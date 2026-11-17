ബെർലിനിൽ ക്ലോപ്പിന്റെ പടയോട്ടം; നെതർലൻഡ്സിനെ അഞ്ച് ഗോളിന് തകർത്ത് ക്വാർട്ടറിൽtext_fields
ബെർലിൻ: യുവേഫ നേഷൻസ് ലീഗിൽ നെതർലൻഡ്സിനെ എതിരില്ലാത്ത അഞ്ച് ഗോളുകൾക്ക് തകർത്ത് ക്ലോപ്പിന്റെ ജർമൻ പട. സ്വന്തം മണ്ണിൽ സമ്പൂർണ ആധിപത്യം പുലർത്തിയ ജർമനി ഗ്രൂപ്പ് ചാമ്പ്യന്മാരായി ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചു. 67 വർഷത്തിനിടെ നെതർലൻഡ്സ് നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ തോൽവിയാണിത്. മറ്റൊരു മത്സരത്തിൽ സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് 4-0ന് സ്കോട്ട്ലൻഡിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി. ഗ്രീസ് 1-0ന് സെർബിയയെ തോൽപ്പിച്ചെങ്കിലും ഗോൾ വ്യത്യാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ കാണാതെ പുറത്തായി.
41-ാം മിനിറ്റിൽ ഡെറി ഷെർഹാന്റിലൂടെയാണ് ജർമനി മത്സരത്തിൽ ലീഡ് നേടിയത്. ജോഷ്വ കിമ്മിച്ചിന്റെ അസിസ്റ്റിൽ ലക്ഷ്യം കണ്ട ഷെർഹാന്റിന്റെ ദേശീയ ടീമിനായുള്ള ആദ്യ അന്താരാഷ്ട്ര ഗോളായിരുന്നു ഇത്. ആദ്യ പകുതിയിൽ നേടിയ ലീഡിന്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ രണ്ടാം പകുതിയിൽ കളത്തിലിറങ്ങിയ ജർമനി ആക്രമണം കൂടുതൽ കടുപ്പിച്ചു. 60, 71 മിനിറ്റുകളിൽ ഫ്ലോറിയൻ വിർട്സ് ഇരട്ട ഗോളുകൾ നേടിയതോടെ ഡച്ച് പ്രതിരോധം തകർന്നു. 65-ാം മിനിറ്റിൽ നിക്കോ ഷ്ലോട്ടർബെക്കും 77-ാം മിനിറ്റിൽ ബ്രജൻ ഗ്രുഡയും ഗോൾ നേടി പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കി.
രണ്ടാം പകുതിയിൽ വെറും 17 മിനിറ്റിനുള്ളിലാണ് ജർമനി നാല് ഗോളുകൾ അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. മറുപടി ഗോളിനായി നെതർലൻഡ്സ് നടത്തിയ ശ്രമങ്ങളൊന്നും ഫലം കണ്ടില്ല. ആക്രമണത്തിലും പ്രതിരോധത്തിലും ഒരുപോലെ നിറംമങ്ങിയ ഡച്ച് നിരയ്ക്ക് മത്സരത്തിലുടനീളം താളം കണ്ടെത്താനായില്ല.
മത്സരത്തിലെ തകർപ്പൻ വിജയത്തോടെ ജർമനി ഗ്രൂപ്പിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചു. ജർമനി, നെതർലൻഡ്സ്, ഗ്രീസ് എന്നീ മൂന്ന് ടീമുകൾക്കും 11 പോയിന്റ് വീതമായിരുന്നു. എന്നാൽ പരസ്പര മത്സരങ്ങളിലെ ഫലങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജർമനി ഒന്നാമതെത്തി. വെള്ളിയാഴ്ച ഗ്രീസിനെ എതിരില്ലാത്ത ഏഴ് ഗോളുകൾക്ക് തകർത്തതിന്റെ കരുത്തിൽ മികച്ച ഗോൾ വ്യത്യാസം സ്വന്തമാക്കിയ നെതർലൻഡ്സും രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരായി ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിന് യോഗ്യത നേടി.
ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ നറുക്കെടുപ്പിൽ ഗ്രൂപ്പ് ജേതാക്കളെന്ന നിലയിൽ ജർമനിക്ക് സീഡഡ് പദവി ലഭിക്കും. മാർച്ചിലാണ് ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ മത്സരങ്ങൾ നടക്കുക. രണ്ട് പാദങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന പോരാട്ടത്തിൽ മികച്ച പ്രകടനം തുടരാനാകും ജർമനിയുടെ ലക്ഷ്യം.
സ്വിറ്റ്സർലൻഡിന് തകർപ്പൻ ജയം; നിർഭാഗ്യം കൊണ്ട് ക്വാർട്ടർ നഷ്ടമായി ഗ്രീസിന്
സെന്റ് ഗാലനിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ സ്കോട്ട്ലൻഡിനെ എതിരില്ലാത്ത നാല് ഗോളുകൾക്ക് തകർത്ത് സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ബി1 ചാമ്പ്യന്മാരായി. മത്സരത്തിന്റെ 22-ാം മിനിറ്റിൽ ലൂയിസ് ഫെർഗൂസന്റെ സെൽഫ് ഗോളിലൂടെ സ്വിസ് പട ലീഡ് നേടി. രണ്ടാം പകുതിയിൽ 47-ാം മിനിറ്റിൽ വിൻസ്ലി ബൊട്ടെലി ലീഡുയർത്തി. 51-ാം മിനിറ്റിൽ ആൽവിൻ സാഞ്ചസ് മൂന്നാം ഗോളും 89-ാം മിനിറ്റിൽ പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങിയ സെക്കി അമ്ദൂനി നാലാം ഗോളും നേടി. നാല് വിജയങ്ങളും ഒരു സമനിലയുമായി ഗ്രൂപ്പിൽ നേരത്തേ തന്നെ ഒന്നാം സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ച സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് അടുത്ത നേഷൻസ് ലീഗ് സീസണിൽ ലീഗ് എയിലേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റവും ഉറപ്പിച്ചു.
അതേസമയം, ആൻഡി റോബർട്ട്സണെ സംബന്ധിച്ച് ചരിത്രനിമിഷം കൂടിയായിരുന്നു മത്സരം. സ്കോട്ട്ലൻഡിനായി 103-ാം മത്സരം കളിച്ച താരം ഇതോടെ രാജ്യത്തിനായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച പുരുഷ താരമായി. 102 മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച ഇതിഹാസ താരം കെന്നി ഡാൽഗ്ലിഷിന്റെ റെക്കോഡാണ് റോബർട്ട്സൺ മറികടന്നത്.
മറുവശത്ത്, സെർബിയയെ 1-0ന് പരാജയപ്പെടുത്തിയിട്ടും ഗ്രീസിന് ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ യോഗ്യത നേടാനായില്ല. ജർമനി, നെതർലൻഡ്സ്, ഗ്രീസ് എന്നീ ടീമുകൾ 11 പോയിന്റ് വീതം നേടിയതോടെ പരസ്പര മത്സരങ്ങളിലെ ഫലങ്ങളാണ് നിർണായകമായത്. ഗ്രീസിന്റെ മുന്നേറ്റനിര താരം പാവ്ലിഡിസിന്റെ മനോഹരമായ പാസ് കൈക്കലാക്കി മസൗറസ് അനായാസം ഗോൾ വലയിലാക്കി. മത്സരത്തിലുടനീളം മികച്ച മുന്നേറ്റങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ച ഗ്രീസ്, ആകെ 19 ഷോട്ടുകളാണ് സെർബിയൻ ഗോൾമുഖത്തേക്ക് പായിച്ചത്. ഒടുവിൽ പാവ്ലിഡിസിന്റെ കരുത്തുറ്റ അസിസ്റ്റിൽ പിറന്ന മസൗറസിന്റെ ഗോളിൽ ഗ്രീസ് വിജയം ഉറപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. അവസാന മത്സരത്തിൽ വിജയം നേടിയിട്ടും മറ്റ് ടീമുകളുടെ ഫലങ്ങളും ടൈബ്രേക്കർ കണക്കുകളും ഗ്രീസിന് തിരിച്ചടിയായി.