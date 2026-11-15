തോൽവിക്ക് പിന്നാലെ ‘റൊണാൾഡോയെ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ?’ എന്ന് ചോദ്യം, പോർച്ചുഗൽ പരിശീലകന്റെ മറുപടി ഇങ്ങനെ...text_fields
ബ്രാഗ (പോർച്ചുഗൽ): ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയുടെ അഭാവം പോർച്ചുഗലിനെ ബാധിച്ചോ? ഡെന്മാർക്കിനോട് സ്വന്തം തട്ടകത്തിൽ നാണംകെട്ട തോൽവി ഏറ്റുവാങ്ങിയതിന് പിന്നാലെ ഉയർന്ന ചോദ്യത്തിന് പരിശീലകൻ ഹോർഹെ ജെസ്യൂസ് നൽകിയ മറുപടി ചർച്ചയാകുന്നു. ‘റൊണാൾഡോയെ ഞാനെന്തിന് മിസ് ചെയ്യണം? അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ദേശീയ ടീമിലില്ലല്ലോ’ എന്നായിരുന്നു പരിശീലകന്റെ പ്രതികരണം. ഇതിഹാസ താരത്തിന്റെ വിരമിക്കലിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യ മത്സരത്തിൽ തന്നെ ഒന്നിനെതിരെ നാല് ഗോളുകൾക്ക് തകർന്നടിഞ്ഞ പോർച്ചുഗലിന് ആരാധകരുടെ പ്രതിഷേധവും നേരിടേണ്ടിവന്നു.
യുവേഫ നേഷൻസ് ലീഗിൽ ശനിയാഴ്ച ബ്രാഗയിൽ നടന്ന മത്സരത്തിലാണ് ഡെന്മാർക്ക് പോർച്ചുഗലിനെ ഞെട്ടിച്ചത്. റാസ്മസ് ഹൊയ്ലുണ്ടിന്റെ ഇരട്ടഗോളുകളാണ് ഡാനിഷ് പടയുടെ തകർപ്പൻ ജയത്തിന് കരുത്തായത്. പിയറി എമിൽ ഹോയ്ബിയർഗും ജോക്കിം ആൻഡേഴ്സണും ഓരോ ഗോൾ വീതം നേടി. ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ ബെർണാഡോ സിൽവയാണ് പോർച്ചുഗലിന്റെ ആശ്വാസഗോൾ നേടിയത്.
പോർച്ചുഗലിന്റെ മത്സരചരിത്രത്തിൽ സ്വന്തം മൈതാനത്ത് ഔദ്യോഗിക മത്സരത്തിൽ ഏറ്റുവാങ്ങിയ ഏറ്റവും കനത്ത തോൽവിയാണിത്. പരിശീലകൻ ഹോർഹെ ജെസ്യൂസിന് കീഴിലെ ആദ്യ പരാജയവും. തുടർച്ചയായ നാലു വിജയങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസവുമായി ഇറങ്ങിയ പോർച്ചുഗലിനെ രണ്ടാം പകുതിയിലെ ഡെന്മാർക്കിന്റെ ആക്രമണമാണ് തകർത്തത്.
നവംബർ അഞ്ചിന് അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബാളിൽനിന്ന് വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ച റൊണാൾഡോക്ക് ആദരമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് പോർച്ചുഗൽ മത്സരത്തിനിറങ്ങിയത്. താരത്തിന്റെ വിഖ്യാതമായ ഏഴാം നമ്പർ ജഴ്സിയണിഞ്ഞാണ് കളിക്കാർ ഗ്രൗണ്ടിലെത്തിയത്. മത്സരത്തിന്റെ ഏഴാം മിനിറ്റിൽ സ്റ്റേഡിയത്തിലെ വലിയ സ്ക്രീനിൽ റൊണാൾഡോയുടെ ചിത്രം തെളിഞ്ഞപ്പോൾ ആരാധകർ കൈയടികളോടെയും ആർപ്പുവിളികളോടെയും ഇതിഹാസത്തിന് ആദരമർപ്പിച്ചു.
എന്നാൽ, കളി പുരോഗമിച്ചതോടെ ആഘോഷം നിരാശക്ക് വഴിമാറി. 43ാം മിനിറ്റിൽ ലഭിച്ച പെനാൽറ്റി ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ച് ഹോയ്ബിയർഗ് ഡെന്മാർക്കിനെ മുന്നിലെത്തിച്ചു. രണ്ടാം പകുതിയുടെ തുടക്കത്തിൽ 49ാം മിനിറ്റിലും 57ാം മിനിറ്റിലും ഹൊയ്ലുണ്ട് വലകുലുക്കിയതോടെ പോർച്ചുഗൽ പ്രതിരോധം തകർന്നു. 75ാം മിനിറ്റിൽ ആൻഡേഴ്സണും ഗോൾ നേടിയതോടെ ആതിഥേയരുടെ പരാജയം പൂർണമായി. ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ സിൽവ ഒരു ഗോൾ മടക്കിയെങ്കിലും തിരിച്ചുവരവിന് സമയമുണ്ടായിരുന്നില്ല.
ഡെന്മാർക്ക് നാലാം ഗോൾ നേടിയതോടെ ചില ആരാധകർ സ്റ്റേഡിയം വിട്ടു. ഗാലറിയിൽ റൊണാൾഡോയുടെ പേര് വീണ്ടും മുഴങ്ങി. പോർച്ചുഗൽ താരങ്ങൾക്ക് നേരെ കൂക്കിവിളികളും ഉയർന്നു.
മത്സരശേഷമുള്ള വാർത്തസമ്മേളനത്തിലും റൊണാൾഡോ തന്നെയായിരുന്നു പ്രധാന ചർച്ചാവിഷയം. ഇതിഹാസ താരത്തെ ടീം മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോയെന്ന ചോദ്യത്തോടാണ് ജെസ്യൂസ് പ്രതികരിച്ചത്.
‘ആരാധകർ അദ്ദേഹത്തെ മിസ് ചെയ്യുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. 23 വർഷക്കാലം റൊണാൾഡോ ദേശീയ ടീമിനായി നൽകിയ സംഭാവനകൾ ആർക്കും മറക്കാനാവില്ല. എന്നാൽ, ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇനി പിന്നോട്ടുപോകാനില്ല. വ്യക്തിപരമായി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ എങ്ങനെ മിസ് ചെയ്യും? അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ദേശീയ ടീമിന്റെ ഭാഗമല്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം മാത്രമാണ് എനിക്ക് മിസ് ചെയ്യാനാവുക. കളി അവസാനിപ്പിക്കാനും ടീമിൽനിന്ന് പിന്മാറാനും തീരുമാനിച്ചത് അദ്ദേഹം തന്നെയാണ്’ -ജെസ്യൂസ് പറഞ്ഞു.
അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബാളിൽ 23 വർഷം നീണ്ട കരിയറിനാണ് 41കാരനായ റൊണാൾഡോ വിരാമമിട്ടത്. പോർച്ചുഗലിനായി 234 മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് 146 ഗോളുകൾ നേടിയ താരത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ പുതിയൊരു അധ്യായം ആരംഭിക്കാനിറങ്ങിയ ടീമിന് ആദ്യ മത്സരത്തിൽ തന്നെ വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് നേരിട്ടത്.
അതേസമയം, കനത്ത തോൽവി വഴങ്ങിയിട്ടും നേഷൻസ് ലീഗിൽ പോർച്ചുഗലിന്റെ ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ പ്രവേശനത്തിന് ഭീഷണിയില്ല. നേരത്തേതന്നെ അവസാന എട്ടിൽ ഇടം ഉറപ്പിച്ച ടീം അഞ്ചു മത്സരങ്ങളിൽ 12 പോയന്റുമായി ഗ്രൂപ്പ് എ നാലിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ്. ഒമ്പത് പോയന്റുമായി ഡെന്മാർക്കാണ് രണ്ടാമത്. ചൊവ്വാഴ്ച വെയിൽസിനെതിരായ അവസാന ഗ്രൂപ്പ് മത്സരത്തിൽ സമനില നേടിയാൽ പോർച്ചുഗലിന് ഗ്രൂപ്പ് ജേതാക്കളാകാം.