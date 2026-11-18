ഫലസ്തീൻ താരം ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റനെ അധിക്ഷേപിച്ചെന്ന്; വിവാദവും ഫൗളും കളംനിറഞ്ഞ് അണ്ടർ 17 ഫുട്ബാൾ മൽസരംtext_fields
ക്വാലലംപുർ: ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റനുനേരെ വംശീയാധിക്ഷേപമെന്ന ആരോപണവും അപകടകരമായ ഫൗളിനെത്തുടർന്നുള്ള ചുവപ്പുകാർഡും വിവാദമായ അണ്ടർ 17 ഏഷ്യൻ കപ്പ് ഫുട്ബാൾ യോഗ്യതാ മത്സരത്തിൽ ഫലസ്തീനെ 4-1ന് തകർത്ത് ഇന്ത്യ. കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് രണ്ടു മണിക്കൂറിലേറെ തടസ്സപ്പെട്ട മത്സരത്തിൽ രണ്ടാം പകുതിയിൽ മൂന്നു ഗോളുകൾ നേടിയാണ് ഇന്ത്യ ആധികാരിക വിജയം സ്വന്തമാക്കിയത്. ഇതോടെ 2027ലെ എ.എഫ്.സി അണ്ടർ 17 ഏഷ്യൻ കപ്പ് യോഗ്യതക്ക് ഇന്ത്യ തൊട്ടരികിലെത്തി.
മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതിയിലാണ് ഇന്ത്യൻ നായകൻ ഡല്ലാമൗൺ ഗാങ്ടെക്കെതിരെ ഫലസ്തീൻ താരം വംശീയാധിക്ഷേപം നടത്തിയെന്ന ആരോപണമുയർന്നത്. ഫലസ്തീന്റെ 19ാം നമ്പർ താരം താഹ സൗഇദാൻ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റനു സമീപമെത്തി മൂക്കിന് മുന്നിൽ കൈവീശി ആംഗ്യം കാണിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് വിവാദമായത്. ഇന്ത്യക്കാരെ അധിക്ഷേപിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വംശീയ സൂചനയാണ് ആംഗ്യത്തിലുണ്ടായിരുന്നതെന്നാണ് വിമർശനം.
സംഭവം ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ പരിശീലകസംഘം മാച്ച് കമീഷണറെ അറിയിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. അഖിലേന്ത്യ ഫുട്ബാൾ ഫെഡറേഷൻ ഔദ്യോഗിക പരാതി നൽകാൻ ഒരുങ്ങുന്നതായും റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു. അതേസമയം, വംശീയമായി അധിക്ഷേപിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നില്ലെന്നാണ് ഫലസ്തീൻ ടീം മാനേജരുടെ വിശദീകരണം. താരം പിന്നീട് ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റനോട് ക്ഷമാപണം നടത്തിയെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.
മത്സരം തുടങ്ങി പത്താം മിനിറ്റിൽതന്നെ ഫലസ്തീന് തിരിച്ചടിയേറ്റിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ താരം രാജ് സിങ് വാഹെങ്ബാമിനെ ഫൗൾ ചെയ്തശേഷം നിലത്തുവീണ താരത്തെ ആവർത്തിച്ച് ചവിട്ടിയതിനാണ് ഫലസ്തീന്റെ മുഹമ്മദ് ജംഹൂറിന് റഫറി നേരിട്ട് ചുവപ്പുകാർഡ് നൽകിയത്. പത്തുപേരായി ചുരുങ്ങിയ ഫലസ്തീൻ ടീമിന് പിന്നീട് ഇന്ത്യയുടെ ആക്രമണങ്ങൾ ചെറുക്കാനായില്ല. അപകടകരമായ ഫൗളിന് ഫലസ്തീൻ പരിശീലകൻ യൂസഫ് ഷർബാജി പിന്നീട് ക്ഷമാപണം നടത്തി.
എട്ടാം മിനിറ്റിൽ കാംഗൗഹാവോ ഡൗംഗലിലൂടെ ഇന്ത്യയാണ് ആദ്യം ലീഡെടുത്തത്. എന്നാൽ, 32ാം മിനിറ്റിൽ ലഭിച്ച പെനൽറ്റി ക്യാപ്റ്റൻ യാസൻ ഖലീഫ ഗോളാക്കിയതോടെ ഫലസ്തീൻ ഒപ്പമെത്തി. ഒന്നാം പകുതി 1-1ന് അവസാനിച്ചു.
കനത്ത മഴയിൽ മൈതാനത്ത് വെള്ളം കെട്ടിനിന്നതോടെ രണ്ടാം പകുതി തുടങ്ങാൻ രണ്ടു മണിക്കൂറിലേറെ കാത്തിരിക്കേണ്ടിവന്നു. കളി പുനരാരംഭിച്ചതോടെ ഇന്ത്യ ആക്രമണം ശക്തമാക്കി. 52ാം മിനിറ്റിൽ ബോക്സിന് പുറത്തുനിന്നുള്ള തകർപ്പൻ ഷോട്ടിലൂടെ മുകുന്ദോ സിങ് നിങ്തൗജാം ഇന്ത്യയെ വീണ്ടും മുന്നിലെത്തിച്ചു. 59ാം മിനിറ്റിൽ ക്യാപ്റ്റൻ ഗാങ്ടെ ലീഡ് ഉയർത്തി. 89ാം മിനിറ്റിൽ മുകുന്ദോയുടെ കോർണറിൽനിന്ന് സോറംദിന്താര ലാൽഹുൻമാവിയ ഹെഡറിലൂടെ നാലാം ഗോളും നേടി.
ഗ്രൂപ് ഇയിൽ തുടർച്ചയായ മൂന്നാം ജയത്തോടെ ഒമ്പത് പോയന്റുമായി ഇന്ത്യ ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ്. നവംബർ 20ന് ആതിഥേയരായ മലേഷ്യക്കെതിരായ അവസാന മത്സരത്തിൽ സമനില നേടിയാൽ ഇന്ത്യക്ക് പതിനൊന്നാം തവണയും അണ്ടർ 17 ഏഷ്യൻ കപ്പിന് യോഗ്യത ഉറപ്പാക്കാം.