപ്പ് ബിയിൽ ആറു പോയന്റുമായി ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ്.