ഗോൾവേട്ട തുടർന്ന് എംബാപ്പെ; വലൻസിയക്കെതിരെ റയലിന് തകർപ്പൻ ജയം, ബാഴ്സക്കൊപ്പം പോയിന്റ് നിലയിൽ ഒപ്പമെത്തി

ഗോൾവേട്ട തുടർന്ന് എംബാപ്പെ; വലൻസിയക്കെതിരെ റയലിന് തകർപ്പൻ ജയം, ബാഴ്സക്കൊപ്പം പോയിന്റ് നിലയിൽ ഒപ്പമെത്തിtext_fields
മാഡ്രിഡ്: ലാ ലിഗയിൽ വലൻസിയയെ എതിരില്ലാത്ത മൂന്ന് ഗോളുകൾക്ക് തകർത്ത് റയൽ മാഡ്രിഡ്. ജയത്തോടെ പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള ബാഴ്സലോണക്കൊപ്പമെത്താനും റയലിന് കഴിഞ്ഞു. ഫെഡറിക്കോ വാൽവെർദെ, അർദ ഗുലർ, കിലിയൻ എംബാപ്പെ എന്നിവരാണ് റയലിനായി ഗോളുകൾ നേടിയത്. തുടർച്ചയായ ഏഴാം മത്സരത്തിലും ഗോൾ കണ്ടെത്തിയ എംബാപ്പെ ടീമിന്റെ വിജയത്തിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചു.
മത്സരത്തിന്റെ 28ാം മിനിറ്റിലായിരുന്നു റയലിന്റെ ആദ്യ ഗോൾ. എംബാപ്പെയുടെ ഫ്രീകിക്ക് വലൻസിയ താരങ്ങളുടെ പ്രതിരോധത്തിൽ തട്ടി തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ ലഭിച്ച പന്ത് 20 വാര അകലെനിന്ന് ശക്തമായ ഷോട്ടിലൂടെ വാൽവെർദെ വലയിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു. എട്ട് മിനിറ്റിനുശേഷം റയൽ ലീഡ് രണ്ടാക്കി ഉയർത്തി. ജൂഡ് ബെല്ലിങ്ങാമിന്റെ ക്രോസ് പ്രതിരോധ താരത്തിൽ തട്ടി അർദ ഗുലറുടെ മുന്നിലെത്തിയപ്പോൾ താരം പിഴവില്ലാതെ വലയിലെത്തിച്ചു.
രണ്ടാം പകുതിയിലും മത്സരത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം റയലിന്റെ കൈകളിലായിരുന്നു. 75ാം മിനിറ്റിൽ ഗുലറുടെ പാസിൽനിന്ന് എംബാപ്പെ റയലിന്റെ മൂന്നാം ഗോളും നേടി. മുന്നോട്ടുകയറിയ വലൻസിയ ഗോൾകീപ്പറെ മറികടന്ന താരം ഒഴിഞ്ഞ വലയിലേക്ക് പന്ത് തട്ടിയിടുകയായിരുന്നു. ഈ സീസണിലെ എംബാപ്പെയുടെ 13ാം ലീഗ് ഗോളായിരുന്നു ഇത്. എല്ലാ മത്സരങ്ങളിലുമായി 16 കളികളിൽനിന്ന് 17 ഗോളുകളും താരം നേടിയിട്ടുണ്ട്.
80ാം മിനിറ്റിൽ എംബാപ്പെയെ ഫൗൾ ചെയ്തതിന് വലൻസിയ ക്യാപ്റ്റൻ ഹോസെ ഗയ ചുവപ്പുകാർഡ് കണ്ട് പുറത്തായതോടെ ടീമിന്റെ തിരിച്ചുവരവ് പ്രതീക്ഷകളും അവസാനിച്ചു.
ജയത്തോടെ റയലിന് 12 മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് 30 പോയിന്റായി. ഇത്രയും പോയിന്റുള്ള ബാഴ്സലോണ ഗോൾവ്യത്യാസത്തിലാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് തുടരുന്നത്. ഞായറാഴ്ച അത്ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡിനെ നേരിടുന്ന ബാഴ്സലോണക്ക് ജയിച്ചാൽ മൂന്ന് പോയിന്റിന്റെ ലീഡ് തിരിച്ചുപിടിക്കാം. തുടർച്ചയായ എട്ടാം വിജയമാണ് റയൽ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. മറുവശത്ത് 12 മത്സരങ്ങളിൽ ഒമ്പത് പോയിന്റ് മാത്രമുള്ള വലൻസിയ 19ാം സ്ഥാനത്താണ്.