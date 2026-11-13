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ഫിഫ അണ്ടർ -17 ലോകകപ്പ്: സൗഹൃദ മത്സരങ്ങൾ ഇന്ന്text_fields
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ദോഹ: ഫിഫ അണ്ടർ -17 ലോകകപ്പിന് മുന്നോടിയായി വിവിധ അന്താരാഷ്ട്ര സൗഹൃദ മത്സരങ്ങൾ ഇന്ന് ഖത്തറിൽ നടക്കും. വൈകീട്ട് 5.30ന് ജാസിം ബിൻ ഹമദ് സ്റ്റേഡിയത്തിൻ നടക്കുന്ന ആദ്യ കളിയിൽ കരുത്തരായ ദക്ഷിണ കൊറിയയെ സൗദി അറേബ്യ നേരിടും. ഖത്തർ - ആസ്ത്രേലിയ കളി വൈകീട്ട് 5.45ന് അബ്ദുല്ല ബിൻ ഖലീഫ സ്റ്റേഡിയത്തിലും നടക്കും. നവംബർ 17ന് ഖത്തർ -ദക്ഷിണ കൊറിയ (വൈകീട്ട് അഞ്ചിന് അബ്ദുല്ല ബിൻ ഖലീഫ സ്റ്റേഡിയം), സൗദി അറേബ്യ -ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ (വൈകീട്ട് 6.30ന് ജാസിം ബിൻ ഹമദ് സ്റ്റേഡിയത്തിലും സൗഹൃദ മത്സരങ്ങൾ നടക്കും.
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