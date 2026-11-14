ക്രിസ്റ്റ്യാനോക്ക് അതുല്യ യാത്രയയപ്പ് നൽകാൻ പോർച്ചുഗൽ; എല്ലാ പോർച്ചുഗൽ താരങ്ങളും 'നമ്പർ 7' ജഴ്സിയണിഞ്ഞ് കളത്തിലിറങ്ങും

ക്രിസ്റ്റ്യാനോക്ക് അതുല്യ യാത്രയയപ്പ് നൽകാൻ പോർച്ചുഗൽ; എല്ലാ പോർച്ചുഗൽ താരങ്ങളും 'നമ്പർ 7' ജഴ്സിയണിഞ്ഞ് കളത്തിലിറങ്ങുംtext_fields
ലിസ്ബൺ: അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളിൽ നിന്ന് പടിയിറങ്ങിയ ഇതിഹാസ നായകൻ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയ്ക്ക് അതുല്യവുമായ ആദരമൊരുക്കാൻ പോർച്ചുഗൽ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ. യുവേഫ നേഷൻസ് ലീഗിൽ ഡെന്മാർക്കിനെതിരെ ബ്രാഗയിൽ നടക്കുന്ന അഞ്ചാം റൗണ്ട് മത്സരത്തിൽ, പോർച്ചുഗലിന്റെ മുഴുവൻ താരങ്ങളും റൊണാൾഡോയുടെ ഐതിഹാസികമായ 'നമ്പർ 7' ജഴ്സിയണിഞ്ഞാകും കളത്തിലിറങ്ങുക.
2003 ആഗസ്റ്റിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത് മുതൽ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിലേറെക്കാലം പോർച്ചുഗൽ ഫുട്ബോളിനെ ലോകത്തിന്റെ നെറുകയിൽ എത്തിച്ച നായകനുള്ള ആദരസൂചകമായാണ് ഈ അപൂർവ തീരുമാനം. വ്യാഴാഴ്ച ചേർന്ന യോഗത്തിൽ ഫെഡറേഷൻ പ്രസിഡന്റ് പെഡ്രോ പ്രോയൻസ, മുഖ്യ പരിശീലകൻ ജോർജ് ജീസസ്, ടീമിന്റെ മൂന്ന് ക്യാപ്റ്റൻമാരായ ബെർണാഡോ സിൽവ, റൂബൻ ഡയസ്, ബ്രൂണോ ഫെർണാണ്ടസ് എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ഈ തീരുമാനമെടുത്തത്.
ഏഴാം മിനിറ്റിൽ പ്രത്യേക ആദരം; യുവേഫയുടെ അനുമതി
മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായി താരങ്ങൾ 'നമ്പർ 7' ജഴ്സിയണിഞ്ഞ് മൈതാനത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് പുറമെ, കളി നടക്കുന്നതിനിടയിലും പ്രത്യേക ആദരവ് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. 'യുവേഫ'യുടെ പ്രത്യേക അനുമതിയോടെ, മത്സരത്തിന്റെ ഏഴാം മിനിറ്റിൽ മുൻ നായകനെ ആദരിക്കാൻ പ്രത്യേക നിമിഷം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബ്രാഗയിലെ എസ്റ്റാഡിയോ മുനിസിപ്പൽ സ്റ്റേഡിയത്തിലുള്ള ആരാധകർ ഒന്നടങ്കം എഴുന്നേറ്റുനിന്ന് കരഘോഷം മുഴക്കി റൊണാൾഡോയ്ക്ക് ആദരമർപ്പിക്കും. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ലിസ്ബണിലും റൊണാൾഡോയ്ക്ക് വലിയ യാത്രയയപ്പാണ് ആരാധകർ നൽകിയത്. മോറെയ്റെൻസിനെതിരായ സ്പോർട്ടിംഗ് ലിസ്ബണിന്റെ മത്സരത്തിനിടെ എസ്റ്റാഡിയോ ജോസ് അൽവലാഡെ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ആരാധകർ റൊണാൾഡോയുടെ പ്രശസ്തമായ 'സിയു' ആഘോഷം മുഴക്കുകയും ബാനറുകൾ ഉയർത്തുകയും ചെയ്തു. സ്പോർട്ടിംഗിന്റെ സീനിയർ ടീമിൽ അരങ്ങേറ്റ സീസണിൽ റൊണാൾഡോ അണിഞ്ഞിരുന്ന 'നമ്പർ 28' ജഴ്സി സ്റ്റേഡിയത്തിലെ ബിഗ് സ്ക്രീനുകളിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചാണ് ക്ലബ്ബ് ഇതിഹാസ താരത്തെ ആദരിച്ചത്.
പോർച്ചുഗൽ ഫുട്ബോളിന്റെ മുഖച്ഛായ മാറ്റിയ ഇതിഹാസം
രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നീണ്ട അന്താരാഷ്ട്ര കരിയറിൽ, ലോക ഫുട്ബോളിൽ സാധാരണ ടീമായിരുന്ന പോർച്ചുഗലിനെ ജനശ്രദ്ധ നേടുംവിധം വമ്പൻ ശക്തികളുടെ നിരയിലേക്ക് കൈപിടിച്ചുയർത്തിയത് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയുടെ അസാമാന്യമായ നിശ്ചയദാർഢ്യവും ഗോളടി മികവുമാണ്. രാജ്യത്തിനായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച താരമെന്ന ബഹുമതിയും അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഗോൾവേട്ടക്കാരനെന്ന ലോകറെക്കോർഡും സ്വന്തമാക്കിയ അദ്ദേഹം, 2016-ലെ യൂറോ കപ്പ് വിജയത്തിലൂടെയും 2019-ലെ യുവേഫ നേഷൻസ് ലീഗ് കിരീടത്തിലൂടെയും പോർച്ചുഗലിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ പ്രധാന അന്താരാഷ്ട്ര ട്രോഫികൾ സമ്മാനിച്ചു. പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ ടീമിനെ ഒറ്റയ്ക്ക് തോളിലേറ്റാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവും അവിശ്വസനീയമായ കായികക്ഷമതയും തലമുറകൾക്ക് പ്രചോദനമേകുന്നതാണ്.
അഞ്ച് ബാലൺ ഡി ഓർ പുരസ്കാരങ്ങളും അഞ്ച് യുവേഫ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് കിരീടങ്ങളുമടക്കം ക്ലബ്ബ് തലത്തിലും അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലും കീഴടക്കാൻ കഴിയുന്ന നേട്ടങ്ങളിൽ ഏറിയ പങ്കും സ്വന്തമാക്കിയ ശേഷമാണ് റൊണാൾഡോ ദേശീയ കുപ്പായം അഴിച്ചുവെക്കുന്നത്. പ്രായത്തെ പോലും വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് നാൽപ്പതുകളിലും ഗോൾവേട്ട തുടർന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രൊഫഷണലിസവും വിജയത്തോടുള്ള അടങ്ങാത്ത ദാഹവും ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിൽ സമാനതകളില്ലാത്തതാണ്. 'നമ്പർ 7' എന്നത് കേവലം ഒരു ജഴ്സി നമ്പർ എന്നതിലുപരി, കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെയും അജയ്യതയുടെയും ആഗോള പ്രതീകമാക്കി മാറ്റിയ ശേഷമാണ് ഈ ഇതിഹാസം അന്താരാഷ്ട്ര വേദിയിൽ നിന്ന് വിടവാങ്ങുന്നത്.