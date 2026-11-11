സാഫ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് 2026: മാലിദ്വീപിനെ വീഴ്ത്തി ഇന്ത്യ സെമി ഫൈനലിൽ; സുഹൈൽ ഭട്ടിന് വിജയഗോൾ

സാഫ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് 2026: മാലിദ്വീപിനെ വീഴ്ത്തി ഇന്ത്യ സെമി ഫൈനലിൽ; സുഹൈൽ ഭട്ടിന് വിജയഗോൾtext_fields
ധാക്ക: സാഫ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് 2026-ൽ മാലിദ്വീപിനെ ഏകപക്ഷീയമായ ഒരു ഗോളിന് (1-0) തകർത്ത് ഇന്ത്യ സെമി ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചു. ബംഗ്ലാദേശിലെ ധാക്ക നാഷണൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ബുധനാഴ്ച നടന്ന ഗ്രൂപ്പ് ബി-യിലെ അവസാന മത്സരത്തിൽ 38-ാം മിനിറ്റിൽ സുഹൈൽ അഹമ്മദ് ഭട്ട് പെനാൽറ്റിയിലൂടെ നേടിയ ഗോളാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് വിജയമൊരുക്കിയത്. തുടർച്ചയായ രണ്ടാം വിജയത്തോടെ ആറ് പോയിന്റുമായി ഗ്രൂപ്പ് ബി ചാമ്പ്യന്മാരായാണ് ഒൻപത് തവണ ചാമ്പ്യന്മാരായ ഇന്ത്യ സെമിയിലേക്ക് മുന്നേറിയത്. മൂന്ന് പോയിന്റുള്ള പാകിസ്ഥാൻ രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരായി സെമിയിലെത്തിയപ്പോൾ, ഒരു പോയിന്റ് പോലും നേടാനാകാതെ മാലിദ്വീപ് ടൂർണമെന്റിൽ നിന്ന് പുറത്തായി. നവംബർ 14-ന് നടക്കുന്ന സെമി ഫൈനലിൽ ബംഗ്ലാദേശ്, ഭൂട്ടാൻ, ശ്രീലങ്ക എന്നീ ടീമുകളിലൊന്നിനെയാണ് ഇന്ത്യ നേരിടുക.
സുഹൈലിന്റെ പെനാൽറ്റി ഗോളും നൗഷാദ് മൂസയുടെ പരീക്ഷണങ്ങളും
അണ്ടർ-23 ടീമിനെയാണ് ഇന്ത്യ ഇത്തവണ ടൂർണമെന്റിൽ അണിനിരത്തിയിരിക്കുന്നത്. പാകിസ്ഥാനെതിരായ 3-2 ന്റെ ആവേശജയത്തിന് ശേഷം മുഖ്യ പരിശീലകൻ നൗഷാദ് മൂസ ആദ്യ ഇലവനിൽ ഏഴ് മാറ്റങ്ങളുമായാണ് മാലിദ്വീപിനെതിരെ ടീമിനെ ഇറക്കിയത്. ബിജോയ് വർഗീസ് ന്യൂസിലൻഡിലേക്ക് പോയതിനെ തുടർന്ന് ചിംഗ്ലെൻസന സിംഗ് കോൺഷാമാണ് ഇന്ത്യയെ നയിച്ചത്. അർഷ് അൻവർ ഷെയ്ഖിന് പകരം പ്രിയാൻഷ് ദുബെ ഗോൾവല കാത്തു. അഭിഷേക് സൂര്യവംശി, മുഹമ്മദ് ഉവൈസ്, സുഹൈൽ അഹമ്മദ് ഭട്ട്, റിക്കി ഷബോംഗ് എന്നിവർ മാത്രമാണ് ആദ്യ ഇലവനിൽ സ്ഥാനം നിലനിർത്തിയത്. തുടക്കം മുതൽ ആക്രമിച്ചു കളിച്ച ഇന്ത്യയ്ക്ക് 38-ാം മിനിറ്റിലാണ് കാത്തിരുന്ന നിമിഷം ലഭിച്ചത്. മാലിദ്വീപ് പ്രതിരോധതാരം ഹുസൈൻ സിഫാവു യൂസഫിൽ നിന്ന് പന്ത് റാഞ്ചിയെടുത്ത അബ്ദുൾ റബീഹിനെ ബോക്സിനുള്ളിൽ വീഴ്ത്തിയതിന് റഫറി പെനാൽറ്റി വിധിച്ചു. കിക്കെടുത്ത സുഹൈൽ അഹമ്മദ് ഭട്ട്, മാലിദ്വീപ് ഗോൾകീപ്പർ ഹുസൈൻ ഷെരീഫിനെ കബളിപ്പിച്ച് പന്ത് ഇടത് മൂലയിലേക്ക് കൃത്യമായി പായിച്ചു. ടൂർണമെന്റിൽ സുഹൈലിന്റെ മൂന്നാം ഗോളാണിത്.
മുഖം കൊണ്ട് പന്ത് തടുത്ത് പ്രിയാൻഷ് ദുബെ; പ്രതിരോധ കോട്ട തകർക്കാനാകാതെ മാലിദ്വീപ്
രണ്ടാം പകുതിയിൽ അബ്ദുൾ റബീഹിനും മക്കാർട്ടൺ നിക്സണും പകരം ഇർഫാൻ യദ്വാദിനെയും മാംഗ്ലെന്താങ് കിപ്ഗെനെയും കോച്ച് നൗഷാദ് മൂസ കളത്തിലിറക്കി. 65-ാം മിനിറ്റിൽ സുഹൈൽ ഭട്ടിന് പകരം പി.വി. വിഷ്ണുവും ഇറങ്ങി. അവസാന മിനിറ്റുകളിൽ സമനില ഗോളിനായി മാലിദ്വീപ് കിണഞ്ഞു പരിശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഗോൾകീപ്പർ പ്രിയാൻഷ് ദുബെയുടെ തകർപ്പൻ പ്രകടനം ഇന്ത്യയ്ക്ക് രക്ഷയായി. 79-ാം മിനിറ്റിൽ അലി ഹംദാന്റെ ഫ്രീകിക്കും അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം മുസ്ദാൻ ഹസ്സന്റെ ഷോട്ടും ദുബെ വിഫലമാക്കി. ഇൻജുറി ടൈമിൽ ഗോൾമുഖത്ത് നിന്ന് എഥാൻ ഇബ്രാഹിം സാക്കി തൊടുത്ത തകർപ്പൻ ഷോട്ട്, ലൈനിൽ നിന്ന് മുന്നോട്ട് കയറിവന്ന് തന്റെ മുഖം കൊണ്ട് തടുത്തിട്ടാണ് ദുബെ ഇന്ത്യയുടെ വിജയം ഉറപ്പിച്ചത്. പാകിസ്ഥാനെതിരെ ആദ്യ പകുതിയിൽ 3-0 ന് മുന്നിട്ടുനിന്ന ശേഷം ഇൻജുറി ടൈമിൽ രണ്ട് ഗോളുകൾ വഴങ്ങിയതിന്റെ പിഴവുകൾ തിരുത്തി ക്ലീൻ ഷീറ്റോടെയാണ് ഇന്ത്യ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടം അവസാനിപ്പിച്ചത്.