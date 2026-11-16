‘തോൽവിയിൽനിന്ന് ഒളിച്ചോടില്ല, ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുന്നു’; ആരാധകരോട് ഖാലിദ് ജമീൽ

‘തോൽവിയിൽനിന്ന് ഒളിച്ചോടില്ല, ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുന്നു’; ആരാധകരോട് ഖാലിദ് ജമീൽtext_fields
ക്രൈസ്റ്റ്ചർച്ച്: ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബാളിന്റെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കാൻ രാജ്യത്തിനായി ദീർഘകാലം കളിക്കാൻ സന്നദ്ധതയുള്ള മികച്ച താരങ്ങളെ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ടെന്ന് മുഖ്യ പരിശീലകൻ ഖാലിദ് ജമീൽ.
ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ മത്സരങ്ങളിലെ തോൽവിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുന്നുവെന്നും ആരാധകർ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അഖിലേന്ത്യ ഫുട്ബാൾ ഫെഡറേഷൻ പുറത്തുവിട്ട വിഡിയോയിൽ അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. മത്സരങ്ങളിൽ യഥാക്രമം 0-5നും 0-3നും തോറ്റിരുന്നു ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്സ്.
‘‘മത്സരഫലത്തിന്റെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നു. അത് എന്റെ പിഴവാണ്. ഗോളുകൾ വഴങ്ങാൻ ഇടയാക്കിയ വ്യക്തിപരമായ പിഴവുകളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും, താരങ്ങളുടെ മനോഭാവം വളരെ മികച്ചതാണ്. അവർ ശക്തമായി തിരിച്ചുവരാൻ തയാറാണ്.
ആരാധകരോടും എല്ലാവരോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ അൽപം ക്ഷമ കാണിക്കണം എന്നാണ്. താരങ്ങൾ വളരെ പോസിറ്റിവായാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്, ഭാവിയിലേക്കുള്ള ഒരു ടീമിനെ വാർത്തെടുക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നത്.
ഞങ്ങൾ ഒരു ശരിയായ പാതയിലാണ് മുന്നോട്ടുപോകുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള കടുപ്പമേറിയ മത്സരങ്ങൾ കളിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. പുതിയ മുഖങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ അവസരം നൽകുന്നുണ്ട്.
രാജ്യത്തിനായി ദീർഘകാലം കളിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന, പോസിറ്റിവായി കളിക്കാൻ മനസ്സുള്ള മികച്ച താരങ്ങളെ കണ്ടെത്തുകയും തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും വേണം. ഇവിടെ സീനിയർ എന്നോ ജൂനിയർ എന്നോ വ്യത്യാസമില്ല. മികവിന്റെയും പ്രകടനത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമായിരിക്കും ടീമിൽ സ്ഥാനം ലഭിക്കുക.’’-ജമീൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
2026ൽ പത്ത് മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച ഇന്ത്യൻ ടീം ഏഴാമത്തെ തോൽവിയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഏറ്റുവാങ്ങിയത്. മാർച്ചിൽ കൊച്ചിയിൽ നടന്ന എ.എഫ്.സി ഏഷ്യൻ കപ്പ് യോഗ്യത റൗണ്ടിൽ ഹോങ്കോങ്ങിനെ 2-1ന് തോൽപിച്ചതാണ് ഏക ജയം.
രണ്ട് കളികൾ സമനിലയിലുമായി. 2025 ആഗസ്റ്റിൽ പരിശീലകനായി ചുമതലയേറ്റതു മുതൽ 2026 നവംബർ വരെയുള്ള കണക്കുകൾ പ്രകാരം ജമീലിനുകീഴിൽ കളിച്ച 17 മത്സരങ്ങളിൽ രണ്ട് ജയവും അഞ്ച് സമനിലയും പത്ത് തോൽവിയുമാണ് സമ്പാദ്യം. മുൻ ലോക ചാമ്പ്യന്മാരായ ബ്രസീൽ, ഉറുഗ്വായി ഉൾപ്പെടെ പ്രമുഖരും ഇന്ത്യയോട് ഏറ്റുമുട്ടിയവരിലുണ്ട്.