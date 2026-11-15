റോണോക്ക് ആദരമർപ്പിച്ച മത്സരത്തിൽ വമ്പൻ തോൽവി; ഡെന്മാർക്കിന് മുന്നിൽ അടിപതറി പോർചുഗൽ

റോണോക്ക് ആദരമർപ്പിച്ച മത്സരത്തിൽ വമ്പൻ തോൽവി; ഡെന്മാർക്കിന് മുന്നിൽ അടിപതറി പോർചുഗൽtext_fields
ബ്രാഗ: അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബാളിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച ഇതിഹാസം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോക്ക് ആദരമർപ്പിച്ച് ഇറങ്ങിയ മത്സരത്തിൽ പോർചുഗലിന് തോൽവി. യുവേഫ നേഷൻസ് ലീഗിൽ അഞ്ചാം റൗണ്ടിലെ മത്സരത്തിൽ ഡെന്മാർക്കിനോടാണ് ടീം പരാജയപ്പെട്ടത്. ബ്രാഗയിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ഒന്നിനെതിരെ നാല് ഗോളുകൾക്കാണ് പറങ്കിപ്പടയ്ക്ക് അടിപതറിയത്.
റൊണാൾഡോ വിരമിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള പോർചുഗലിന്റെ ആദ്യ മത്സരമായിരുന്നു ഇത്. മുൻ നായകന് ആദരമർപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പോർചുഗൽ താരങ്ങളെല്ലാം കളത്തിലിറങ്ങിയത് റോണോയുടെ ഐകോണിക് ഏഴാം നമ്പർ ജേഴ്സി അണിഞ്ഞാണ്. ആരാധകർ 'നന്ദി ക്യാപ്റ്റൻ' എന്ന ബാനറുകളുമുയർത്തി.
എന്നാൽ, മത്സരത്തിൽ ഇറങ്ങിയ പോർചുഗലിന് നിരാശയായിരുന്നു ഫലം. ആദ്യ വിസിലെത്തിയത് മുതൽ പോർചുഗൽ മുന്നേറ്റങ്ങളുമായി കുതിച്ചെങ്കിലും വ്യക്തമായ ഗോൾ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. മറുവശത്ത് ഡെന്മാർക്ക് കൗണ്ടർ അറ്റാക്കുകളുമായി പറങ്കിപ്പടക്ക് വെല്ലുവിളി ഉയർത്തി. ആദ്യ പകുതി അവസാനിക്കാൻ മിനിറ്റുകൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ ഡെന്മാർക്ക് പോർചുഗലിനെ ഞെട്ടിച്ച് ലക്ഷ്യം കണ്ടു.
43 -ാം മിനിറ്റിൽ ക്യാപ്റ്റൻ പിയറെ എമിൽ ഹോയ്ബ്യെർഗാണ് ഡെന്മാർക്കിലെ മുന്നിലെത്തിച്ചത്. ബോക്സിനുള്ളിൽ റൂബൻ ഡയസിന്റെ കൈയിൽ പന്ത് തട്ടിയതിന് ലഭിച്ച പെനാൽറ്റി ക്യാപ്റ്റൻ പിഴവുകളേതുമില്ലാതെ വലയിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു.
കളി പുനരാരംഭിച്ചപ്പോൾ ഡെന്മാർക്ക് പൂർണ ആധിപത്യം ഏറ്റെടുത്തു. രണ്ടാം പകുതിയുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഡെന്മാർക്ക് തങ്ങളുടെ ലീഡ് ഉയർത്തി. 50-ാം മിനിറ്റിൽ മികച്ചൊരു വോളിയിലൂടെ റാസ്മസ് ഹോയ്ലുണ്ടാണ് ടീമിന് രണ്ടാം ഗോൾ സമ്മാനിച്ചത്. ഏഴ് മിനിറ്റുകൾക്കപ്പുറം ഹോയ്ലുണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി വല കുലുക്കി.
തിരിച്ചടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ ഡെന്മാർക്ക് ഒരു ഗോൾ കൂടി അടിച്ച് പോർചുഗലിന്റെ എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളെയും തകർത്തു. 75-ാം മിനിറ്റിൽ ജൊവാചിം ആൻഡേഴ്സണിന്റെ വകയായിരുന്നു നാലാം ഗോൾ. മത്സരം അവസാനിക്കാൻ മിനിറ്റുകൾ ബാക്കി നിൽക്കെ പോർച്ചുഗൽ ഒരു ഗോൾ മടക്കി. ജാവോ നെവസിന്റെ ഷോട്ട് ഗോൾകീപ്പർ തട്ടിയകറ്റിയപ്പോൾ ലഭിച്ച പന്ത് ബെർണാഡോ സിൽവ ലക്ഷ്യം കാണുകയായിരുന്നു.