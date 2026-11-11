നാഷൻസ് ലീഗ്; ഇറ്റലിക്കെതിരെ എംബാപ്പെ കളിക്കില്ലtext_fields
റോം: യുവേഫ നാഷൻസ് ലീഗിൽ ഇറ്റലിക്കെതിരായ നിർണായക മത്സരത്തിൽ ഫ്രഞ്ച് സൂപ്പർ സ്ട്രൈക്കർ കിലിയൻ എംബാപ്പെ കളിക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പായി. പകരക്കാരനായി പാരിസ് സെന്റ് ജെർമെയ്ൻ യുവതാരം സെന്നി മയൂലുവിനെ കോച്ച് സിനദിൻ സിദാൻ ആദ്യമായി ഫ്രാൻസ് ടീമിലേക്ക് വിളിച്ചു. തുടയിലെ പേശികൾക്കേറ്റ പരിക്കിന്റെ അസ്വസ്ഥതകളെത്തുടർന്ന് ബുധനാഴ്ചത്തെ പരിശീലനത്തിൽ എംബാപ്പെ പങ്കെടുത്തിരുന്നില്ല. വ്യാഴാഴ്ച മിലാനിലെ സാൻ സിറോയിൽ ഇറ്റലിക്കെതിരെ നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ അദ്ദേഹം കളിക്കില്ലെങ്കിലും ഞായറാഴ്ച ബോർഡോയിൽ തുർക്കിയക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിനുണ്ടാവുമെന്നും ടീം വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. ഫ്രഞ്ച് നിരയെ പരിക്കുകൾ കാര്യമായി അലട്ടുന്നുണ്ട്. ഇന്റർ മിലാൻ സ്ട്രൈക്കർ മാർക്കസ് തുറാം നേരത്തെ ടീമിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയിരുന്നു. പകരക്കാരനായി ബോൺമൗത്ത് ഫോർവേഡ് എലി ജൂനിയർ ക്രൂപിയെ ഉൾപ്പെടുത്തി. റയൽ മഡ്രിഡ് മിഡ്ഫീൽഡർ ഔറേലിയൻ ചൗമേനിയും പരിക്കുകാരണം ക്യാമ്പ് വിട്ടു. ഗ്രൂപ് എ-യിൽ നാല് മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് 10 പോയന്റുമായി ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ് ഫ്രാൻസ്. ഇന്ന് ഇറ്റലിയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാൽ മാർച്ചിൽ നടക്കുന്ന ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിലേക്ക് ഫ്രാൻസിന് യോഗ്യത നേടാം.