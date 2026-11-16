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    ഗുഡ് ലക്ക് ലുക്കാക്കു; രാജ്യാന്തര ഫുട്ബാളിൽ നിന്ന് വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ച് ബെൽജിയൻ സൂപ്പർ താരം

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    https://www.madhyamam.com/tags/belgium
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    റൊ​മേ​ലു ലു​ക്കാ​ക്കു

    ബ്ര​സ​ൽ​സ്: ബെ​ൽ​ജി​യ​ത്തി​ന്റെ ഇ​തി​ഹാ​സ സ്ട്രൈ​ക്ക​റും എ​ക്കാ​ല​ത്തെ​യും മി​ക​ച്ച ഗോ​ൾ വേ​ട്ട​ക്കാ​ര​നു​മാ​യ റൊ​മേ​ലു ലു​ക്കാ​ക്കു രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര ഫു​ട്ബാ​ളി​ൽ നി​ന്ന് വി​ര​മി​ക്ക​ൽ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. 16 വ​ർ​ഷം നീ​ണ്ട ക​രി​യ​റി​നാ​ണ് 33കാ​ര​ൻ അ​ന്ത്യ​മി​ട്ട​ത്. ബെ​ൽ​ജി​യ​ത്തി​നാ​യി 135 മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് 94 ഗോ​ളു​ക​ൾ നേ​ടി​യാ​ണ് ലു​ക്കാ​ക്കു​വി​ന്റെ പ​ടി​യി​റ​ക്കം.

    യു​വേ​ഫ നാ​ഷ​ൻ​സ് ലീ​ഗി​ൽ ഇ​റ്റ​ലി​യെ 4-1ന് ​പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി ടീം ​ക്വാ​ർ​ട്ട​ർ ഫൈ​ന​ലി​ൽ ക​ട​ന്ന​തി​ന് മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷ​മാ​ണ് ഇ​ൻ​സ്റ്റ​ഗ്രാ​മി​ലൂ​ടെ താ​രം വി​ര​മി​ക്ക​ൽ വാ​ർ​ത്ത പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട​ത്.

    ഇ​റ്റ​ലി​ക്കെ​തി​രാ​യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ക​ര​ക്കാ​രു​ടെ ബെ​ഞ്ചി​ലി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും ലു​ക്കാ​ക്കു​വി​ന് ക​ള​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങാ​ൻ അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നി​ല്ല. തു​ർ​ക്കി​ഷ് ക്ല​ബാ​യ ഫെ​ന​ർ​ബാ​ഷി​നാ​യി ക​ളി​ക്കു​ന്ന​ത് തു​ട​രു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ‘‘ക​ഴി​ഞ്ഞ 16 വ​ർ​ഷ​വും ദേ​ശീ​യ ടീ​മി​നാ​യി എ​നി​ക്ക് ന​ൽ​കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന​തെ​ല്ലാം ഞാ​ൻ ന​ൽ​കി. മി​ക​ച്ച സ​ഹ​താ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം ക​ളി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ച​തി​ൽ എ​നി​ക്ക് അ​തി​യാ​യ സ​ന്തോ​ഷ​മു​ണ്ട്.

    എ​ന്നെ വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ക​യും പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത എ​ല്ലാ പ​രി​ശീ​ല​ക​ർ​ക്കും സ​ഹ​താ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ആ​രാ​ധ​ക​ർ​ക്കും ന​ന്ദി. തി​ക​ഞ്ഞ സം​തൃ​പ്തി​യോ​ടെ​യും സ​മാ​ധാ​ന​ത്തോ​ടെ​യു​മാ​ണ് ഞാ​ൻ ഈ ​തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്’’ -ലു​ക്കാ​ക്കു വി​ട​വാ​ങ്ങ​ൽ സ​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ൽ കു​റി​ച്ചു.

    2010ൽ 16ാം ​വ​യ​സ്സി​ൽ ബെ​ൽ​ജി​യ​ത്തി​നാ​യി അ​ര​ങ്ങേ​റ്റം കു​റി​ച്ച ലു​ക്കാ​ക്കു, രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ‘സു​വ​ർ​ണ ത​ല​മു​റ’​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന താ​ര​മാ​യി​രു​ന്നു.

    നാ​ല് ഫി​ഫ ലോ​ക​ക​പ്പു​ക​ളി​ലും (2014, 2018, 2022, 2026) മൂ​ന്ന് യൂ​റോ​പ്യ​ൻ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പു​ക​ളി​ലും (2016, 2020, 2024) ഇ​റ​ങ്ങി. 2018 ലോ​ക​ക​പ്പി​ൽ ബെ​ൽ​ജി​യം മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ വെ​ങ്ക​ല ബൂ​ട്ട് നേ​ടി​യ​തും ലു​ക്കാ​ക്കു​വാ​യി​രു​ന്നു.

    യൂ​റോ 2024 യോ​ഗ്യ​താ റൗ​ണ്ടി​ൽ എ​ട്ട് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് 14 ഗോ​ൾ നേ​ടി റെ​ക്കോ​ഡി​ട്ടു. രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര ഫു​ട്ബാ​ളി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ഗോ​ൾ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ പു​രു​ഷ താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ അ​ഞ്ചാം സ്ഥാ​ന​ത്താ​ണ് ലു​ക്കാ​ക്കു.

    ക്രി​സ്റ്റ്യാ​നോ റൊ​ണാ​ൾ​ഡോ (146), ല​യ​ണ​ൽ മെ​സ്സി (126), അ​ലി ദേ​യി (108), സു​നി​ൽ ഛേത്രി (95) ​എ​ന്നി​വ​ർ മാ​ത്ര​മാ​ണ് മു​ന്നി​ലു​ള്ള​ത്.

    ഇം​ഗ്ല​ണ്ടി​ൽ മാ​ഞ്ച​സ്റ്റ​ർ യു​നൈ​റ്റ​ഡ്, ചെ​ൽ​സി, എ​വ​ർ​ട്ട​ൻ, ഇ​റ്റ​ലി​യി​ൽ ഇ​ന്റ​ർ മി​ലാ​ൻ, റോ​മ, നാ​പ്പോ​ളി തു​ട​ങ്ങി​യ ക്ല​ബ്ബു​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഗോ​ളു​ക​ൾ അ​ടി​ച്ചു​കൂ​ട്ടി.

    16ാം വ​യ​സ്സി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റി ലോ​ക​വേ​ദി​ക​ളി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ മു​ന്നേ​റ്റ​നി​ര​യെ ന​യി​ച്ച ലു​ക്കാ​ക്കു​വി​ന്റെ യാ​ത്ര വ​രും​ത​ല​മു​റ​ക്ക് വ​ലി​യ പ്ര​ചോ​ദ​ന​മാ​ണെ​ന്ന് റോ​യ​ൽ ബെ​ൽ​ജി​യ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ൾ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

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