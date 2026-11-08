തുടർച്ചയായി രണ്ടാം സീസണിലും ഗോൾഡൻ ബൂട്ട്; എം.എൽ.എസിൽ ചരിത്രം കുറിച്ച് മെസ്സി

തുടർച്ചയായി രണ്ടാം സീസണിലും ഗോൾഡൻ ബൂട്ട്; എം.എൽ.എസിൽ ചരിത്രം കുറിച്ച് മെസ്സിtext_fields
മേജർ ലീഗ് സോക്കറിൽ തുടർച്ചയായി രണ്ട് സീസണുകളിൽ ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് സ്വന്തമാക്കുന്ന ആദ്യ താരമെന്ന റെക്കോഡ് ലയണൽ മെസ്സിക്ക്. 2026 സീസണിൽ ഇന്റർ മയാമിക്കായി 31 മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് 26 ഗോളുകൾ നേടിയ അർജന്റീന സൂപ്പർതാരമാണ് ഇത്തവണത്തെ ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായത്.
എഫ്.സി ഡാളസിന്റെ പെറ്റർ മൂസ 22 ഗോളുകളുമായി പട്ടികയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തി. നാഷ്വിൽ എസ്.സിയുടെ സാം സറിഡ്ജ് 21 ഗോളുകളുമായി മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ്.
2023ൽ പാരിസ് സെയ്ന്റ് ജെർമനിൽനിന്ന് ഇന്റർ മയാമിയിലെത്തിയ മെസ്സി, ചുരുങ്ങിയ കാലംകൊണ്ട് ക്ലബിനെ എം.എൽ.എസിലെ കരുത്തുറ്റ ടീമുകളിലൊന്നാക്കി മാറ്റുന്നതിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചു. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ക്ലബിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ എം.എൽ.എസ് കപ്പ് ഉൾപ്പെടെ നാല് കിരീടങ്ങളാണ് മെസ്സിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്റർ മയാമി സ്വന്തമാക്കിയത്.
2025 സീസണിൽ 29 ഗോളുകൾ നേടിയ മെസ്സി, തുടർച്ചയായ രണ്ട് വർഷങ്ങളിൽ 25ലധികം ഗോളുകൾ നേടുന്ന ലീഗിലെ രണ്ടാമത്തെ താരമായിരുന്നു. ഇത്തവണത്തെ നേട്ടത്തോടെ തുടർച്ചയായി രണ്ട് സീസണുകളിൽ ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് നേടുന്ന ആദ്യ താരമെന്ന റെക്കോഡും 39കാരൻ സ്വന്തമാക്കി.
21 വർഷത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര കരിയറിനുശേഷം ഈ വർഷം ആദ്യം മെസ്സി അർജന്റീന ദേശീയ ടീമിൽനിന്ന് വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. അതേസമയം, ഇന്റർ മയാമിയുമായുള്ള കരാർ 2028 വരെ നീട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഒക്ടോബറിലായിരുന്നു കരാർ പുതുക്കിയത്.
നവംബർ 19നാണ് എം.എൽ.എസ് കപ്പ് പ്ലേഓഫുകൾക്ക് തുടക്കമാകുന്നത്. ഈസ്റ്റേൺ കോൺഫറൻസിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരായാണ് ഇന്റർ മയാമി റെഗുലർ സീസൺ പൂർത്തിയാക്കിയത്.