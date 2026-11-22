തടസ്സം നിന്ന താരത്തിന്റെ മുഖത്തേക്ക് പന്തെറിഞ്ഞ് മെസ്സി; ചുവപ്പ് കാർഡ് അർഹിച്ചിരുന്നുവെന്ന് പരിശീലകൻtext_fields
മയാമി: അമേരിക്കൻ മേജർ ലീഗിലെ (എം.എൽ.എസ്) ഇന്റർ മയാമി - കൊളംബസ് ക്രൂ പ്ലേഓഫ് മത്സരത്തിൽ നാടകീയ രംഗങ്ങൾ. മത്സരത്തിൽ ഇന്റർ മയാമി മൂന്ന് ഗോളുകളുടെ ദയനീയ തോൽവി ഏറ്റുവാങ്ങി. ഇതിനിടെ അർജന്റൈൻ സൂപ്പർ താരം ലയണൽ മെസ്സി കൊളംബസ് താരവുമായി ഏറ്റുമുട്ടിയതും വലിയ വിവാദമായിട്ടുണ്ട്.
ഒന്നാം പകുതിക്ക് പിരിയുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പാണ് മെസ്സി കൊളംബസ് ക്രൂ ഫോർവേഡ് ഗൊൺസാലോ ടാപ്പിയയുമായി കൊമ്പുകോർത്തത്. മയാമിക്ക് ലഭിച്ച ത്രോ ഇൻ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ കളി വൈകിപ്പിക്കാനെന്നോണം ഗോൺസാലോ മെസ്സിയുടെ തൊട്ടുമുന്നിൽ വന്ന് തടസ്സം നിന്നു. ഇതിൽ പ്രകോപിതനായ മെസ്സി കൈയിലുണ്ടായിരുന്ന പന്ത് ടാപിയയുടെ മുഖത്തേക്ക് എറിയുകയായിരുന്നു.
പന്ത് മുഖത്ത് കൊണ്ടതോടെ ടാപിയ നിലത്തുവീഴുകയും ഇരു ടീമിലെയും താരങ്ങൾ തമ്മിൽ ചെറിയ തോതിൽ ഉന്തും തള്ളും വാക്കുതർക്കവും ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. പിന്നാലെ ഇരുവർക്കും റഫറി മഞ്ഞ കാർഡ് നൽകി. ആ സമയത്ത് ഒരു ഗോളിന് പിന്നിലായിരുന്ന മയാമി 10 പേരുമായാണ് കളിച്ചിരുന്നത്.
അതേസമയം, മെസ്സിക്ക് ലഭിച്ച ശിക്ഷ വളരെ ലഘുവായിരുന്നുവെന്നാണ് കൊളംബസ് കോച്ച് ലോറന്റ് കുർട്ടോയിസിന്റെ അഭിപ്രായം. മെസ്സിക്ക് ചുവപ്പ് കാർഡ് നൽകേണ്ടതായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. "അവൻ ഒരു മഞ്ഞക്കാർഡിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ശിക്ഷ അർഹിച്ചിരുന്നു എന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇത് ശരിക്കും സങ്കടകരമാണ്," കുർട്ടോയിസ് പറഞ്ഞു.
അതേസമയം മത്സരത്തിൽ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കൊളംബസ് മുന്നിലെത്തിയിരുന്നു. ഒമ്പതാം മിനിറ്റിൽ പെനാലിറ്റിയിലൂടെ ടാപിയയാണ് പന്ത് വലയിലെത്തിച്ചത്. മയാമി ഗോൾ മടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ 36-ാം മിനിറ്റിൽ ഗോൺസാലോ ലുജാൻ ചുവപ്പ് കാർഡ് കണ്ട് മടങ്ങിയത് ടീമിന് തിരിച്ചടിയായി.
രണ്ടാം പകുതി തുടങ്ങി മിനിറ്റുകൾക്കകം തന്നെ കൊളംബസ് തങ്ങളുടെ ലീഡ് വർധിപ്പിച്ചു. 52 -ാം മിനിറ്റിൽ താഹ ഹബ്രൂണാണ് ലക്ഷ്യം കണ്ടത്. ആറ് മിനിറ്റുകൾക്കകം ഒരിക്കൽ കൂടി വല കുലുക്കി ടാപ്പിയ കൊളംബസിന്റെ വിജയമുറപ്പിച്ചു.
ഈ തോൽവിയോടെ മയാമി പുറത്താകലിന്റെ വക്കിലാണ്. അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച ഒഹായോയിൽ നടക്കുന്ന രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ കൊളംബസിനെതിരെ മെസിക്കും സംഘത്തിനും വലിയ മാർജിനുള്ള വിജയം അനിവാര്യമാണ്.