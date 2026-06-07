ഇറാഖ് സ്ട്രൈക്കർ അയ്മൻ ഹുസൈനെ യു.എസ് വിമാനത്താവളത്തിൽ തടഞ്ഞു

ഇറാഖ് സ്ട്രൈക്കർ അയ്മൻ ഹുസൈനെ യു.എസ് വിമാനത്താവളത്തിൽ തടഞ്ഞുtext_fields
ഷികാഗോ: ഫുട്ബാൾ ലോകകപ്പിനെത്തിയ ഇറാഖ് ഫുട്ബാൾ സൂപ്പർ താരം അയ്മൻ ഹുസൈനെ യു.എസ് സുരക്ഷ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിമാനത്താവളത്തിൽ ഏഴു മണിക്കൂർ തടഞ്ഞുവെച്ച് ചോദ്യം ചെയ്തു. താരത്തിന്റെ മൊബൈൽ ഫോണും പരിശോധിച്ചു. ടീമംഗങ്ങൾക്കൊപ്പം ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെ ഷികാഗോയിലെ ഒഹെയർ വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് സംഭവം. ബൊളീവിയക്കെതിരായ നിർണായക യോഗ്യതാ മത്സരത്തിൽ ഗോൾ നേടി ഇറാഖിന് ലോകകപ്പ് യോഗ്യത ഉറപ്പാക്കിയ താരമാണ് അയ്മൻ.
30 വയസ്സുള്ള മുന്നേറ്റ താരത്തിന് ഒടുവിൽ പ്രവേശനാനുമതി നൽകിയെങ്കിലും യു.എസ് നടപടി വിവാദമായി. ചോദ്യം ചെയ്യലിനിടെ അയ്മന്റെ ഫോൺ പരിശോധിച്ചതായി ഒരു ഇറാഖി കായിക ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വെളിപ്പെടുത്തി.ഇറാഖി ദേശീയ ടീം ഫോട്ടോഗ്രാഫർ തലാൽ സ്വാലിഹിനെ 10 മണിക്കൂറിലധികം തടഞ്ഞുവെക്കുകയും പരിശോധനകൾക്കുശേഷം അമേരിക്കയിലേക്ക് പ്രവേശനം നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്തതായും ടീം അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
ഇറാൻ ടീമിന് മത്സര ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രം യു.എസിലേക്ക് പ്രവേശനം
വാഷിങ്ടൺ: ലോകകപ്പ് കളിക്കാനെത്തുന്ന ഇറാൻ ഫുട്ബാൾ ടീമിന് കർശന യാത്രാ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി യു.എസ് ഭരണകൂടം. മത്സര ദിവസം മാത്രമേ ടീമിനും പരിശീലകർക്കും രാജ്യത്ത് പ്രവേശനം അനുവദിക്കൂ എന്നും കഴിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ മടങ്ങേണ്ടിവരുമെന്നും മെക്സികോയിലെ ഇറാൻ അംബാസഡർ അബുൽഫസൽ പസന്ദിദേ വ്യക്തമാക്കി. ടീമിന്റെ മത്സരങ്ങൾ യു.എസിലാണെങ്കിലും മെക്സികോയിലാണ് ഇവർ ക്യാമ്പ് ചെയ്യുക.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register