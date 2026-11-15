ഇറ്റലിയോടേറ്റ തോൽവിക്ക് പിന്നാലെ ഫ്രാൻസിന് സന്തോഷവാർത്ത; എംബാപ്പെ തിരിച്ചെത്തുന്നു, സ്ഥിരീകരിച്ച് സിദാൻ

ഇറ്റലിയോടേറ്റ തോൽവിക്ക് പിന്നാലെ ഫ്രാൻസിന് സന്തോഷവാർത്ത; എംബാപ്പെ തിരിച്ചെത്തുന്നു, സ്ഥിരീകരിച്ച് സിദാൻtext_fields
ബോർഡോ: യുവേഫ നേഷൻസ് ലീഗിൽ ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ പ്രവേശനം ലക്ഷ്യമിട്ട് തുർക്കിയെ നേരിടാനൊരുങ്ങുന്ന ഫ്രാൻസിന് ആശ്വാസമായി സൂപ്പർ താരം കിലിയൻ എംബാപ്പെയുടെ തിരിച്ചുവരവ്. പരിക്കിനെ തുടർന്ന് ഇറ്റലിക്കെതിരായ കഴിഞ്ഞ മത്സരം നഷ്ടമായ എംബാപ്പെ ഞായറാഴ്ച തുർക്കിക്കെതിരെ കളിക്കാൻ സജ്ജനാണെന്ന് പരിശീലകൻ സിനദിൻ സിദാൻ സ്ഥിരീകരിച്ചു. നിർണായക മത്സരത്തിന് മുമ്പ് താരവും പരിശീലകനും തമ്മിൽ അഭിപ്രായഭിന്നതയുണ്ടെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങളും സിദാൻ തള്ളി.
ഇറ്റലിക്കെതിരെ ഒന്നിനെതിരെ മൂന്ന് ഗോളുകൾക്ക് പരാജയപ്പെട്ട ഫ്രാൻസിന് തുർക്കിക്കെതിരായ മത്സരം നിർണായകമാണ്. ഗ്രൂപ് എ ഒന്നിൽ 10 പോയന്റുമായി രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള ഫ്രാൻസിന് സമനില നേടിയാൽ പോലും ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ കടക്കാം. 10 പോയന്റുള്ള ഇറ്റലിയാണ് ഗ്രൂപിൽ ഒന്നാമത്.
ഇതിനിടെയാണ് എംബാപ്പെയുടെ തിരിച്ചുവരവ് സ്ഥിരീകരിച്ച് സിദാൻ രംഗത്തെത്തിയത്. ‘അദ്ദേഹം നാളെ ഞങ്ങൾക്കൊപ്പമുണ്ടാകും. എംബാപ്പെയുടെ സാന്നിധ്യം എല്ലാം മാറ്റിമറിക്കും. അദ്ദേഹം ടീമിൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്’ -ശനിയാഴ്ച നടന്ന വാർത്തസമ്മേളനത്തിൽ സിദാൻ പറഞ്ഞു.
തുടയെല്ലിന് പിന്നിലെ പേശിക്കേറ്റ പരിക്കിനെ തുടർന്നാണ് റയൽ മഡ്രിഡ് മുന്നേറ്റതാരത്തിന് ഇറ്റലിക്കെതിരായ മത്സരം നഷ്ടമായത്. പരിക്കുമൂലം ഫ്രാൻസിന്റെ തൊട്ടുമുമ്പത്തെ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിലും എംബാപ്പെ കളിച്ചിരുന്നില്ല. ഈ സീസണിൽ റയൽ മഡ്രിഡിനായി വിവിധ മത്സരങ്ങളിലായി 17 ഗോളുകൾ നേടിയ താരത്തിന്റെ തിരിച്ചുവരവ് ഫ്രഞ്ച് മുന്നേറ്റനിരക്ക് കരുത്താകും.
അതേസമയം, എംബാപ്പെയും സിദാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ വിള്ളലുണ്ടെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളെക്കുറിച്ചും വാർത്തസമ്മേളനത്തിൽ ചോദ്യങ്ങളുയർന്നു. എന്നാൽ, താരവുമായുള്ള ബന്ധം മികച്ച രീതിയിലാണ് മുന്നോട്ടുപോകുന്നതെന്ന് സിദാൻ വ്യക്തമാക്കി.
‘എനിക്ക് അദ്ദേഹവുമായി ഒരു പരിശീലകനും കളിക്കാരനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണുള്ളത്. അത് മികച്ച രീതിയിലാണ് മുന്നോട്ടുപോകുന്നത്. ആളുകൾ പറയുന്നതെല്ലാം തടയാൻ എനിക്കാവില്ല. പക്ഷേ, അതെല്ലാം അസംബന്ധമാണ്. ഇത്തരം പ്രചാരണങ്ങൾ അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തുന്നതാണ്’ -സിദാൻ പറഞ്ഞു.
1998ൽ ഫ്രാൻസിനൊപ്പം ലോകകപ്പും 2000ൽ യൂറോ കപ്പും നേടിയ സിദാൻ, ദിദിയർ ദെഷാംപ്സിന് പകരം ഈ വർഷം ജൂലൈയിലാണ് ദേശീയ ടീമിന്റെ പരിശീലകസ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തത്. അദ്ദേഹത്തിന് കീഴിൽ ഫ്രാൻസ് നേരിട്ട ആദ്യ തോൽവിയായിരുന്നു വ്യാഴാഴ്ച ഇറ്റലിക്കെതിരായത്.
സെപ്റ്റംബറിൽ തുർക്കിക്കെതിരെ നടന്ന ആദ്യ മത്സരത്തിൽ എംബാപ്പെയുടെ ഗോളിലായിരുന്നു ഫ്രാൻസ് ജയിച്ചത്. അന്ന് പരിക്കേറ്റ് കളംവിട്ട താരം പിന്നീട് ദേശീയ ടീമിനായി കളിച്ചിട്ടില്ല.
ഞായറാഴ്ച സ്വന്തം തട്ടകമായ ബോർഡോയിൽ നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ സമനില മതിയെങ്കിലും വിജയമാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് സിദാൻ വ്യക്തമാക്കി. ഗ്രൂപിലെ മറ്റൊരു മത്സരത്തിൽ ഇറ്റലി ബെൽജിയത്തെ നേരിടും. ഫ്രാൻസിന് ഗ്രൂപിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്താനുള്ള സാധ്യതയും ഈ മത്സരങ്ങളുടെ ഫലത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും.