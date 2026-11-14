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    70 ഗോളിന്റെ ചരിത്രനേട്ടം; ഈജിപ്തിന്റെ ഗോൾവേട്ടയിൽ ഇനി സലാഹ് ഒന്നാമൻ

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    mohamed salah
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    മുഹമ്മദ് സലാഹ്

    കൈറോ: ഈജിപ്ത് ഫുട്ബാളിൽ പുതിയ ചരിത്രമെഴുതി മുഹമ്മദ് സലാഹ്. മലാവിക്കെതിരായ ആഫ്രിക്കൻ നേഷൻസ് കപ്പ് (AFCON) യോഗ്യതാ മത്സരത്തിൽ ഇരട്ടഗോൾ നേടിയതോടെ രാജ്യത്തിനായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോളുകൾ നേടിയ താരമായി സലാഹ് മാറി. വെള്ളിയാഴ്ച നടന്ന മത്സരത്തിൽ ഈജിപ്ത് എതിരില്ലാത്ത അഞ്ചു ഗോളുകൾക്കാണ് മലാവിയെ തോൽപിച്ചത്.

    ഇതോടെ രാജ്യത്തിനായി സലാഹിന്റെ അന്താരാഷ്ട്ര ഗോൾനേട്ടം 70 ആയി. മുൻ താരം ഹൊസാം ഹസന്റെ റെക്കോഡാണ് സലാഹ് മറികടന്നത്. മത്സരത്തിന്റെ 84-ാം മിനിറ്റിൽ ഹെഡറിലൂടെയും ഇഞ്ചുറി ടൈമിന്റെ അഞ്ചാം മിനിറ്റിൽ പെനാൽറ്റിയിലൂടെയുമായിരുന്നു സലാഹിന്റെ ഗോളുകൾ.

    നാസർ മഹർ, ഒമർ മർമൂഷ്, മുഹമ്മദ് ഹാനി എന്നിവരാണ് ഈജിപ്തിന്റെ മറ്റ് ഗോളുകൾ നേടിയത്. പുതിയ പരിശീലകൻ അലി മഹറിനു കീഴിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ തന്നെ ഈജിപ്തിന് മികച്ച വിജയം നേടാനായി.

    അതേസമയം, മൊറോക്കോ നൈജറിനെ 5-1ന് തോൽപിച്ചു. അഷ്റഫ് ഹക്കീമി ഇരട്ടഗോൾ നേടി. നൈജീരിയ ടാൻസാനിയയെ 3-1ന് കീഴടക്കിയപ്പോൾ തുനീഷ്യ ലിബിയയോട് 0-2ന് തോറ്റു. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയും കെനിയയും തമ്മിലുള്ള മത്സരം 2-2ന് സമനിലയിൽ കലാശിച്ചു.

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    News Summary - Historic Milestone of 70 Goals; Salah Becomes Egypt’s All-Time Leading Goalscorer
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