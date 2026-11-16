ഗുഡ് ലക്ക് ലുക്കാക്കു; രാജ്യാന്തര ഫുട്ബാളിൽ നിന്ന് വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ച് ബെൽജിയൻ സൂപ്പർ താരം

ഗുഡ് ലക്ക് ലുക്കാക്കു; രാജ്യാന്തര ഫുട്ബാളിൽ നിന്ന് വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ച് ബെൽജിയൻ സൂപ്പർ താരംtext_fields
ബ്രസൽസ്: ബെൽജിയത്തിന്റെ ഇതിഹാസ സ്ട്രൈക്കറും എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഗോൾ വേട്ടക്കാരനുമായ റൊമേലു ലുക്കാക്കു രാജ്യാന്തര ഫുട്ബാളിൽ നിന്ന് വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു. 16 വർഷം നീണ്ട കരിയറിനാണ് 33കാരൻ അന്ത്യമിട്ടത്. ബെൽജിയത്തിനായി 135 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 94 ഗോളുകൾ നേടിയാണ് ലുക്കാക്കുവിന്റെ പടിയിറക്കം.
യുവേഫ നാഷൻസ് ലീഗിൽ ഇറ്റലിയെ 4-1ന് പരാജയപ്പെടുത്തി ടീം ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ കടന്നതിന് മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൂടെ താരം വിരമിക്കൽ വാർത്ത പുറത്തുവിട്ടത്.
ഇറ്റലിക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ പകരക്കാരുടെ ബെഞ്ചിലിരുന്നെങ്കിലും ലുക്കാക്കുവിന് കളത്തിലിറങ്ങാൻ അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. തുർക്കിഷ് ക്ലബായ ഫെനർബാഷിനായി കളിക്കുന്നത് തുടരുമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
‘‘കഴിഞ്ഞ 16 വർഷവും ദേശീയ ടീമിനായി എനിക്ക് നൽകാൻ കഴിയുന്നതെല്ലാം ഞാൻ നൽകി. മികച്ച സഹതാരങ്ങൾക്കൊപ്പം കളിക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്.
എന്നെ വിശ്വസിക്കുകയും പിന്തുണക്കുകയും ചെയ്ത എല്ലാ പരിശീലകർക്കും സഹതാരങ്ങൾക്കും ആരാധകർക്കും നന്ദി. തികഞ്ഞ സംതൃപ്തിയോടെയും സമാധാനത്തോടെയുമാണ് ഞാൻ ഈ തീരുമാനമെടുക്കുന്നത്’’ -ലുക്കാക്കു വിടവാങ്ങൽ സന്ദേശത്തിൽ കുറിച്ചു.
2010ൽ 16ാം വയസ്സിൽ ബെൽജിയത്തിനായി അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച ലുക്കാക്കു, രാജ്യത്തിന്റെ ‘സുവർണ തലമുറ’യിലെ പ്രധാന താരമായിരുന്നു.
നാല് ഫിഫ ലോകകപ്പുകളിലും (2014, 2018, 2022, 2026) മൂന്ന് യൂറോപ്യൻ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പുകളിലും (2016, 2020, 2024) ഇറങ്ങി. 2018 ലോകകപ്പിൽ ബെൽജിയം മൂന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയപ്പോൾ വെങ്കല ബൂട്ട് നേടിയതും ലുക്കാക്കുവായിരുന്നു.
യൂറോ 2024 യോഗ്യതാ റൗണ്ടിൽ എട്ട് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 14 ഗോൾ നേടി റെക്കോഡിട്ടു. രാജ്യാന്തര ഫുട്ബാളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോൾ സ്വന്തമാക്കിയ പുരുഷ താരങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്താണ് ലുക്കാക്കു.
ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ (146), ലയണൽ മെസ്സി (126), അലി ദേയി (108), സുനിൽ ഛേത്രി (95) എന്നിവർ മാത്രമാണ് മുന്നിലുള്ളത്.
ഇംഗ്ലണ്ടിൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുനൈറ്റഡ്, ചെൽസി, എവർട്ടൻ, ഇറ്റലിയിൽ ഇന്റർ മിലാൻ, റോമ, നാപ്പോളി തുടങ്ങിയ ക്ലബ്ബുകൾക്കായി ഗോളുകൾ അടിച്ചുകൂട്ടി.
16ാം വയസ്സിൽ അരങ്ങേറി ലോകവേദികളിൽ രാജ്യത്തിന്റെ മുന്നേറ്റനിരയെ നയിച്ച ലുക്കാക്കുവിന്റെ യാത്ര വരുംതലമുറക്ക് വലിയ പ്രചോദനമാണെന്ന് റോയൽ ബെൽജിയൻ ഫുട്ബാൾ അസോസിയേഷൻ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.