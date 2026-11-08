മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിക്ക് തുടർച്ചയായ മൂന്നാം തോൽവി; ഒന്നിനെതിരെ മൂന്ന് ഗോളുകൾക്ക് തകർത്തത് നോട്ടിങ്ഹാം ഫോറസ്റ്റ്

മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിക്ക് തുടർച്ചയായ മൂന്നാം തോൽവി; ഒന്നിനെതിരെ മൂന്ന് ഗോളുകൾക്ക് തകർത്തത് നോട്ടിങ്ഹാം ഫോറസ്റ്റ്text_fields
നോട്ടിങ്ഹാം: പ്രീമിയർ ലീഗിൽ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിക്കെതിരെ തകർപ്പൻ ജയവുമായി നോട്ടിങ്ഹാം ഫോറസ്റ്റ്. ഒളീവർ ഗ്ലാസ്നറുടെ കീഴിൽ പൊരുതിക്കളിച്ച നോട്ടിങ്ഹാം ഒന്നിനെതിരെ മൂന്ന് ഗോളുകൾക്കാണ് സിറ്റിയെ വീഴ്ത്തിയത്. ലിയാം ഡെലാപ്പിന്റെ ഇരട്ട ഗോളുകളും ജൈർ കുൻഹയുടെ ഒരു ഗോളുമാണ് ഫോറസ്റ്റിന് മിന്നും വിജയം സമ്മാനിച്ചത്. റയാൻ ചെർക്കിയാണ് സിറ്റിയുടെ ആശ്വാസ ഗോൾ നേടിയത്.
കളിയുടെ തുടക്കം മുതൽ ആക്രമിച്ചു കളിച്ച ഫോറസ്റ്റ് നിരയിൽ മുൻ സിറ്റി താരമായ ലിയാം ഡെലാപ്പ് കളം നിറഞ്ഞു കളിച്ചു. സിറ്റി പ്രതിരോധത്തിന്റെ പിഴവുകൾ മുതലാക്കിയായിരുന്നു ഫോറസ്റ്റിന്റെ ആദ്യ രണ്ട് ഗോളുകൾ. ജോഷ്കോ ഗ്വാർഡിയോളിന്റെ പിഴവിൽ നിന്ന് പന്ത് പിടിച്ചെടുത്ത ജൈർ കുൻഹയാണ് ആദ്യ പകുതിയിൽ ഫോറസ്റ്റിന് ലീഡ് സമ്മാനിച്ചത്. ബോക്സിനുള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു ലോങ്റേഞ്ചറിലൂടെ താരം പന്ത് വലയിലെത്തിച്ചു.
മത്സരത്തിന്റെ ആവേശം വാനോളം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട്, സാവർ ഷ്ലാഗറുടെ പാസിൽ നിന്ന് പന്ത് ലഭിച്ച ലിയാം ഡെലാപ്പ് സിറ്റി ഗോൾ കീപ്പർ ജിയാൻലൂജി ഡോണ്ണറുമ്മയെ കാഴ്ചക്കാരനാക്കി തന്റെ ആദ്യ ഗോൾ നേടി. ആദ്യ പകുതിയിൽ 2-0ന്റെ മുൻതൂക്കം നേടാൻ ഫോറസ്റ്റിനായി.
രണ്ടാം പകുതിയുടെ തുടക്കത്തിൽ റയാൻ ചെർക്കിയുടെ തകർപ്പൻ ഹാഫ് വോളിയിലൂടെ സിറ്റി ഒരു ഗോൾ മടക്കി. എർലിങ് ഹാലൻഡും സംഘവും സമനിലയ്ക്കായി നിരന്തരം ആക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ടെങ്കിലും ഫോറസ്റ്റ് പ്രതിരോധം ഉറച്ചുനിന്നു. ഒടുവിൽ കളി തീരാൻ മിനിറ്റുകൾ ബാക്കിനിൽക്കെ, മോർഗൻ ഗിബ്സ്-വൈറ്റിന്റെ പാസിൽ നിന്ന് ഡെലാപ്പ് തൊടുത്ത സുന്ദരമായ വോളി സിറ്റി വലയുടെ മേൽക്കൂര തുളച്ചു കയറി. ഈ ഗോളോടെ ഫോറസ്റ്റിന്റെ വിജയം പൂർണ്ണമായി (3-1).
ഈ സീസണിലെ ആദ്യ ഹോം ജയം നേടിയ ഫോറസ്റ്റ് തരംതാഴ്ത്തൽ ഭീഷണിയിൽ നിന്ന് രണ്ടുപോയിന്റ് അകലെ 16-ാം സ്ഥാനത്തേക്ക് കയറി. അതേസമയം, അവസാന മൂന്ന് ലീഗ് മത്സരങ്ങളിലും തോൽവി ഏറ്റുവാങ്ങിയ എൻസോ മാരെസ്കയുടെ സിറ്റി, ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള ആഴ്സണലിനേക്കാൾ ആറുപോയിന്റ് പിന്നിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെട്ടു. തോൽവിയോടെ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് റെലഗേഷൻ സോണിലേക്ക് വീണു എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഡെലാപ്പിന്റെയും ഫോറസ്റ്റിന്റെയും ഈ തിരിച്ചുവരവ് വരും മത്സരങ്ങളിൽ ടീമിന് വലിയ ഊർജ്ജമാകും നൽകുക.