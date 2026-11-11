യുണൈറ്റഡിനെ പരിശീലിപ്പിക്കാൻ പൊച്ചെറ്റിനോ? കാരിക്കിനെ ഉടൻ പുറത്താക്കിയേക്കും

യുണൈറ്റഡിനെ പരിശീലിപ്പിക്കാൻ പൊച്ചെറ്റിനോ? കാരിക്കിനെ ഉടൻ പുറത്താക്കിയേക്കുംtext_fields
മാഞ്ചസ്റ്റര്: തുടർച്ചയായ ജയമില്ലാതെ വലയുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗ് ക്ലബ്ബ് മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് പരിശീലകൻ മൈക്കിള് കാരിക്കിനെ പുറത്താക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നുവെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. പകരക്കാരനായി യു.എസ് ദേശീയ ടീം പരിശീലകനായ മൗറീഷ്യോ പൊച്ചെറ്റിനോയെ കൊണ്ടുവരാനാണ് നീക്കം. അദ്ദേഹവുമായി യുണൈറ്റഡ് അധികൃതര് പ്രാഥമിക ചര്ച്ചകള് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
അവസാന എട്ട് മത്സരങ്ങളിൽ ജയിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത യുണൈറ്റഡ് തരം താഴ്ത്തൽ ഭീഷണിയിലാണ്. 40 വർഷത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും മോശം സീസൺ തുടക്കത്തിലൂടെയാണ് ടീം കടന്നുപോകുന്നത്. പ്രീമിയർ ലീഗിൽ നിലവിൽ ടീം 18-ാം സ്ഥാനത്താണ്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് കാരിക്കിനെ മാറ്റാനും പൊച്ചെറ്റിനോയെ പരിശീലകനാക്കാനും യുണൈറ്റഡ് നീക്കം ആരംഭിച്ചത്.
മൊണാക്കോയില് ഓഹരി ഉടമകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന നിര്ണായക യോഗത്തില് കാരിക്കിന്റെ ഭാവി തീരുമാനിക്കുമെന്നാണ് വിവരം. പ്രധാന ഓഹരി ഉടമകളായ ജിം റാറ്റ്ക്ലിഫ്, ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഒമര് ബെറാഡ, ഡയറക്ടര് ഓഫ് ഫുട്ബോള് ജേസണ് വില്കോക്സ് എന്നിവര് ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കും.
അതേസമയം, പൊച്ചെറ്റിനോയുമായി യുണൈറ്റഡ് വാക്കാൽ കരാറിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് സ്കൈ സ്പോർട്സ് അടക്കമുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാരിക്കിനെ പുറത്താക്കിയാൽ പരിശീലക സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറാണെന്നാണ് വിവരം.
പൊച്ചെറ്റിനോ മുമ്പ് പ്രീമിയര് ലീഗില് സൗത്താംപ്ടണ്, ടോട്ടനം, ചെല്സി ടീമുകളെ പരിശീലിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെയും യുണൈറ്റഡ് പരിശീലകനാവാൻ അർജന്റൈൻ കോച്ചിനെ സമീപിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഈ ഓഫർ നിരസിക്കുകായയിരുന്നു. ഹോസെ മൊറീഞ്ഞോ, എറിക് ടെന് ഹാഗ്, റൂബന് അമോറിം എന്നിവരെ പുറത്താക്കിയ ഘട്ടങ്ങളിലായിരുന്നു.
നിലവിലെ യു.എസ് പരിശീലകനായ പൊച്ചെറ്റിനോയെ തട്ടകത്തിലെത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ യുണൈറ്റഡിന് കരാര് റദ്ദാക്കല് തുകയായി 10 മില്യണ് ഡോളര് (7.5 മില്യണ് പൗണ്ട്) നല്കേണ്ടിവരും. മൂന്ന് മാസം മുമ്പാണ് അദ്ദേഹം യു.എസ് ടീമുമായുള്ള കരാർ 2030 ലോകകപ്പ് വരെ പുതുക്കിയത്.