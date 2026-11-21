ബയേൺ മ്യൂണിക്കിന് കനത്ത തിരിച്ചടി ; കണങ്കാൽ പരിക്കേറ്റ ഹാരി കെയ്ൻ മാസങ്ങളോളം പുറത്ത്text_fields
മ്യൂണിച്ച്; പ്രധാന സ്ട്രൈക്കർ ഹാരി കെയ്ൻ ഇടത് കണങ്കാലിലെ ലിഗമെന്റിനേറ്റ പരിക്കുമൂലം അടുത്ത ഏതാനും മാസത്തേക്ക് കളിക്കളത്തിൽ ഇറങ്ങില്ലെന്ന് ബയേൺ മ്യൂണിക് വ്യക്തമാക്കി. അലയൻസ് അരീനയിൽ വച്ച് കൊളോണിനെതിരായ മത്സരത്തിലാണ് താരത്തിന് പരിക്കേറ്റത്. കനത്ത തിരിച്ചടിയാണ് ഈ പരിക്ക് ടീമിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
കെയ്നിന്റെ തിരിച്ചുവരവിനുള്ള കൃത്യമായ സമയം ക്ലബ്ബ് പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. ഏകദേശം മൂന്ന് മാസത്തോളം പുറത്തിരിക്കേണ്ടി വരുമെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം.
വെള്ളിയാഴ്ച ബുണ്ടസ്ലിഗയിൽ കൊളോണിനെതിരായ മത്സരത്തിനിടെയാണ് 33-കാരന് പരിക്കേറ്റത്. മത്സരത്തിന്റെ ഇരുപതാം മിനിറ്റിൽ തന്നെ താരത്തിനെ പരിക്കിനെത്തുടർന്ന് പിൻവലിക്കേണ്ടിവന്നു. പരിക്കേറ്റിട്ടും കളി തുടരാൻ ശ്രമിച്ച താരം പിന്നീട് മുടന്തി പുറത്തേക്ക് നീങ്ങുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് പരിശീലകൻ വിൻസെന്റ് കോംപനി ടോം ബിഷോഫിനെ പകരക്കാരനായി കൊണ്ടുവന്നു.
ബയേണിന്റെ മെഡിക്കൽ ടീമിന്റെ പരിശോധനയിൽ ഇടത് കണങ്കാലിലെ സിൻഡസ്മോട്ടിക് ലിഗമെന്റിന് പരിക്കേറ്റതായി സ്ഥിരീകരിച്ചു. മുന്നേറ്റനിരയ്ക്ക് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് ഇത് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലീഗിലും ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിലും മികച്ച ഫോമിൽ കളിക്കുന്ന കെയ്ൻ പുറത്തായതോടെ ടീം ആദ്യം പിന്നിലായെങ്കിലും നഥാനിയേൽ ബ്രൗണിന്റെ ഗോളിലൂടെ ബയേൺ 1-1ന് സമനില പിടിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ സമനിലയോടെ 22 പോയിന്റാണ് ബയേൺ മ്യൂണിക്കിന്റെ സമ്പാദ്യം. മത്സരം സമനിലയിൽ അവസാനിച്ചെങ്കിലും പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നിലനിർത്താൻ ബയേൺ മ്യൂണിക്കിന് സാധിച്ചു.
ഇതേ മത്സരത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് പുറത്തായ ഫ്രഞ്ച് താരം മൈക്കൽ ഒലീസയുടെ മുൻപാദത്തിൽ ചതവേറ്റതായും പരിക്ക് നിസ്സാരമാണെന്നും ബയേൺ മ്യൂണിക് വ്യക്തമാക്കി. വരും ദിവസങ്ങളിൽ താരത്തിന് ആവശ്യമായ ചികിത്സ നൽകുമെന്ന് ക്ലബ്ബ് അറിയിച്ചു.
നിലവിലെ ബാലൺ ഡി ഓർ ജേതാവായ ഹാരി കെയ്നിന്റെ പരിക്കിനെത്തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന ദീർഘകാല അഭാവം ബയേൺ മ്യൂണിക്കിനൊപ്പം ഇംഗ്ലണ്ട് ദേശീയ ടീമിനും വലിയ ആശങ്കയാണ് സമ്മാനിക്കുന്നത്. 2023-ൽ ടോട്ടൻഹാമിൽ നിന്ന് ബയേണിലെത്തിയ ശേഷം ക്ലബ്ബിനായി സ്ഥിരതയാർന്ന പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച താരത്തിന്റെ അഭാവം വരും മത്സരങ്ങളിൽ നിർണായകമായേക്കും.