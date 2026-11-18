പത്തു പേരുമായി പൊരുതി, വെയിൽസിനെ വീഴ്ത്തി; പോർച്ചുഗൽ നേഷൻസ് ലീഗ് ക്വാർട്ടറിൽtext_fields
കാർഡിഫ്:യുവേഫ നേഷൻസ് ലീഗിൽ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ പോർച്ചുഗൽ വിജയവഴിയിൽ തിരിച്ചെത്തി. കാർഡിഫിൽ നടന്ന ഗ്രൂപ്പ് എ4 മത്സരത്തിൽ വെയിൽസിനെ 3-2നാണ് പോർച്ചുഗൽ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. ഇതോടെ പോർച്ചുഗലിനോട് പൊരുതിത്തോറ്റ വെയിൽസിന് ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ കാണാതെ പുറത്താകേണ്ടിവന്നു. ഡെന്മാർക്കിനോട് ഏറ്റ കനത്ത തോൽവിയിൽ നിന്ന് കരകയറാൻ പോർച്ചുഗലിന് ഈ ജയം അനിവാര്യമായിരുന്നു.
ബ്രൂണോ ഫെർണാണ്ടസിലൂടെ 11-ാം മിനിറ്റിൽ പോർച്ചുഗൽ ലീഡ് നേടി. എന്നാൽ രണ്ട് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഡേവിഡ് ബ്രൂക്സ് വെയിൽസിനായി സമനില ഗോൾ കണ്ടെത്തി. 40-ാം മിനിറ്റിൽ സോർബ തോമസിലൂടെ വെയിൽസ് ലീഡ് നേടിയെങ്കിലും 43-ാം മിനിറ്റിൽ പെഡ്രോ നെറ്റോ പോർച്ചുഗലിനെ ഒപ്പമെത്തിച്ചു. ആദ്യ പകുതി 2-2ന് അവസാനിച്ചു.
ഗ്രൂപ്പിൽ അവസാന സ്ഥാനക്കാരായി മാർച്ചിലെ റിലഗേഷൻ പ്ലേ-ഓഫിന് യോഗ്യത നേടിയിരുന്നെങ്കിലും, ക്രെയ്ഗ് ബെല്ലാമിയുടെ കീഴിലിറങ്ങിയ വെയിൽസ് മികച്ച ആക്രമണ ഫുട്ബോളാണ് പുറത്തെടുത്തത്.
ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയുടെ ഏഴാം നമ്പർ ജേഴ്സിയണിഞ്ഞ് പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങിയ കാർലോസ് ഫോർബ്സ്, 70-ാം മിനിറ്റിൽ വെയിൽസ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ പിഴവ് മുതലെടുത്ത് പോർച്ചുഗലിന്റെ വിജയഗോൾ നേടി. മത്സരത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ (74') പെഡ്രോ നെറ്റോ ചുവപ്പുകാർഡ് കണ്ട് പുറത്തായതോടെ പോർച്ചുഗൽ പത്ത് പേരായി ചുരുങ്ങി. എങ്കിലും ആ അവസരം മുതലെടുത്ത് സമനില ഗോൾ കണ്ടെത്താൻ വെയിൽസിനായില്ല.
ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയെന്ന ഇതിഹാസത്തിന്റെ നിഴലിൽ നിന്ന് പുതിയൊരു ഫുട്ബോൾ തലമുറയിലേക്ക് ചുവടുമാറുകയാണ് പോർച്ചുഗൽ. ജോർജ് ജീസസിന്റെ തന്ത്രങ്ങളും യുവതാരങ്ങളുടെ പോരാട്ടവീര്യവും ഒത്തുചേരുമ്പോൾ, റൊണാൾഡോയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള പോർച്ചുഗലിന്റെ പുതിയ അധ്യായത്തിന് പ്രതീക്ഷകളേറെയാണ്. റൊണാൾഡോയ്ക്ക് പിന്നാലെ ബെർണാഡോ സിൽവയും ടീമിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നത് പോർച്ചുഗലിന് വലിയ വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു.
എന്നാൽ ഈ പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും വിജയം സ്വന്തമാക്കിയ പോർച്ചുഗൽ ഗ്രൂപ്പ് ജേതാക്കളായി മാർച്ചിലെ ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിലേക്ക് മുന്നേറി. അതേസമയം, മാർച്ചിൽ നടക്കുന്ന റിലഗേഷൻ പ്ലേ-ഓഫിൽ സ്ലോവേനിയ, ഹംഗറി, റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് അയർലൻഡ്, ബോസ്നിയ-ഹെർസഗോവിന എന്നിവരിൽ ആരെയാണ് വെയിൽസ് നേരിടേണ്ടിവരികയെന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച നടക്കുന്ന നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ അറിയാം.