ഹാലൻഡ് മാജിക്; ഡെൻമാർക്കിനെ വിറപ്പിച്ച് വീഴ്ത്തി, ക്വാർട്ടർ ഉറപ്പിച്ച് നോർവേtext_fields
കോപ്പൻഹേഗൻ: പോർച്ചുഗലിനെ തളച്ച ഡെന്മാർക്കിന് നോർവേയിൽ തിരിച്ചടി. രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് പിന്നിൽ നിന്ന ശേഷം അവിശ്വസനീയ തിരിച്ചുവരവുമായി നോർവേ യുവേഫ നേഷൻസ് ലീഗിൽ ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചു. കോപ്പൻഹേഗനിലെ പാർക്കൻ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ആവേശപ്പോരാട്ടത്തിൽ രണ്ടിനെതിരെ മൂന്ന് ഗോളുകൾക്കാണ് (3-2) നോർവേ ഡെൻമാർക്കിനെ തകർത്തെറിഞ്ഞത്. മത്സരത്തിന്റെ അവസാന നിമിഷം 96-ാം മിനിറ്റിൽ പെനാൽറ്റിയിലൂടെ വിജയഗോൾ കണ്ടെത്തിയത് സൂപ്പർ താരം എർലിങ് ഹാലൻഡായിരുന്നു. ഈ ഗോളിലൂടെ നോർവേയ്ക്ക് ചരിത്രവിജയം സമ്മാനിച്ച ഹാലൻഡ്, ദേശീയ ടീമിനായി കളിച്ച 61 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 68 ഗോളുകളെന്ന മികച്ച നേട്ടവും സ്വന്തമാക്കി.
കഴിഞ്ഞ മത്സരങ്ങളിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച ഡെന്മാർക്ക്, നോർവേയ്ക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ അടിപതറുന്ന കാഴ്ചയാണ് കണ്ടത്. പോർച്ചുഗലിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ കോച്ച് ബ്രയാൻ റീമർ തന്റെ തന്ത്രങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തി 4-3-3 ഫോർമേഷനിൽ നിന്ന് 4-2-3-1 എന്ന ശൈലിയിലാണ് നോർവേക്കെതിരെ ടീം ഇറക്കിയത്. ഈ ജയത്തോടെ ഗ്രൂപ്പിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയ നോർവേ ടൂർണമെന്റിന്റെ ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിലേക്ക് മുന്നേറി. തുടർന്ന് രണ്ടാം പകുതിയിൽ ആക്രമണം ശക്തമാക്കിയ നോർവേയ്ക്കായി 83-ാം മിനിറ്റിൽ ക്യാപ്റ്റൻ മാർട്ടിൻ ഒഡെഗാർഡ് സമനില ഗോൾ നേടി. മത്സരത്തിന്റെ അവസാന നിമിഷം ബോക്സിനുള്ളിൽ ഡെൻമാർക്ക് താരം ജോവാകിം ആൻഡേഴ്സന്റെ കൈയിൽ പന്ത് തടഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് വി.എ.ആർ പരിശോധനയിലൂടെ നോർവേയ്ക്ക് പെനാൽറ്റി ലഭിച്ചു. കിക്കെടുത്ത ഹാലൻഡ് പന്ത് അനായാസം ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ച് നോർവേയുടെ ക്വാർട്ടർ പ്രവേശനം ഉറപ്പാക്കുകയായിരുന്നു.
ഈ തോൽവിയോടെ ഡെൻമാർക്ക് റിലഗേഷൻ പ്ലേ-ഓഫിലേക്ക് താഴ്ത്തപ്പെട്ടപ്പോൾ, ഗ്രൂപ്പിൽ പോർച്ചുഗലിന് പിന്നിലായി രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരായാണ് നോർവേ ക്വാർട്ടറിൽ പ്രവേശിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തെ അവിശ്വസനീയമായ ഫുട്ബാൾ യാത്ര മികച്ച രീതിയിൽ അവസാനിപ്പിക്കാമെന്നാണ് മത്സരത്തിന് മുമ്പ് കോച്ച് സ്റ്റേൽ സോൾബക്കൻ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്. രണ്ടാം പകുതിയിൽ ഞങ്ങൾ അവരെ പൂർണ്ണമായും നിഷ്പ്രഭമാക്കി, മത്സരശേഷം എർലിങ് ഹാലൻഡ് പറഞ്ഞു. വെറും 26 വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള ഹാലൻഡ്, തന്റെ കരിയറിൽ നോർവേക്കായി 68 അന്താരാഷ്ട്ര ഗോളുകൾ നേടി ഗോൾവേട്ടയിൽ ഏറെ മുന്നിലാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഫുട്ബാൾ ലോകകപ്പ് ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ പ്രവേശനം ഉൾപ്പെടെ, തന്റെ അവസാന 13 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 12 ഗോളുകളാണ് താരം സ്വന്തമാക്കിയത്. കൂടാതെ, 25 ഗോളുകളോടെ യുവേഫ നേഷൻസ് ലീഗ് ചരിത്രത്തിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച ടോപ് സ്കോററും ഹാലൻഡ് തന്നെയാണ്