അണ്ടർ-17 ലോകകപ്പ്: കിരീടം നിലനിർത്താൻ പോർച്ചുഗലില്ല; ചാമ്പ്യന്മാർക്ക് നേരിട്ട് യോഗ്യതയില്ലാത്ത 'ഫിഫ നിയമം'!text_fields
ലോകകപ്പ് കിരീടം നേടിയിട്ട് ഒരു വർഷം പോലും തികഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇത്തവണ ലോകകപ്പിൽ കിരീടം നിലനിർത്താൻ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാർ കളത്തിലിറങ്ങില്ല! ഫിഫ അണ്ടർ-17 ലോകകപ്പിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാണ്. 2025-ൽ ഓസ്ട്രിയയെ തോൽപ്പിച്ച് കന്നി ലോകകിരീടം നേടിയ പോർച്ചുഗൽ 2026-ലെ ടൂർണമെന്റിൽ യോഗ്യത നേടാനാകാതെ പുറത്തായി. ഇതോടെ ഖത്തറിൽ ഇന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന അണ്ടർ-17 ലോകകപ്പിൽ പുതിയൊരു ചാമ്പ്യനെയാണ് ലോകം കാത്തിരിക്കുന്നത്.
2025 നവംബർ 27-ന് നടന്ന ഫൈനലിൽ അനീസിയോ കബ്രാലിന്റെ ഏക ഗോളിലാണ് പോർച്ചുഗൽ ആസ്ട്രിയയെ തോൽപ്പിച്ച് കിരീടമുയർത്തിയത്. ആദ്യമായി അണ്ടർ-17 ലോകകിരീടം നേടിയ പോർച്ചുഗലിന് പിന്നാലെ ഇത്തവണ കിരീടം ഉയർത്താൻ മറ്റൊരു ടീമിന് അവസരം ലഭിക്കുകയാണ്. അണ്ടർ-17 ലോകകപ്പിനെ ഇത്തവണ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധേയമാക്കുന്നത് ഫിഫ കൊണ്ടുവന്ന പുതിയ മാറ്റങ്ങളാണ്. സീനിയർ ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പ് നാല് വർഷത്തിലൊരിക്കലാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ അണ്ടർ-17 ലോകകപ്പ് ഇനി എല്ലാ വർഷവും അരങ്ങേറും. 2025 മുതലാണ് ഫിഫ ഈ രീതി നടപ്പാക്കിയത്. ഒപ്പം പങ്കെടുക്കുന്ന ടീമുകളുടെ എണ്ണം 24-ൽ നിന്ന് 48 ആക്കി ഉയർത്തുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെ യുവതാരങ്ങൾക്ക് ലോകവേദിയിൽ കഴിവ് തെളിയിക്കാൻ കൂടുതൽ അവസരങ്ങളാണ് ലഭിക്കുന്നത്.
എന്തുകൊണ്ട് നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാർക്ക് ലോകകപ്പിൽ ഇടമില്ല?
ലോകകപ്പ് നേടിയ ടീമിന് അടുത്ത പതിപ്പിൽ നേരിട്ട് പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്നതാണ് പൊതുവേയുള്ള രീതി. അണ്ടർ-17 ലോകകപ്പിൽ മാത്രമല്ല, സീനിയർ ലോകകപ്പിലും നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാർക്ക് ഇപ്പോൾ പ്രത്യേക പരിഗണനയില്ല.ആതിഥേയ രാജ്യമായ ഖത്തറിനാണ് നേരിട്ട് പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്നത്. മറ്റു ടീമുകളെല്ലാം അതത് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലെ യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങൾ കടന്നുവേണം ലോകകപ്പിലെത്താൻ.യൂറോപ്പിൽ നിന്നുള്ള 11 ടീമുകളാണ് ഇത്തവണ യോഗ്യത നേടിയത്. ബെൽജിയം, ക്രൊയേഷ്യ, ഡെൻമാർക്ക്, ഫ്രാൻസ്, ഗ്രീസ്, ഇറ്റലി, മോണ്ടിനെഗ്രോ, റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് അയർലൻഡ്, റൊമാനിയ, സെർബിയ, സ്പെയിൻ എന്നിവയാണ് ആ ടീമുകൾ. ഈ പട്ടികയിൽ പോർച്ചുഗലില്ല. അഞ്ച് തവണ അണ്ടർ-17 ലോകകിരീടം നേടിയ നൈജീരിയയും ഇത്തവണ യോഗ്യത നേടിയിട്ടില്ല.
48 ടീമുകൾ, 104 മത്സരങ്ങൾ; ടൂർണമെന്റിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ
2026 പതിപ്പ് അണ്ടർ-17 ഫുട്ബോളിൽ മറ്റൊരു പ്രധാന മാറ്റത്തിന്റെ തുടർച്ച കൂടിയാണ്. 2025 മുതലാണ് ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ ടീമുകളുടെ എണ്ണം 24-ൽ നിന്ന് 48 ആക്കി ഉയർത്തിയത്. ഓരോ വർഷവും ടൂർണമെന്റ് നടത്താനും തീരുമാനിച്ചു.ഇത്തവണ 48 ടീമുകളെ നാല് ടീമുകൾ വീതമുള്ള 12 ഗ്രൂപ്പുകളായാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലെയും ആദ്യ രണ്ട് സ്ഥാനക്കാർക്കും മികച്ച എട്ട് മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാർക്കും അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. അങ്ങനെ 32 ടീമുകളാണ് പ്രീക്വാർട്ടർ ഘട്ടത്തിന് മുമ്പുള്ള റൗണ്ട് ഓഫ് 32-ൽ എത്തുക. ആകെ 104 മത്സരങ്ങളാണ് ടൂർണമെന്റിലുള്ളത്.അണ്ടർ-17 ലോകകപ്പിന്റെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ ഭാവിയിലെ സൂപ്പർതാരങ്ങളെ കണ്ടെത്താനുള്ള മികച്ച വേദിയാണിതെന്ന് കാണാം. ലൂയിസ് ഫിഗോ, റൊണാൾഡീഞ്ഞോ, സാവി, ആന്ദ്രേസ് ഇനിയേസ്റ്റ, നെയ്മർ, ഫിൽ ഫോഡൻ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖർ കരിയറിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഈ ടൂർണമെന്റിൽ കളിച്ചവരാണ്.
ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ കാണാം? ടെലിവിഷനിലും ഒ.ടി.ടിയിലും സൗകര്യം
ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബാൾ ആരാധകർക്ക് മത്സരങ്ങൾ കാണാൻ ഇത്തവണ ടെലിവിഷൻ, ഡിജിറ്റൽ സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്. ഫിഫയും സീ എന്റർടെയ്ൻമെന്റും തമ്മിലുള്ള 2026 മുതൽ 2034 വരെയുള്ള സംപ്രേഷണ കരാറിന്റെ ഭാഗമായി അണ്ടർ-17 ലോകകപ്പും ഉൾപ്പെടുന്നു.
- ടെലിവിഷൻ: യൂണൈറ്റ്8 സ്പോർട്സ് ചാനലുകൾ.
- ലൈവ് സ്ട്രീമിങ്: സീ5.
ഇന്ത്യയിലെ 39 ഫിഫ ടൂർണമെന്റുകളുടെ സംപ്രേഷണാവകാശമാണ് സീ സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അണ്ടർ-17 ലോകകപ്പിനും ഇതേ കരാർ ബാധകമാണ്.