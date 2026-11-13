ഫ്രാൻസിനെ പഞ്ഞിക്കിട്ട് ഇറ്റലി; ഒരു ഗോളിന് പിന്നിൽ നിന്ന ശേഷം മൂന്നെണ്ണം തിരിച്ചടിച്ച് തകർപ്പൻ ജയം

ഫ്രാൻസിനെ പഞ്ഞിക്കിട്ട് ഇറ്റലി; ഒരു ഗോളിന് പിന്നിൽ നിന്ന ശേഷം മൂന്നെണ്ണം തിരിച്ചടിച്ച് തകർപ്പൻ ജയംtext_fields
മിലാൻ: തുടക്കത്തിൽ പിന്നിലായെങ്കിലും തളരാതെ തിരിച്ചടിച്ച് ഇറ്റലിയുടെ തകർപ്പൻ വിജയം. യുവേഫ നേഷൻസ് ലീഗിൽ കരുത്തരായ ഫ്രാൻസിനെ സ്വന്തം തട്ടകമായ സാൻ സിറോയിൽ 3-1ന് വീഴ്ത്തി ഇറ്റലി ഗ്രൂപ്പ് എയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് കയറി. ഫ്രാൻസ് പരിശീലകനായി ചുമതലയേറ്റ സിനദിൻ സിദാന് ആദ്യ തോൽവി സമ്മാനിച്ച മത്സരത്തിൽ ഫ്രാൻസെസ്കോ പിയോ എസ്പോസിറ്റോ ഇരട്ടഗോൾ നേടി. ഡേവിഡ് ഫ്രട്ടേസിയാണ് ഇറ്റലിയുടെ മറ്റൊരു ഗോൾ നേടിയത്.
മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഫ്രാൻസ് ആതിഥേയരെ ഞെട്ടിച്ചു. പത്താം മിനിറ്റിൽ ഇറ്റലി ഗോൾകീപ്പർ ജിയാൻലൂയിജി ഡോണറുമ്മയുടെ പിഴവ് മുതലെടുത്ത മൈക്കൽ ഒലിസെ ഫ്രാൻസിന് ലീഡ് സമ്മാനിച്ചു. ഡോണറുമ്മയുടെ പാസ് പിടിച്ചെടുത്ത താരം പ്രതിരോധതാരത്തെ മറികടന്ന് പന്ത് വലയിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു.
എന്നാൽ ഗോൾ വഴങ്ങിയതോടെ ഇറ്റലി ആക്രമണത്തിന് മൂർച്ച കൂട്ടി. 26ാം മിനിറ്റിൽ നിക്കോളോ കാംബിയാഗിയുടെ പാസിൽ നിന്ന് ഫ്രാൻസെസ്കോ പിയോ എസ്പോസിറ്റോ ലക്ഷ്യം കണ്ടതോടെ സ്കോർ 1-1 ആയി. സമനില ഗോൾ നേടിയതോടെ സാൻ സിറോയിൽ ഇറ്റാലിയൻ ആരാധകർ ആവേശത്തിലായി.
ആദ്യ പകുതിയിൽ ഫ്രാൻസിന് വീണ്ടും ലീഡ് നേടാൻ അവസരമുണ്ടായെങ്കിലും ബ്രാഡ്ലി ബാർകോളയുടെ ഷോട്ട് പോസ്റ്റിൽ തട്ടി മടങ്ങി. രണ്ടാം പകുതിയിലും ഇരുടീമുകളും ആക്രമണം തുടർന്നു. റയാൻ ഷെർക്കിയുടെ ശക്തമായ ഷോട്ട് ഡോണറുമ്മ തട്ടിയകറ്റിയെങ്കിലും പന്ത് പോസ്റ്റിൽ തട്ടി പുറത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു.
പെനാൽറ്റി പാഴാക്കി, പിന്നെ ഗോളടിച്ച് ഇറ്റലി
മത്സരത്തിന്റെ 60ാം മിനിറ്റിൽ ഇറ്റലിക്ക് അനുകൂലമായി ലഭിച്ച പെനാൽറ്റി സെബാസ്റ്റ്യാനോ എസ്പോസിറ്റോ പുറത്തേക്കടിച്ചു. എന്നാൽ ഈ പിഴവിൽ തളരാതെ ഇറ്റലി മൂന്ന് മിനിറ്റിനകം ലീഡ് സ്വന്തമാക്കി. പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങിയ ഫെഡറിക്കോ ദിമാർക്കോ നൽകിയ പന്തിൽ ഡേവിഡ് ഫ്രട്ടേസി കൃത്യമായി ലക്ഷ്യം കണ്ടു.
തുടർന്ന് 82ാം മിനിറ്റിൽ ഡയോട്ട് ഉപമെക്കാനോയുടെ ഫൗളിൽ ഇറ്റലിക്ക് വീണ്ടും പെനാൽറ്റി ലഭിച്ചു. ഇത്തവണ ഫ്രാൻസെസ്കോ പിയോ എസ്പോസിറ്റോ കിക്കെടുത്ത് പന്ത് വലയിലെത്തിച്ചു. ഇതോടെ താരത്തിന്റെ രണ്ടാം ഗോളും ഇറ്റലിയുടെ മൂന്നാം ഗോളും പിറന്നു. ശേഷിച്ച സമയത്ത് തിരിച്ചടിക്കാൻ ഫ്രാൻസ് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഇറ്റലിയുടെ പ്രതിരോധം മറികടക്കാനായില്ല.
ഗ്രൂപ്പിൽ ഇറ്റലി ഒന്നാമത്
വിജയത്തോടെ ഗ്രൂപ്പ് എ1ൽ ഇറ്റലിക്ക് പത്ത് പോയന്റായി. ഇതേ പോയന്റുള്ള ഫ്രാൻസിനെ പരസ്പര മത്സരത്തിലെ മികച്ച റെക്കോഡിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇറ്റലി മറികടന്നത്. ഒമ്പത് പോയന്റുമായി ബെൽജിയം മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുണ്ട്. തുടർച്ചയായ അഞ്ചാം തോൽവിയോടെ തുർക്കി ഗ്രൂപ്പിൽ അവസാന സ്ഥാനത്താണ്.
1962നുശേഷം സ്വന്തം മൈതാനത്ത് ഫ്രാൻസിനെതിരെ ഇറ്റലി നേടുന്ന ആദ്യ വിജയമെന്ന പ്രത്യേകതയും ഈ മത്സരത്തിനുണ്ട്. ഞായറാഴ്ച നടക്കുന്ന അവസാന ഗ്രൂപ്പ് മത്സരത്തിൽ ബെൽജിയത്തെയാണ് ഇറ്റലി നേരിടുക. ഫ്രാൻസ് തുർക്കിയെയും നേരിടും.
അതേസമയം, മറ്റൊരു മത്സരത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് ക്രൊയേഷ്യയെ 2-1ന് പരാജയപ്പെടുത്തി നേഷൻസ് ലീഗിന്റെ ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ ഇടംപിടിച്ചു. ഇംഗ്ലണ്ടിനായി ഹാരി കെയ്ൻ പെനാൽറ്റിയിലൂടെ വിജയഗോൾ നേടി. ദേശീയ ടീമിനായി 126ാം മത്സരം കളിച്ച കെയ്ൻ, ഇംഗ്ലണ്ടിനായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച താരമെന്ന നേട്ടവും ആഘോഷിച്ചു.