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    ‘തോൽവിയിൽനിന്ന് ഒളിച്ചോടില്ല, ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുന്നു’; ആരാധകരോട് ഖാലിദ് ജമീൽ

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    രാ​ജ്യ​ത്തി​നാ​യി ദീ​ർ​ഘ​കാ​ലം ക​ളി​ക്കാ​ൻ മ​ന​സ്സു​ള്ള താ​ര​ങ്ങ​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ​രി​ശീ​ല​ക​ൻ
    https://www.madhyamam.com/tags/indian-football
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    ഖാ​ലി​ദ് ജ​മീ​ൽ

    ക്രൈ​സ്റ്റ്ച​ർ​ച്ച്: ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ളി​ന്റെ ഭാ​വി സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​ക്കാ​ൻ രാ​ജ്യ​ത്തി​നാ​യി ദീ​ർ​ഘ​കാ​ലം ക​ളി​ക്കാ​ൻ സ​ന്ന​ദ്ധ​ത​യു​ള്ള മി​ക​ച്ച താ​ര​ങ്ങ​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്തേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്ന് മു​ഖ്യ പ​രി​ശീ​ല​ക​ൻ ഖാ​ലി​ദ് ജ​മീ​ൽ.

    ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡി​നെ​തി​രാ​യ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ തോ​ൽ​വി​യു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും ആ​രാ​ധ​ക​ർ ക്ഷ​മ​യോ​ടെ കാ​ത്തി​രി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യ ഫു​ട്ബാ​ൾ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട വി​ഡി​യോ​യി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ യ​ഥാ​ക്ര​മം 0-5നും 0-3​നും തോ​റ്റി​രു​ന്നു ബ്ലൂ ​ടൈ​ഗേ​ഴ്സ്.

    ‘‘മ​ത്സ​ര​ഫ​ല​ത്തി​ന്റെ പൂ​ർ​ണ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം ഞാ​ൻ ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​ന്നു. അ​ത് എ​ന്റെ പി​ഴ​വാ​ണ്. ഗോ​ളു​ക​ൾ വ​ഴ​ങ്ങാ​ൻ ഇ​ട​യാ​ക്കി​യ വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യ പി​ഴ​വു​ക​ളും ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ങ്കി​ലും, താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​നോ​ഭാ​വം വ​ള​രെ മി​ക​ച്ച​താ​ണ്. അ​വ​ർ ശ​ക്ത​മാ​യി തി​രി​ച്ചു​വ​രാ​ൻ ത​യാ​റാ​ണ്.

    ആ​രാ​ധ​ക​രോ​ടും എ​ല്ലാ​വ​രോ​ടും എ​നി​ക്ക് പ​റ​യാ​നു​ള്ള​ത്, നി​ങ്ങ​ൾ അ​ൽ​പം ക്ഷ​മ കാ​ണി​ക്ക​ണം എ​ന്നാ​ണ്. താ​ര​ങ്ങ​ൾ വ​ള​രെ പോ​സി​റ്റി​വാ​യാ​ണ് ചി​ന്തി​ക്കു​ന്ന​ത്, ഭാ​വി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഒ​രു ടീ​മി​നെ വാ​ർ​ത്തെ​ടു​ക്കാ​നാ​ണ് ഞ​ങ്ങ​ൾ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഞ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു ശ​രി​യാ​യ പാ​ത​യി​ലാ​ണ് മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കു​ന്ന​ത്. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ക​ടു​പ്പ​മേ​റി​യ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ക​ളി​ക്കേ​ണ്ട​ത് അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണ്. പു​തി​യ മു​ഖ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഞ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്.

    രാ​ജ്യ​ത്തി​നാ​യി ദീ​ർ​ഘ​കാ​ലം ക​ളി​ക്കാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന, പോ​സി​റ്റി​വാ​യി ക​ളി​ക്കാ​ൻ മ​ന​സ്സു​ള്ള മി​ക​ച്ച താ​ര​ങ്ങ​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ക​യും വേ​ണം. ഇ​വി​ടെ സീ​നി​യ​ർ എ​ന്നോ ജൂ​നി​യ​ർ എ​ന്നോ വ്യ​ത്യാ​സ​മി​ല്ല. മി​ക​വി​ന്റെ​യും പ്ര​ക​ട​ന​ത്തി​ന്റെ​യും അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​യി​രി​ക്കും ടീ​മി​ൽ സ്ഥാ​നം ല​ഭി​ക്കു​ക.’’-​ജ​മീ​ൽ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    2026ൽ ​പ​ത്ത് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ക​ളി​ച്ച ഇ​ന്ത്യ​ൻ ടീം ​ഏ​ഴാ​മ​ത്തെ തോ​ൽ​വി​യാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി​യ​ത്. മാ​ർ​ച്ചി​ൽ കൊ​ച്ചി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന എ.​എ​ഫ്.​സി ഏ​ഷ്യ​ൻ ക​പ്പ് ‍യോ​ഗ്യ​ത റൗ​ണ്ടി​ൽ ഹോ​ങ്കോ​ങ്ങി​നെ 2-1ന് ​തോ​ൽ​പി​ച്ച​താ​ണ് ഏ​ക ജ​യം.

    ര​ണ്ട് ക​ളി​ക​ൾ സ​മ​നി​ല​യി​ലു​മാ​യി. 2025 ആ​ഗ​സ്റ്റി​ൽ പ​രി​ശീ​ല​ക​നാ​യി ചു​മ​ത​ല​യേ​റ്റ​തു മു​ത​ൽ 2026 ന​വം​ബ​ർ വ​രെ​യു​ള്ള ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം ജ​മീ​ലി​നു​കീ​ഴി​ൽ ക​ളി​ച്ച 17 മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ര​ണ്ട് ജ​യ​വും അ​ഞ്ച് സ​മ​നി​ല​യും പ​ത്ത് തോ​ൽ​വി​യു​മാ​ണ് സ​മ്പാ​ദ്യം. മു​ൻ ലോ​ക ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ ബ്ര​സീ​ൽ, ഉ​റു​ഗ്വാ​യി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പ്ര​മു​ഖ​രും ഇ​ന്ത്യ​യോ​ട് ഏ​റ്റു​മു​ട്ടി​യ​വ​രി​ലു​ണ്ട്.

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