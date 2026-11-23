ഫ്രാൻസിന് സൗദി ഷോക്ക്text_fields
ദോഹ: കരുത്തരായ ഫ്രാൻസിനെ ഒരു ഗോളിന് വീഴ്ത്തി സൗദി അറേബ്യക്ക് ജയം. കളിയിലുടനീളം ഫ്രാൻസ് ആക്രമിച്ചു കളിച്ചെങ്കിലും പ്രതിരോധക്കോട്ട കെട്ടിപ്പടുത്ത സൗദി, 73-ാം മിനിറ്റിൽ ഷമാൻ അൽഖഹ്താനി നേടിയ ഗോളിലൂടെയാണ് ജയം സ്വന്തമാക്കിയത്. ആദ്യ പകുതിയിൽ പന്തടക്കത്തിലും ആക്രമണത്തിലും ആധിപത്യം പുലർത്തിയ ഫ്രാൻസ് തുടരെത്തുടരെ ഷോട്ടുകൾ ഉതിർത്തെങ്കിലും സൗദി പ്രതിരോധം അവയെല്ലാം നിർവീര്യമാക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് 73-ാം മിനിറ്റിൽ പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങിയ സെയ്ദ് അൽബുരി നൽകിയ പാസ് ഷമാൻ അൽഖഹ്താനി വലയിലാക്കുകയായിരുന്നു. ഗോൾ വഴങ്ങിയതോടെ സമനിലക്കായി ഫ്രാൻസ് ആക്രമണം കൂടുതൽ ശകതമാക്കി. പകരക്കാരായി ഇറങ്ങിയ അലി ട്രയോർ, ഷായ് എറ്റാമെ, ലൂയിസ് ഫൗബിൾ എന്നിവർ അവസാന മിനിറ്റുകളിൽ നിരവധി ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയെങ്കിലും സൗദി പ്രതിരോധത്തിൽ എല്ലാം വിഫലമായി.