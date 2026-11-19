ഇന്ത്യക്ക് കിരീടം, കൈയടിച്ച് പാകിസ്ഥാൻ; ആശ്വസിപ്പിച്ച് ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളും, സാഫ് ഫൈനലിന് പിന്നാലെ ഹൃദയംതൊടുന്ന കാഴ്ചകൾ – വിഡിയോ വൈറൽtext_fields
ധാക്ക: കളിക്കളത്തിൽ കിരീടത്തിനായി വീറോടെ പോരാടിയവർ, മത്സരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പരസ്പരം ആദരവും സ്നേഹവും പങ്കുവെക്കുന്ന മനോഹര കാഴ്ച. സാഫ് ഫുട്ബാൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന്റെ ഫൈനലിൽ പാക്കിസ്ഥാനെ തോൽപിച്ച് കിരീടം ചൂടിയ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾക്ക് ഗാർഡ് ഓഫ് ഓണർ നൽകി പാക്കിസ്ഥാൻ ടീം. തോൽവിയിൽ നിരാശരായ പാക് താരങ്ങളെ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തുവന്നു. ഇന്ത്യ–പാക്കിസ്ഥാൻ കായിക മത്സരങ്ങളിൽ ഹസ്തദാനം പോലും വിവാദമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഫുട്ബാൾ മൈതാനത്തുനിന്നുള്ള ഈ സ്നേഹക്കാഴ്ചകൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്.
ചൊവ്വാഴ്ച ബംഗ്ലദേശിലെ ധാക്കയിൽ നടന്ന ആവേശകരമായ കലാശപ്പോരിൽ പാക്കിസ്ഥാനെ ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് വീഴ്ത്തിയാണ് ഇന്ത്യ സാഫ് കിരീടം സ്വന്തമാക്കിയത്. മത്സരശേഷം വിജയികളായ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾക്ക് ആദരമർപ്പിക്കാൻ പാക്കിസ്ഥാൻ താരങ്ങളും പരിശീലക സംഘവും മൈതാനത്ത് ഇരുവശത്തായി അണിനിരന്നു. ഇവർക്കിടയിലൂടെ നടന്നുനീങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളെ പാക് സംഘം കൈയടികളോടെയാണ് സ്വീകരിച്ചത്. ഹസ്തദാനം നൽകിയും പരസ്പരം കൈകൾ കൂട്ടിയടിച്ചും ഇരുടീമിലെയും താരങ്ങൾ സൗഹൃദം പങ്കിട്ടു.
കിരീടം നഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ നിരാശയിൽ മൈതാനത്തിരുന്ന പാക്കിസ്ഥാൻ താരങ്ങളുടെ അടുത്തെത്തി ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളും നേരത്തേ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. വിജയത്തിന്റെ ആവേശത്തിനിടയിലും എതിരാളികളുടെ നിരാശയിൽ പങ്കുചേർന്ന ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളുടെ സമീപനത്തിന് പിന്നാലെയാണ് പാക്കിസ്ഥാൻ ടീമിന്റെ ആദരവ്. കടുത്ത മത്സരത്തിനൊടുവിലും പരസ്പര ബഹുമാനം കാത്തുസൂക്ഷിച്ച ഇരുടീമുകളുടെയും പെരുമാറ്റം കായികപ്രേമികളുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റി.
സമീപകാലത്ത് ഇന്ത്യയും പാക്കിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങൾക്കിടെ താരങ്ങൾ പരമ്പരാഗത ഹസ്തദാനം ഒഴിവാക്കുന്നത് പതിവായിട്ടുണ്ട്. 2025ലെ ഏഷ്യാ കപ്പിന് പിന്നാലെ ഇരുരാജ്യങ്ങളും ഏറ്റുമുട്ടിയ വിവിധ ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങളിലും സമാന സാഹചര്യമുണ്ടായി. ടോസിനിടയിലും മത്സരശേഷവും താരങ്ങൾ പരസ്പരം അഭിവാദ്യം ചെയ്യാത്ത സംഭവങ്ങൾ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെച്ചിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് ഫുട്ബോളിൽ എതിരാളികളെ ആദരിച്ചും ആശ്വസിപ്പിച്ചും ഇരുടീമുകളും വ്യത്യസ്ത മാതൃക കാട്ടിയത്.
സാഫ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലെ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോഴും ഇന്ത്യയുടെയും പാക്കിസ്ഥാന്റെയും താരങ്ങൾ പരസ്പരം ഹസ്തദാനം ചെയ്തിരുന്നു. നവംബർ അഞ്ചിന് നടന്ന മത്സരത്തിന് മുമ്പ് പതിവുപോലെ എതിരാളികളെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുമെന്ന് ഇന്ത്യൻ പരിശീലകൻ നൗഷാദ് മൂസ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഫൈനലിന് പിന്നാലെയുള്ള ഗാർഡ് ഓഫ് ഓണർ ചടങ്ങിലൂടെ ആ സൗഹൃദം വീണ്ടും പ്രകടമായി.
മൈതാനത്തെ സൗഹൃദക്കാഴ്ചകൾക്കൊപ്പം അവസാനനിമിഷം വരെ നീണ്ട ആവേശപ്പോരാട്ടവും സാഫ് ഫൈനലിനെ ശ്രദ്ധേയമാക്കി. ആദ്യ പകുതിയിൽ ഒരു ഗോളിന് പിന്നിലായിരുന്ന ഇന്ത്യ രണ്ടാം പകുതിയിൽ രണ്ട് ഗോളുകൾ തിരിച്ചടിച്ചാണ് കിരീടം സ്വന്തമാക്കിയത്. ഇതോടെ സാഫ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഇന്ത്യയുടെ കിരീടനേട്ടം പത്തായി. തുടർച്ചയായി മൂന്ന് തവണ ചാമ്പ്യന്മാരാകുന്ന ആദ്യ ടീമെന്ന ചരിത്രവും ഇന്ത്യ സ്വന്തമാക്കി.
ആദ്യ പകുതിയിൽ ഇന്ത്യയെ സമ്മർദത്തിലാക്കിയത് പാക്കിസ്ഥാനായിരുന്നു. തുടർച്ചയായ ആക്രമണങ്ങളിലൂടെ ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധത്തെ പരീക്ഷിച്ച പാക് താരങ്ങൾ ആദ്യ പകുതിയുടെ ഇൻജറി ടൈമിലാണ് ലീഡ് നേടിയത്. ഇടതുവിങ്ങിൽനിന്ന് ജുനൈദ് ഷാ നൽകിയ ക്രോസ് സ്വീകരിച്ച ആലംഗിർ ഖാസി മികച്ച ഷോട്ടിലൂടെ പന്ത് വലയിലെത്തിച്ചു. 45+1ാം മിനിറ്റിലെ ഗോളോടെ പാക്കിസ്ഥാൻ ആദ്യ പകുതി 1–0ന് മുന്നിൽ അവസാനിപ്പിച്ചു.
എന്നാൽ, രണ്ടാം പകുതിയിൽ കളിയുടെ ഗതി മാറി. 59ാം മിനിറ്റിൽ ഇന്ത്യൻ താരം ബ്രിസൻ ഫെർണാണ്ടസിനെ അപകടകരമായി ഫൗൾ ചെയ്തതിന് പാക്കിസ്ഥാന്റെ ജുനൈദ് ഷാ ചുവപ്പുകാർഡ് കണ്ട് പുറത്തായി. വിഡിയോ അസിസ്റ്റന്റ് റഫറിയുടെ (വാർ) പരിശോധനക്ക് ശേഷമായിരുന്നു നടപടി. ഇതോടെ പത്ത് പേരുമായി കളിക്കേണ്ടിവന്ന പാക്കിസ്ഥാന് ഇന്ത്യൻ മുന്നേറ്റങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കുക കൂടുതൽ പ്രയാസമായി.
തൊട്ടടുത്ത മിനിറ്റിൽതന്നെ ഇന്ത്യ സമനില പിടിച്ചു. ലുങ്ഡിം ഖായിമിൻതാങ് നൽകിയ പന്ത് മക്കാർട്ടൻ നിക്സണിലൂടെ സുഹൈൽ അഹമ്മദ് ഭട്ടിന്റെ കാലിലെത്തി. അവസരം പാഴാക്കാതെ സുഹൈൽ പന്ത് വലയിലാക്കി. 60ാം മിനിറ്റിൽ സ്കോർ 1–1 ആയതോടെ മത്സരം വീണ്ടും ആവേശത്തിലേക്ക് നീങ്ങി.
പിന്നീട് വിജയഗോളിനായി ഇന്ത്യ നിരന്തരം ആക്രമണം നടത്തിയെങ്കിലും പാക് പ്രതിരോധം പിടിച്ചുനിന്നു. മത്സരം അധികസമയത്തേക്ക് നീങ്ങുമെന്ന് തോന്നിച്ച ഘട്ടത്തിലാണ് സന്ദീപ് മണ്ഡി ഇന്ത്യയുടെ രക്ഷകനായത്. 88ാം മിനിറ്റിൽ അബ്ദുൽ റബീഹ് എടുത്ത കോർണർ കിക്കിന് തലവെച്ച സന്ദീപ് പന്ത് വലയിലെത്തിച്ചതോടെ ഇന്ത്യൻ ക്യാമ്പിൽ ആഘോഷം തുടങ്ങി. ശേഷിച്ച മിനിറ്റുകളിൽ ലീഡ് കാത്തുസൂക്ഷിച്ച ഇന്ത്യ 2–1ന്റെ ജയത്തോടെ കിരീടം ഉറപ്പിച്ചു.
നൗഷാദ് മൂസയുടെ പരിശീലനത്തിൽ പ്രധാനമായും യുവതാരങ്ങളെ അണിനിരത്തിയാണ് ഇന്ത്യ ടൂർണമെന്റിനെത്തിയത്. ആദ്യമായി സാഫ് ഫൈനലിലെത്തിയ പാക്കിസ്ഥാൻ കിരീടത്തിന് തൊട്ടരികിൽവെച്ചാണ് പരാജയപ്പെട്ടത്.