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    ഫി​ഫ അ​ണ്ട​ർ -17 ലോ​ക​ക​പ്പ്: സൗ​ഹൃ​ദ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഇ​ന്ന്

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    ഫി​ഫ അ​ണ്ട​ർ -17 ലോ​ക​ക​പ്പ്: സൗ​ഹൃ​ദ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഇ​ന്ന്
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    ദോ​ഹ: ഫി​ഫ അ​ണ്ട​ർ -17 ലോ​ക​ക​പ്പി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി വി​വി​ധ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സൗ​ഹൃ​ദ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഇ​ന്ന് ഖ​ത്ത​റി​ൽ ന​ട​ക്കും. വൈ​കീ​ട്ട് 5.30ന് ​ജാ​സിം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൻ ന​ട​ക്കു​ന്ന ആ​ദ്യ ക​ളി​യി​ൽ ക​രു​ത്ത​രാ​യ ദ​ക്ഷി​ണ കൊ​റി​യ​യെ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ നേ​രി​ടും. ഖ​ത്ത​ർ - ആ​സ്ത്രേ​ലി​യ ക​ളി വൈ​കീ​ട്ട് 5.45ന് ​അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ ഖ​ലീ​ഫ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലും ന​ട​ക്കും. ന​വം​ബ​ർ 17ന് ​ഖ​ത്ത​ർ -ദ​ക്ഷി​ണ കൊ​റി​യ (വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ചി​ന് അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ ഖ​ലീ​ഫ സ്റ്റേ​ഡി​യം), സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ -ഉ​സ്ബെ​ക്കി​സ്ഥാ​ൻ (വൈ​കീ​ട്ട് 6.30ന് ​ജാ​സിം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലും സൗ​ഹൃ​ദ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കും.

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