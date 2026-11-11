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    തുടർ തോൽവി; കോച്ചിനെ പുറത്താക്കി കണ്ണൂര്‍, ഷ​ഫീ​ഖ് ഹ​സ​ൻ താ​ൽ​കാ​ലി​ക കോ​ച്ച്

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    തുടർ തോൽവി; കോച്ചിനെ പുറത്താക്കി കണ്ണൂര്‍, ഷ​ഫീ​ഖ് ഹ​സ​ൻ താ​ൽ​കാ​ലി​ക കോ​ച്ച്
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    ആ​ന്‍ഡ്രേ ചെ​ര്‍ണി​ഷോ, ഷ​ഫീ​ഖ് ഹ​സ​ൻ

    ക​ണ്ണൂ​ര്‍: ടീ​മി​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ തോ​ൽ​വി​ക്കു പി​ന്നാ​ലെ ക​ണ്ണൂ​ര്‍ വാ​രി​യേ​ഴ്‌​സ് എ​ഫ്‌.​സി മു​ഖ്യ​പ​രി​ശീ​ല​ക​ന്‍ പു​റ​ത്തേ​ക്ക്. സൂ​പ്പ​ര്‍ ലീ​ഗ് കേ​ര​ള മൂ​ന്നാം സീ​സ​ണി​ല്‍ നി​ര്‍ണാ​യ​ക​മാ​യ മൂ​ന്നു മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ള്‍ ബാ​ക്കി​നി​ല്‍ക്കെ​യാ​ണ് മി​ക​ച്ച താ​ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട ടീ​മി​ന്റെ അ​വ​സാ​ന ഉ​ശി​രെ​ങ്കി​ലും പു​റ​ത്തെ​ടു​ക്കാ​നാ​വു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ൽ റ​ഷ്യ​ക്കാ​ര​നാ​യ മു​ഖ്യ​പ​രി​ശീ​ല​ക​ന്‍ ആ​ന്‍ഡ്രേ ചെ​ര്‍ണി​ഷോ​വി​നെ പു​റ​ത്താ​ക്കി ക​ണ്ണൂ​ര്‍ വാ​രി​യേ​ഴ്‌​സ് ക​ടു​ത്ത തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ത്ത​ത്. ഈ ​സീ​സ​ണി​ലെ ടീ​മി​ന്റെ പ്ര​ക​ട​ന​വും ഫ​ല​ങ്ങ​ളും വി​ശ​ദ​മാ​യി വി​ല​യി​രു​ത്തി​യ ശേ​ഷ​മാ​ണ് ക്ല​ബ് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റി​ന്റെ ന​ട​പ​ടി. ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന മൂ​ന്നു മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ള്‍ക്കാ​യി സ​ഹ​പ​രി​ശീ​ല​ക​ന്‍ ഷ​ഫീ​ഖ് ഹ​സ​നെ ആ​ക്ടി​ങ് ഹെ​ഡ് കോ​ച്ചാ​യി നി​യ​മി​ച്ചു. കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് എ​ഫ്‌.​സി​യു​മാ​യും ഫോ​ഴ്‌​സ കൊ​ച്ചി എ​ഫ്‌.​സി​യു​മാ​യും മ​ല​പ്പു​റം എ​ഫ്‌.​സി​യു​മാ​യാ​ണ് ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ. മൂ​ന്നാം സീ​സ​ണി​ൽ​ത​ന്നെ മ​ല​പ്പു​റം എ​ഫ്‌.​സി​യോ​ടും കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് എ​ഫ്‌.​സി​യോ​ടും തൃ​ശൂ​ർ മാ​ജി​ക് എ​ഫ്‌.​സി​യോ​ടും നി​ല​വി​ലെ സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗ് ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ ക​ണ്ണൂ​ർ വാ​രി​യേ​ഴ്സി​ന് തോ​ൽ​വി നു​ണ​യേ​ണ്ടി​വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഏ​ഴു മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ള്‍ പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​യ​പ്പോ​ള്‍ ക​ണ്ണൂ​ര്‍ വാ​രി​യേ​ഴ്‌​സ് ര​ണ്ടു വി​ജ​യ​വും നാ​ലു തോ​ല്‍വി​യും ഒ​രു​സ​മ​നി​ല​യു​മാ​യി ഏ​ഴു പോ​യി​ന്റു​മാ​യി ഗ്രൂ​പ്പി​ല്‍ ആ​റാം സ്ഥാ​ന​ത്താ​ണ്. തു​ട​ർ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ളി​ക്കാ​ര്‍ക്കും പ​രി​ശീ​ല​ക സം​ഘ​ത്തി​നും പൂ​ര്‍ണ പി​ന്തു​ണ ന​ല്‍കു​മെ​ന്ന് ക്ല​ബ് അ​റി​യി​ച്ചു. മു​ഖ്യ​പ​രി​ശീ​ല​ക​നാ​യ ആ​ന്‍ഡ്രേ ചെ​ര്‍ണി​ഷോ​വി​ന് ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ച ക്ല​ബ്, സീ​സ​ണ്‍ അ​വ​സാ​നി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും പോ​രാ​ട്ട​വീ​ര്യം ഒ​ട്ടും കു​റ​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും ടീ​മി​നൊ​പ്പം ഉ​റ​ച്ചു​നി​ല്‍ക്കാ​ന്‍ ആ​രാ​ധ​ക​രോ​ട് അ​ഭ്യ​ര്‍ഥി​ച്ചു.

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    News Summary - Kannur Warriors FC Sack Head Coach Andre Chernyshov
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