ആദ്യ കളിയിൽ അഞ്ച്, രണ്ടാം കളിയിൽ മൂന്ന്; ഇന്ത്യയെ ഗോൾമഴയിൽ മുക്കി ന്യൂസിലൻഡ്

ആദ്യ കളിയിൽ അഞ്ച്, രണ്ടാം കളിയിൽ മൂന്ന്; ഇന്ത്യയെ ഗോൾമഴയിൽ മുക്കി ന്യൂസിലൻഡ്text_fields
ക്രൈസ്റ്റ്ചർച്ച്: അന്താരാഷ്ട്ര സൗഹൃദ ഫുട്ബാൾ മത്സരത്തിൽ ന്യൂസിലൻഡിനോട് വീണ്ടും തോൽവി വഴങ്ങി ഇന്ത്യ. ക്രൈസ്റ്റ്ചർച്ചിൽ നടന്ന രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ എതിരില്ലാത്ത മൂന്ന് ഗോളുകൾക്കാണ് ഖാലിദ് ജമീലിന്റെ സംഘത്തെ ന്യൂസിലൻഡ് തകർത്തത്. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ എതിരില്ലാത്ത അഞ്ച് ഗോളുകൾക്ക് പരാജയപ്പെട്ട ഇന്ത്യ രണ്ടു മത്സരങ്ങളിലുമായി എട്ടു ഗോളുകളാണ് വഴങ്ങിയത്.
ഇതോടെ 2026ൽ കളിച്ച എട്ട് മത്സരങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയുടെ ജയം ഒന്നിൽ ഒതുങ്ങി. ഏഷ്യൻ കപ്പ് യോഗ്യതാ റൗണ്ടിൽ ഹോങ്കോങ്ങിനെതിരെ നേടിയ വിജയം മാത്രമാണ് ഈ വർഷം ഇന്ത്യക്ക് ആശ്വാസമായത്. ശേഷിച്ച ഏഴു മത്സരങ്ങളിലും തോൽവിയായിരുന്നു ഫലം. ഇന്ത്യ നേരിട്ട ഏഴു എതിരാളികളും ഫിഫ റാങ്കിങ്ങിൽ മുന്നിലുള്ളവരായിരുന്നു. ഇതിൽ അഞ്ചു മത്സരങ്ങൾ 2026 ലോകകപ്പിൽ പങ്കെടുത്ത ടീമുകൾക്കെതിരെയുമായിരുന്നു.
ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ ആദ്യ മത്സരത്തിലെ കനത്ത തോൽവിയിൽനിന്ന് പാഠമുൾക്കൊണ്ട് പ്രതിരോധത്തിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകിയാണ് ഇന്ത്യ രണ്ടാം മത്സരത്തിനിറങ്ങിയത്. എന്നാൽ, ആദ്യ പകുതിയിൽ തന്നെ മൂന്നു ഗോളുകൾ വഴങ്ങിയതോടെ തിരിച്ചുവരവ് പ്രതീക്ഷകൾ അസ്തമിച്ചു.
22ാം മിനിറ്റിൽ ഫിൻ സർമനാണ് ആതിഥേയർക്ക് ലീഡ് സമ്മാനിച്ചത്. കല്ലം മക്കോവാട്ട് എടുത്ത കോർണർ പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിൽ ഇന്ത്യൻ ഗോൾകീപ്പർ വിശാൽ കെയ്തിന് പിഴച്ചപ്പോൾ സർമന്റെ ഹെഡർ ഇന്ത്യൻ താരത്തിന്റെ ദേഹത്ത് തട്ടി വലയിലെത്തി.
40ാം മിനിറ്റിൽ ജെയിംസ് മക്ഗാരി ന്യൂസിലൻഡിന്റെ ലീഡ് ഇരട്ടിയാക്കി. ഷോർട്ട് കോർണറിലൂടെ ലഭിച്ച പന്ത് ബോക്സിന് പുറത്തുനിന്ന് ഇടംകാലൻ ഷോട്ടിലൂടെ താരം വലയിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു. രണ്ടു മിനിറ്റിനകം നായകൻ ക്രിസ് വുഡും ലക്ഷ്യം കണ്ടു. ജെസി റാൻഡലിന്റെ ക്രോസിൽനിന്നായിരുന്നു വുഡിന്റെ ഗോൾ.
ആദ്യ മത്സരത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധത്തിൽ പുരോഗതിയുണ്ടായെങ്കിലും മുന്നേറ്റനിര വീണ്ടും നിരാശപ്പെടുത്തി. മൻവീർ സിങ്ങിനെ ഏക സ്ട്രൈക്കറായി നിർത്തിയുള്ള തന്ത്രം ഫലം കണ്ടില്ല. പന്ത് കൈവശംവെക്കുന്നതിലും കൃത്യമായ പാസുകളിലൂടെ ആക്രമണം സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിലും ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടു. പ്രതിരോധത്തിലെ പിഴവുകളും സെറ്റ് പീസുകളിൽനിന്ന് ഗോളുകൾ വഴങ്ങിയതും തിരിച്ചടിയായി.
രണ്ടാം പകുതിയിൽ കൂടുതൽ ഗോളുകൾ വഴങ്ങാതെ പിടിച്ചുനിൽക്കാനായത് മാത്രമാണ് ഇന്ത്യക്ക് ആശ്വാസമായത്. ഇടവേളക്കുശേഷം വിശാൽ കെയ്തിന് പകരമെത്തിയ ഗോൾകീപ്പർ ഹൃതിക് തിവാരി മികച്ച സേവുകളുമായി തിളങ്ങി. പകരക്കാരനായെത്തിയ ബിജോയ് വർഗീസിന്റെ ഗോൾലൈൻ രക്ഷപ്പെടുത്തലും നിർണായകമായി.
ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധത്തെ ന്യൂസിലൻഡ് പരിശീലകൻ ഡാരൻ ബേസ്ലി മത്സരശേഷം അഭിനന്ദിച്ചു. ന്യൂസിലൻഡ് പരിശീലകസ്ഥാനത്തുള്ള ബേസ്ലിയുടെ അവസാന മത്സരം കൂടിയായിരുന്നു ഇത്.
ഫിഫ റാങ്കിങ്ങിൽ തങ്ങളേക്കാൾ 50 സ്ഥാനങ്ങൾ മുന്നിലുള്ള ന്യൂസിലൻഡിനെതിരെ രണ്ടു മത്സരങ്ങളിലും ഇന്ത്യക്ക് കാര്യമായ വെല്ലുവിളി ഉയർത്താനായില്ല. ശക്തരായ എതിരാളികൾക്കെതിരായ മത്സരങ്ങൾ പഠനാനുഭവമാക്കുമെന്ന് ഖാലിദ് ജമീലും താരങ്ങളും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നെങ്കിലും പ്രതിരോധത്തിലെ പിഴവുകളും ഗോൾ കണ്ടെത്താനാകാത്ത മുന്നേറ്റനിരയും ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബാളിന് മുന്നിലെ വെല്ലുവിളികളായി തുടരുകയാണ്.