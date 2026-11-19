സാഫ് കിരീടം നേടിയിട്ടും റാങ്കിംഗിൽ തിരിച്ചടി; ഫിഫ പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യ 140-ാം സ്ഥാനത്ത്text_fields
ഏറ്റവും പുതിയ ഫിഫ ലോക റാങ്കിംഗിൽ ഇന്ത്യൻ പുരുഷ ഫുട്ബാൾ ടീമിന് തിരിച്ചടി. രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങൾ താഴോട്ടിറങ്ങിയ ഇന്ത്യ നിലവിൽ 140-ാം സ്ഥാനത്താണ്.
സാഫ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ പത്താം കിരീടം സ്വന്തമാക്കിയെങ്കിലും റാങ്കിംഗിൽ ഇന്ത്യക്ക് നേട്ടമുണ്ടാക്കാനായില്ല. പ്രധാന കാരണമായത് റാങ്കിംഗിൽ പരിഗണിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക മത്സരങ്ങളുടെ എണ്ണം പരിമിതമായതിനാൽ സൗഹൃദ മത്സരങ്ങളിലെ തോൽവികളാണ് പ്രധാന കാരണം .
നവംബറിലെ ഫിഫ അന്താരാഷ്ട്ര വിൻഡോയിൽ ഇന്ത്യ ആറ് മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചെങ്കിലും ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ രണ്ട് സൗഹൃദ മത്സരങ്ങൾ മാത്രമാണ് റാങ്കിംഗ് പോയിന്റുകൾക്കായി പരിഗണിച്ചത്. ഓക്ക്ലൻഡിൽ നടന്ന ആദ്യ മത്സരത്തിൽ 5-0നും ക്രൈസ്റ്റ്ചർച്ചിൽ നടന്ന രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ 3-0നും ഇന്ത്യ പരാജയപ്പെട്ടു. ഈ രണ്ട് തോൽവികളിൽ നിന്നായി ഇന്ത്യക്ക് 6.44 റാങ്കിംഗ് പോയിന്റുകൾ നഷ്ടമായി.
സാഫ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലെ മത്സരങ്ങൾക്ക് ഫിഫ റാങ്കിംഗ് പോയിന്റുകൾ ലഭിക്കാത്തതും ഇന്ത്യയുടെ കിരീടനേട്ടം റാങ്കിംഗിൽ പ്രതിഫലിക്കാതിരിക്കാൻ കാരണമായി. ഫിഫയുടെ നവംബർ അന്താരാഷ്ട്ര കലണ്ടർ പ്രകാരം നവംബർ 9 മുതൽ 17 വരെ ടീമുകൾക്ക് രണ്ട് ഔദ്യോഗിക മത്സരങ്ങൾക്കാണ് അവസരമുണ്ടായിരുന്നത്. ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ മത്സരങ്ങൾ ഔദ്യോഗിക സൗഹൃദ മത്സരങ്ങളായതിനാൽ അവയിലെ തോൽവികളാണ് ഇന്ത്യയുടെ റാങ്കിംഗിനെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചത്.
പ്രാദേശിക ഫുട്ബാളിൽ ആധിപത്യം തുടരുമ്പോഴും അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രകടനം ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. ധാക്കയിൽ നടന്ന ടൂർണമെന്റിൽ പാകിസ്ഥാനെയും മാലിദ്വീപിനെയും ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ തോൽപ്പിച്ച ഇന്ത്യ സെമിയിലും ഫൈനലിലും ഭൂട്ടാനെ പരാജയപ്പെടുത്തി സാഫ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് കിരീടം നിലനിർത്തി. എന്നാൽ ഈ വിജയങ്ങൾക്ക് ഫിഫ റാങ്കിംഗിൽ കാര്യമായ നേട്ടമുണ്ടാക്കാനായില്ല.
ഒക്ടോബറിൽ ബ്രസീൽ, ഉറുഗ്വേ ടീമുകൾക്കെതിരായ തോൽവികളും ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ പരാജയങ്ങളും ഇന്ത്യയുടെ റാങ്കിംഗ് പോയിന്റുകളെ ബാധിച്ചു. അവസാന നാല് ഔദ്യോഗിക മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നായി 8.13 പോയിന്റുകളാണ് ഇന്ത്യക്ക് നഷ്ടമായത്. 2023-ൽ ഫിഫ റാങ്കിംഗിലെ ആദ്യ നൂറിൽ ഇടംപിടിച്ച ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്സ് പിന്നീട് സ്ഥിരതയാർന്ന പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കാനാകാതെ റാങ്കിംഗിൽ പിന്നോട്ട് പോകുകയാണ്. ലോകകപ്പ്, ഏഷ്യൻ കപ്പ് യോഗ്യതാ റൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പുറത്താകലും ടീമിന്റെ തിരിച്ചടികൾക്ക് ആക്കം കൂട്ടി.
ഇന്ത്യൻ ടീം ഇപ്പോൾ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. 2023-ന് ശേഷം ഫിഫ റാങ്കിംഗിലെ ആദ്യ നൂറിൽ ഇടംപിടിക്കാൻ ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്സിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല. 2026 ലോകകപ്പ്, 2027 ഏഷ്യൻ കപ്പ് യോഗ്യതാ പോരാട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തായതോടെ ടീമിന് സ്ഥിരതയാർന്ന പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കാൻ സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യമാണ്.