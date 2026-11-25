കരുത്തു കാട്ടിയാൽ കണ്ണൂരിന് സെമി കാണാം; സൂപ്പർ ലീഗ് കേരളയിൽ ഇന്ന് മലപ്പുറത്തിനെതിരെtext_fields
കണ്ണൂര്: ഒത്തിണക്കമുള്ള ടീം അണിനിരന്നിട്ടും ദുർവിധിയാൽ നിരന്തരം പരാജയമേറ്റുവാങ്ങിയ കണ്ണൂർ വാരിയേഴ്സ് എഫ്.സി സൂപ്പര് ലീഗ് കേരള സെമിഫൈനല് ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇന്ന് കളത്തിലിറങ്ങും. കണ്ണൂര് ജവഹര് മുനിസിപ്പല് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന ലീഗ് റൗണ്ടിലെ അവസാന മത്സരത്തില് കണ്ണൂര് വാരിയേഴ്സിന് സെമി ഫൈനലിലേക്ക് യോഗ്യത നേടിയ മലപ്പുറം എഫ്.സിയാണ് എതിരാളി.
വിജയമില്ലെങ്കിൽ കണ്ണൂര് വാരിയേഴ്സിന് സെമികാണാതെ പുറത്തേക്കുപോകാം. ജയത്തിനൊപ്പം ഫോഴ്സ കൊച്ചി, തിരുവനന്തപുരം കൊമ്പന്സ് എന്നീ ടീമുകളുടെ മത്സര ഫലങ്ങളെ അനുസരിച്ചായിരിക്കും കണ്ണൂരിന്റെ സെമി പ്രവേശനം. കണ്ണൂര് വിജയിക്കുകയും ഫോഴ്സ കൊച്ചിയോ തിരുവനന്തപുരം കൊമ്പന്സോ അവസാന മത്സരം പരാജയപ്പെടുകയുമാണെങ്കിലേ കണ്ണൂരിന് സെമിയിലെത്താൻ പറ്റൂ.
തുടര്ച്ചയായി അഞ്ചുമത്സരങ്ങള് പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ, മൂന്നാം സീസണിലെ നിര്ണായകമായ മൂന്നുമത്സരങ്ങള് ബാക്കിനില്ക്കെ മുഖ്യപരിശീലകന് ആന്ഡ്രേ ചെര്ണിഷോവിനെ പുറത്താക്കി കണ്ണൂര് വാരിയേഴ്സ് എഫ്.സി സഹപരിശീലകന് ഷഫീഖ് ഹസനെ ആക്ടിങ് ഹെഡ് കോച്ചായി നിയമിക്കുകയായിരുന്നു. ടീമില് മാറ്റങ്ങള് കണ്ടുതുടങ്ങിയതാണ് ശുഭപ്രതീക്ഷ. അവസാനം കളിച്ച അഞ്ചുമത്സരങ്ങളില് നാലും ജയിച്ച ടീമാണ് മലപ്പുറം. ഈ സീസണില് ഒരു തവണ ഇരുടീമുകളും ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോള് എതിരില്ലാത്ത മൂന്നുഗോളിന് മലപ്പുറത്തിനായിരുന്നു ജയം. പ്രകടനങ്ങള് നോക്കുമ്പോള് മലപ്പുറത്തിനാണ് മുന്തൂക്കമെങ്കിലും കണ്ണൂരിന് ജയിച്ചേ മതിയാകൂ.
ഒമ്പതുമത്സരങ്ങളിൽ കണ്ണൂരിന് പത്തും തിരുവനന്തപുരത്തിന് 11ഉം കൊച്ചിക്ക് 13ഉം പോയന്റാണുള്ളത്. 26ന് കൊച്ചി കാലിക്കറ്റ് എഫ്.സിയെ നേരിടും. 27ന് തിരുവനന്തപുരം കൊമ്പന്സിന് എതിരാളി തൃശൂര് മാജിക് എഫ്.സിയാണ്. കാലിക്കറ്റ്, മലപ്പുറം ടീമുകള് സെമി യോഗ്യത നേടിയപ്പോള് തൃശൂര് പുറത്തായി.