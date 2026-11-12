വെടിനിർത്തലിനിടെയും ഇസ്രായേൽ ആക്രമണം; 20കാരനായ ഫുട്ബാൾ താരം കൊല്ലപ്പെട്ടു

വെടിനിർത്തലിനിടെയും ഇസ്രായേൽ ആക്രമണം; 20കാരനായ ഫുട്ബാൾ താരം കൊല്ലപ്പെട്ടുtext_fields
ഗസ: ഗസ സിറ്റിയിൽ ചൊവ്വാഴ്ച ഇസ്രായേൽ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ 20 കാരനായ ഫുട്ബാൾ താരം കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഗസ സ്പോർട്സ് ക്ലബിന്റെ ഫസ്റ്റ് ടീം ഗോൾകീപ്പർ മഹ്മൂദ് കമാൽ അബ്ദുൽ മാലിക്കാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.
ഗസ സിറ്റിയുടെ തെക്കൻ ഭാഗത്തുള്ള അൽ-സബ്ര പ്രദേശത്തെ അൽ-മഗ്രിബി സ്ട്രീറ്റിലെ ഇസ്രായേൽ ആക്രമണത്തിലാണ് മാലിക് കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്ന് ഫലസ്തീൻ ഫുട്ബാൾ അസോസിയേഷൻ (പി.എഫ്.എ) പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. വെടിനിർത്തൽ നിലനിൽക്കെയാണ് ആക്രമണം തുടരുന്നത്.
2023 ഒക്ടോബറിന് ശേഷം കൊല്ലപ്പെട്ട ഫലസ്തീൻ കായികതാരങ്ങളുടെ സ്മരണാർഥം നടത്തിയ തൗസൻഡ് മാർട്ടയേഴ്സ് കപ്പിൽ അടുത്തിടെ ഗസ സ്പോർട്സ് ക്ലബിന്റെ ഫസ്റ്റ് ടീമിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് മാലിക്ക് കളിച്ചിരുന്നു. ടൂർണമെന്റിൽ ഗസ, വടക്കൻ ഗസ ഡിവിഷനിൽ ടീം റണ്ണേഴ്സ് അപ്പായി ഫിനിഷ് ചെയ്തപ്പോൾ ഗോൾകീപ്പർ നിർണായക പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു.
അബ്ദുൽ മാലിക്കിന്റെ മരണത്തിൽ ക്ലബ്ബ് അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി."ക്ലബ് ഇതിഹാസവും ഫസ്റ്റ് ടീമിന്റെ ഗോൾകീപ്പറുമായ മഹ്മൂദ് കമാൽ ഫാരിസ് അബ്ദുൽ മാലിക് അൽപം മുമ്പ് രക്തസാക്ഷിയായി," എന്നാണ് ക്ലബ് സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റിൽ കുറിച്ചത്.
യൂനിസിലെ അൽ-മവാസിൽ 15 വയസുകാരൻ ഫുട്ബാൾ താരം മുഹമ്മദ് നിദാൽ ബർബഖ് ഇസ്രായേൽ സേനയുടെ വെടിയേറ്റ് കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് മാലിക്കും കൊല്ലപ്പെടുന്നത്. നവംബർ 6ന് പ്രദേശത്ത് സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം ഫുട്ബാൾ കളിക്കുന്നതിനിടെയായിരുന്നു ബർബഖിന്റെ കൊലപാതകം.
ഈ കൊലപാതകങ്ങളോടെ 2023 ഒക്ടോബറിന് ശേഷം ഇസ്രായേൽ സേന കൊലപ്പെടുത്തിയ ഫലസ്തീൻ കായികതാരങ്ങളുടെ എണ്ണം 1,017 ആയി ഉയർന്നു. ഗസയിൽ ഇസ്രായേൽ വർഷങ്ങളായി തുടർന്ന ആക്രമണങ്ങളും 2023 ഒക്ടോബർ ഏഴ് മുതലുള്ള ഇസ്രായേൽ നടപടികളും ഫലസ്തീൻ കായിക രംഗത്തെ സാരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഗസയിലെ ആകെ 56 കായിക ക്ലബ്ബുകളിൽ 50ലധികവും, ഫിഫയുടെ പിന്തുണയോടെ പി.എഫ്.എ സ്ഥാപിച്ച ഏകദേശം 20 ഫൈവ്-എ-സൈഡ് ഫുട്ബോൾ മൈതാനങ്ങളും ഇസ്രായേൽ ആക്രമണങ്ങളിൽ തകർന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞ ആഗസ്റ്റിൽ വാർത്ത ഏജൻസിയായ അനഡോളു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. നിലവിൽ ഫലസ്തീൻ കായിക രംഗത്തെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കാനും ഫുട്ബോൾ മത്സരങ്ങൾ പുനരാരംഭിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങൾ നടക്കുന്നത്.