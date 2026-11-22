ടെന്നിസ് കോർട്ടിലെ രാജാവ് ഇനി റയലിന്റെ ഭരണസമിതിയിൽ; പുതിയ റോളിൽ റാഫേൽ നദാൽtext_fields
മഡ്രിഡ്: ടെന്നിസ് കോർട്ടിൽ ചരിത്രനേട്ടങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കിയ സ്പാനിഷ് ഇതിഹാസം റാഫേൽ നദാൽ ഇനി ഫുട്ബാൾ ക്ലബിന്റെ ഭരണനേതൃത്വത്തിലും. സ്പാനിഷ് വമ്പന്മാരായ റയൽ മഡ്രിഡിന്റെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗമായി നദാലിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. ശനിയാഴ്ച നടന്ന ക്ലബിന്റെ ജനറൽ അസംബ്ലിയിൽ 99.5 ശതമാനം വോട്ടുകളുടെ പിന്തുണയോടെയാണ് 22 ഗ്രാൻഡ്സ്ലാം കിരീടങ്ങളുടെ ഉടമയായ നദാൽ പുതിയ ചുമതലയിലെത്തിയത്.
ക്ലബ് അംഗങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ 1,713 വോട്ടുകളിൽ 1,704 എണ്ണവും നദാലിന് അനുകൂലമായിരുന്നു. നാലുപേർ എതിർത്ത് വോട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അഞ്ചുപേർ വിട്ടുനിന്നു. ഇതോടെ റയൽ മഡ്രിഡ് ഡയറക്ടർ ബോർഡിലെ 19ാമത്തെ അംഗമായി നദാൽ മാറി.
ടെന്നിസ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച താരങ്ങളിലൊരാളായ നദാലിന് റയൽ മഡ്രിഡുമായുള്ള ബന്ധം വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ളതാണ്. ക്ലബിന്റെ കടുത്ത ആരാധകനായ അദ്ദേഹം 2011 മുതൽ റയൽ മഡ്രിഡിന്റെ ഓണററി അംഗമാണ്. കളിക്കളത്തിലെ സജീവജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ചശേഷമാണ് ഇഷ്ട ക്ലബിന്റെ ഭരണസമിതിയിലേക്ക് നദാൽ എത്തുന്നത്.
റയൽ മഡ്രിഡിന്റെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ ഭാഗമാകുന്നത് വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന് നദാൽ പ്രതികരിച്ചു. തലമുറകളിലൂടെ കൈമാറപ്പെടുന്ന ബന്ധമാണ് റയൽ മഡ്രിഡും ആരാധകരും തമ്മിലുള്ളതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കുമൊപ്പം മത്സരങ്ങൾ കാണുന്നതിലൂടെ ക്ലബുമായുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ ദൃഢമായെന്നും പുതിയ ചുമതല അതിയായ സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും നൽകുന്നതായും നദാൽ വ്യക്തമാക്കി.
ക്ലബിന്റെ ഭാവിക്കായി സംഭാവന നൽകാനും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ക്ലബുകളിലൊന്നായി റയൽ മഡ്രിഡ് തുടരുന്നതിന് പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും നദാൽ അറിയിച്ചു.
നദാലിന്റെ വരവിനെ ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് ഫ്ലോറന്റിനോ പെരസ് സ്വാഗതം ചെയ്തു. കായികലോകത്ത് അപൂർവ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ച വ്യക്തിയാണ് നദാലെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ക്ലബിന്റെ ഭാവിപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മുതൽക്കൂട്ടാകുമെന്നും പെരസ് പറഞ്ഞു.
ടെന്നിസ് കരിയറിൽ 22 ഗ്രാൻഡ്സ്ലാം കിരീടങ്ങൾക്കുപുറമെ രണ്ട് ഒളിമ്പിക് സ്വർണവും നദാൽ നേടിയിട്ടുണ്ട്. അഞ്ച് ഡേവിസ് കപ്പ് കിരീടങ്ങൾ നേടിയ സ്പാനിഷ് ടീമുകളിലും അംഗമായിരുന്നു. 2024 നവംബറിലാണ് അദ്ദേഹം പ്രഫഷനൽ ടെന്നിസിൽനിന്ന് വിരമിച്ചത്.
സ്പാനിഷ് ലാ ലിഗയിൽ ബാഴ്സലോണയുമായി കടുത്ത മത്സരം തുടരുന്നതിനിടെയാണ് റയൽ മഡ്രിഡിന്റെ ഭരണനേതൃത്വത്തിലേക്കുള്ള നദാലിന്റെ വരവ്. ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് പെരസിന്റെ നേതൃത്വത്തിനെതിരെ വിമർശനങ്ങൾ ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നദാലിന്റെ നിയമനം ശ്രദ്ധേയമായിരിക്കുകയാണ്.