ബാലൺ ഡി ഓറിന് പിന്നാലെ അടുത്ത നേട്ടം! ഇംഗ്ലീഷ് ഫുട്ബോളിലെ രാജാവായി ഹാരി കെയ്ൻ

ബാലൺ ഡി ഓറിന് പിന്നാലെ അടുത്ത നേട്ടം! ഇംഗ്ലീഷ് ഫുട്ബോളിലെ രാജാവായി ഹാരി കെയ്ൻtext_fields
ലണ്ടൻ: ഇംഗ്ലീഷ് ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിൽ മറ്റൊരു സുവർണ അധ്യായം കൂടി എഴുതിച്ചേർക്കാൻ നായകൻ ഹാരി കെയ്ൻ. വ്യാഴാഴ്ച വെംബ്ലിയിൽ ക്രൊയേഷ്യയ്ക്കെതിരെ നടക്കുന്ന യുവേഫ നേഷൻസ് ലീഗ് പോരാട്ടത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ നയിച്ച് കളത്തിലിറങ്ങുന്നതോടെ, രാജ്യത്തിനായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച താരമെന്ന ഇതിഹാസ റെക്കോർഡ് 33-കാരനായ കെയ്ൻ സ്വന്തമാക്കും. 1990 മുതൽ മുൻ ഗോൾകീപ്പർ പീറ്റർ ഷിൽട്ടൺ കൈവശം വെച്ചിരുന്ന 125 മത്സരങ്ങളുടെ റെക്കോർഡാണ് കെയ്ൻ തകർക്കുന്നത്. 25 വർഷത്തിന് ശേഷം ബാലൺ ഡി ഓർ പുരസ്കാരം നേടുന്ന ആദ്യ ഇംഗ്ലീഷ് താരമായി കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഹാരി കെയ്നിന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും മികച്ച വർഷത്തിനുള്ള മകുടം ചാർത്തലായിരിക്കും ഈ റെക്കോർഡ് നേട്ടം.
റെക്കോർഡുകളുടെ തോഴൻ; ബയേണിലും ഇംഗ്ലണ്ടിലും ഗോളടിമേളം
2015-ൽ ലിത്വാനിയയ്ക്കെതിരെ പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങി വെറും 79 സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ ഗോൾ നേടി അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച കെയ്ൻ പിന്നീട് തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. ഇംഗ്ലണ്ടിനായി 91 ഗോളുകൾ നേടിയ കെയ്ൻ രാജ്യത്തിന്റെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഗോൾവേട്ടക്കാരനാണ്. കൂടാതെ ടോട്ടൻഹാം ഹോട്സ്പറിനായി 280 ഗോളുകൾ നേടി ക്ലബ്ബിന്റെ ഓൾ-ടൈം റെക്കോർഡും സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 2023-ൽ ജർമൻ ക്ലബ്ബായ ബയേൺ മ്യൂണിക്കിലേക്ക് ചേക്കേറിയ കെയ്ൻ ഇതുവരെ 156 ഗോളുകൾ അടിച്ചുകൂട്ടി. 2025-ലും 2026-ലും ബുണ്ടസ്ലിഗ കിരീടങ്ങൾ നേടിക്കൊണ്ട് കരിയറിലെ തന്റെ ആദ്യ പ്രധാന ട്രോഫികളും സ്വന്തമാക്കി. 1996-ൽ മത്തിയാസ് സാമറിന് ശേഷം ബാലൺ ഡി ഓർ നേടുന്ന ആദ്യ ബുണ്ടസ്ലിഗ താരമെന്ന ബഹുമതിയും കെയ്ൻ സ്വന്തമാക്കി.
ടൂഹലിന്റെ തന്ത്രങ്ങൾക്കെതിരെ ശബ്ദമുയർത്തിയ നായകൻ
കളിക്കളത്തിലെ പ്രകടനത്തിന് പുറമെ ടീമിനെ നയിക്കുന്നതിലും കെയ്ൻ വലിയ പക്വതയാണ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിൽ നടന്ന ലോകകപ്പ് സെമി ഫൈനലിൽ അർജന്റീനയോട് ഇംഗ്ലണ്ട് പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ പരിശീലകൻ തോമസ് ടൂഹലിന്റെ പ്രതിരോധ തന്ത്രങ്ങളിൽ കെയ്ൻ കടുത്ത അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. 1-0 ന്റെ ലീഡ് നിലനിർത്താൻ ടൂഹൽ പ്രതിരോധം ശക്തമാക്കിയത് മുതലെടുത്ത് അവസാന മിനിറ്റുകളിൽ രണ്ട് ഗോളുകൾ തിരിച്ചടിച്ച് അർജന്റീന ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ഫൈനൽ മോഹങ്ങൾ തകർക്കുകയായിരുന്നു. സെപ്റ്റംബറിലെ മത്സരങ്ങൾക്ക് മുന്നോടിയായി നടന്ന യോഗത്തിൽ ടൂഹലിന്റെ തന്ത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് ടീമിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് കെയ്ൻ തുറന്ന ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറായി.
'എതിരാളികൾക്ക് പേടിസ്വപ്നമായ താരമാണ് കെയ്ൻ. എല്ലാ ആഴ്ചയും അദ്ദേഹം ഗോൾ നേടുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. മീറ്റിംഗുകൾക്ക് എപ്പോഴും ആദ്യമെത്തുന്ന, ടീമിനെ ചേർത്തുനിർത്തുന്ന ഒരു യഥാർത്ഥ മഹാനായ ക്യാപ്റ്റനാണ് അദ്ദേഹം," ബുണ്ടസ്ലിഗയിലെ എതിരാളിയും ഇംഗ്ലണ്ട് സഹതാരവുമായ ജാരെൽ ക്വാൻസ ബി.ബി.സിയോട് പറഞ്ഞു. 2021-ലെയും 2024-ലെയും യൂറോ കപ്പ് ഫൈനലുകളിൽ കൈവിട്ടുപോയ കിരീടസ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കി, 1966-ൽ ബോബി മൂറിന് ശേഷം ഇംഗ്ലണ്ടിനായി ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര ട്രോഫി ഉയർത്തുന്ന ആദ്യ പുരുഷ ക്യാപ്റ്റനാകുക എന്നതാണ് കെയ്നിന്റെ അടുത്ത വലിയ ലക്ഷ്യം.