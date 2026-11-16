കൂട്ടിയിടിൽ പൊലിഞ്ഞത് ഒരു ജീവൻ; ഗോൾകീപ്പർക്ക് 12 മത്സരങ്ങളിൽ വിലക്ക്

കൂട്ടിയിടിൽ പൊലിഞ്ഞത് ഒരു ജീവൻ; ഗോൾകീപ്പർക്ക് 12 മത്സരങ്ങളിൽ വിലക്ക്text_fields
മഡ്രിഡ്: ഫുട്ബാൾ മത്സരത്തിനിടെയുണ്ടായ കൂട്ടിയിടിയിൽ എതിർതാരം മരിച്ച സംഭവത്തിൽ ഗോൾകീപ്പർക്ക് 12 മത്സരങ്ങളിൽ വിലക്ക്. സ്പാനിഷ് രണ്ടാം ഡിവിഷൻ ക്ലബായ എഫ്.സി ആൻഡോറയുടെ ഗോൾകീപ്പർ ജീസസ് ഒവോനോക്കെതിരെയാണ് സ്പാനിഷ് ഫുട്ബാൾ ഫെഡറേഷന്റെ അച്ചടക്ക സമിതി നടപടി സ്വീകരിച്ചത്. ടെനെറിഫെ സ്ട്രൈക്കർ ജീസസ് ഡി മിഗ്വേലിന്റെ (30) മരണത്തിനിടയാക്കിയ അപകടകരമായ ഇടപെടലിലാണ് പരമാവധി ശിക്ഷയായ 12 മത്സരങ്ങളിലെ വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയത്.
നവംബർ രണ്ടിന് ടെനെറിഫെയും എഫ്.സി ആൻഡോറയും തമ്മിൽ നടന്ന മത്സരത്തിന്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിലായിരുന്നു ഫുട്ബാൾ ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ച സംഭവം. ഉയർന്നുവന്ന പന്ത് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ ഗോൾപോസ്റ്റ് വിട്ട് മധ്യനിരയിലേക്ക് ഓടിയെത്തിയ ഒവോനോ എതിർതാരമായ ഡി മിഗ്വേലുമായി കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ മിഗ്വേലിനെ ഉടൻ ആശുപത്രിയിലെ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും നവംബർ മൂന്നിന് മരിച്ചു.
സംഭവത്തിൽ ഇക്വറ്റോറിയൽ ഗിനി ദേശീയ ടീം താരമായ ഒവോനോക്ക് മത്സരത്തിനിടെ തന്നെ ചുവപ്പുകാർഡ് ലഭിച്ചിരുന്നു. റഫറിയുടെ റിപ്പോർട്ട് വിശദമായി പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് സ്പാനിഷ് ഫുട്ബാൾ ഫെഡറേഷന്റെ അച്ചടക്ക സമിതി ശിക്ഷ പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
പന്തിനായി മത്സരിക്കുന്നതിനിടെ അമിതബലം പ്രയോഗിച്ച് കാലുകൊണ്ട് എതിർതാരത്തിന്റെ നെഞ്ചിൽ ശക്തമായി ഇടിച്ചെന്നാണ് റഫറിയുടെ റിപ്പോർട്ടിലുള്ളത്. ഇടപെടലിന്റെ സ്വഭാവവും അതിന്റെ ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതവും പരിഗണിക്കുമ്പോൾ പരമാവധി ശിക്ഷയായ 12 മത്സരങ്ങളിലെ വിലക്ക് ന്യായമാണെന്ന് അച്ചടക്ക സമിതി വ്യക്തമാക്കി.
സംഭവത്തിൽ ജുഡീഷ്യൽ മേൽനോട്ടത്തിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായി സ്പാനിഷ് പൊലീസ് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അതേസമയം, ഡി മിഗ്വേലിന്റെ മരണം തന്നെ കടുത്ത മാനസിക വേദനയിലാഴ്ത്തിയതായി ഒവോനോ പ്രതികരിച്ചു. ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രയാസമേറിയ ദിവസങ്ങളിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നതെന്നും സംഭവിച്ചതെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്നും താരം ക്ലബ് പുറത്തുവിട്ട പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
'ജീസസിന്റെ വേർപാടിൽ അതിയായ വേദനയുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെയും കുടുംബത്തെയും സ്നേഹിച്ച എല്ലാവരെയും കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. മുന്നിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അങ്ങേയറ്റം ബഹുമാനത്തോടെ നേരിടും. എന്നാൽ, ഇപ്പോൾ ജീസസിനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേർപാടിന്റെ വേദനയെയും കുറിച്ചല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ചിന്തിക്കാനാവുന്നില്ല' -ഒവോനോ പറഞ്ഞു.
ദുരന്തത്തിനുശേഷം ഒവോനോ ഫുട്ബാളിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ അനിശ്ചിതത്വം തുടരുകയാണ്. എപ്പോൾ കളിക്കളത്തിലേക്ക് മടങ്ങണമെന്നത് താരത്തിന്റെ വ്യക്തിപരമായ തീരുമാനമായിരിക്കുമെന്ന് ആൻഡോറ പരിശീലകൻ കാർലെസ് മാൻസോ വ്യക്തമാക്കി.
ഡി മിഗ്വേലിന് ആദരാഞ്ജലിയർപ്പിക്കാൻ ടെനെറിഫെ ക്ലബിന്റെ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ താരങ്ങളും ആരാധകരും ഒത്തുചേർന്നിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച നടന്ന സംസ്കാരച്ചടങ്ങിൽ സ്പെയിൻ ദേശീയ ടീം പരിശീലകൻ ലൂയിസ് ഡി ലാ ഫുവന്റെയും റയൽ മഡ്രിഡ് പ്രസിഡന്റ് ഫ്ലോറന്റിനോ പെരസും ഉൾപ്പെടെ നാനൂറോളം പേർ പങ്കെടുത്തു.