ആദ്യ തന്നെ അഗ്നിപരീക്ഷ;പൊചെറ്റിനോക്ക് രക്ഷിക്കാനാവുമോ യുണൈറ്റഡിനെ?text_fields
മൈക്കൽ കാരിക്കിന് പകരക്കാരനായി എത്തിയ മൗറിസിയോ പൊചെറ്റിനോയ്ക്ക് ആൻഫീൽഡിൽ ഇന്ന് അഗ്നിപരീക്ഷ. പ്രീമിയർ ലീഗിൽ തരംതാഴ്ത്തൽ ഭീഷണി നേരിടുന്ന മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിനെ വിജയവഴിയിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരിക എന്ന വലിയ ദൗത്യവുമായാണ് അദ്ദേഹം എത്തുന്നത്; ചിരവൈരികളായ ലിവർപൂളാണ് ആദ്യ മത്സരത്തിലെ എതിരാളികൾ.
സീസണിലെ ഏറ്റവും മോശം ഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന യുണൈറ്റഡ് നിലവിൽ തരംതാഴ്ത്തൽ മേഖലയിലാണ്. ഈ സീസണിൽ ഒറ്റ വിജയം മാത്രമാണ് ടീമിന്റെ സമ്പാദ്യം. ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിലും തോൽവി വഴങ്ങിയാൽ പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ ടീം കൂടുതൽ താഴേക്ക് വീഴും; അതിനാൽ ആൻഫീൽഡിലെ പോരാട്ടം യുണൈറ്റഡിന് നിർണ്ണായകമാണ്.
ടോട്ടൻഹാം ഹോട്സ്പറിനെ പ്രീമിയർ ലീഗിലെ കരുത്തുറ്റ ടീമാക്കി മാറ്റുകയും ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ഫൈനലിലെത്തിക്കുകയും ചെയ്ത പൊചെറ്റിനോയുടെ പരിചയസമ്പത്ത് ആരാധകർക്ക് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നുണ്ട്. യുവതാരങ്ങളെ വളർത്തുന്നതിലും ആക്രമണ ശൈലി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിലും മികവ് കാട്ടിയ പരിശീലകനാണെങ്കിലും, നിലവിലെ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ ടീമിനെ കരകയറ്റുക എളുപ്പമാകില്ല.
കളിക്കാരുടെ കഴിവിൽ വിശ്വാസമുണ്ടെന്നും സ്വന്തം ഫുട്ബോൾ ശൈലി ടീമിൽ നടപ്പാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും പൊചെറ്റിനോ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നഷ്ടപ്പെട്ട ആത്മവിശ്വാസം വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനൊപ്പം പ്രതിരോധപ്പിഴവുകൾ പരിഹരിക്കുകയും കളിക്കാരിൽ പോരാട്ടവീര്യം വളർത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നതാകും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാന ഉത്തരവാദിത്തം.
ഉയർന്ന പ്രെസിങ്ങിലും വേഗതയാർന്ന കൗണ്ടർ അറ്റാക്കിലും ഊന്നിയുള്ള 4-2-3-1 ഫോർമേഷനിലാകും യുണൈറ്റഡ് ഇന്ന് ഇറങ്ങാൻ സാധ്യത. എതിരാളികളുടെ ബിൽഡപ്പ് തുടക്കത്തിലേ തടയുകയും പന്ത് ലഭിച്ചാൽ വേഗത്തിൽ മുന്നേറ്റത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് പൊചെറ്റിനോയുടെ തന്ത്രം.
പരുക്കുകളും ടീമിന്റെ നിലവിലെ അവസ്ഥയും പരിശീലകന് മുന്നിൽ വെല്ലുവിളിയാണ്. ബെഞ്ചമിൻ സെസ്കോ, കാർലോസ് ബലേബ എന്നിവർ പരുക്ക് മൂലം പുറത്താണ്; മാർക്കസ് റാഷ്ഫോർഡിന്റെ ലഭ്യതയിലും ആശങ്ക തുടരുന്നു. മുന്നേറ്റത്തിലെ പോരായ്മകളും പ്രതിരോധപ്പിഴവുകളും പരിഹരിക്കുന്നതിനൊപ്പം ജനുവരി ട്രാൻസ്ഫർ വിൻഡോയിൽ പുതിയ താരങ്ങളെ എത്തിക്കേണ്ടതും ക്ലബ്ബിന് അനിവാര്യമാണ്.
2013-ൽ സർ അലക്സ് ഫെർഗൂസൺ യുഗത്തിന് ശേഷം യുണൈറ്റഡിന് പ്രീമിയർ ലീഗ് കിരീടം നേടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. 1973-74 സീസണിലാണ് അവസാനമായി ക്ലബ് ടോപ്പ് ഡിവിഷനിൽ നിന്ന് തരംതാഴ്ത്തപ്പെട്ടത്. നിലവിലെ പ്രകടനം ആശങ്ക ഉയർത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും, സീസൺ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ യുണൈറ്റഡ് തരംതാഴ്ത്തപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ഇതിനിടെ ഗ്ലേസർ കുടുംബത്തിന്റെ കാലത്തെ കടബാധ്യതകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികളും ക്ലബ്ബിനെ അലട്ടുന്നുണ്ട്.