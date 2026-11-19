ഫിഫ അണ്ടർ -17 ലോകകപ്പ്; വമ്പന്മാർ നേർക്കുനേർtext_fields
നാല് ടീമുകൾ വീതമടങ്ങുന്ന 12 ഗ്രൂപ്പുകളിലായാവും മത്സരങ്ങൾ നടക്കുക. ഓരോ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും ആദ്യ രണ്ടു സ്ഥാനക്കാർ നേരിട്ട് നോക്കൗട്ട് റൗണ്ടിൽ പ്രവേശിക്കും. മികച്ച മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാരുടെ നിരയിൽ നിന്നും എട്ട് പേരും നോക്കൗട്ടിലെത്തും. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ആതിഥേയരായ ഖത്തറിനു പുറമെ, അയൽക്കാരായ സൗദി അറേബ്യയും ഉണ്ട്. കരുത്തരായ ജപ്പാൻ, ദക്ഷിണ കൊറിയ എന്നിവരടക്കം ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽനിന്ന് ഒമ്പത് ടീമികളാണ് മത്സരിക്കുന്നത്.
അർജന്റീന, ബ്രസീൽ, യൂറോപ്പിൽ നിന്നും ഫ്രാൻസ്, ഇറ്റലി, സ്പെയിൻ തുടങ്ങിയ ടീമുകളും യോഗ്യരായെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം കഴിഞ്ഞവർഷത്തെ ചാമ്പ്യന്മാരായ പോർച്ചുഗൽ യോഗ്യത നേടിയില്ല. സുരക്ഷാ സാഹചര്യങ്ങളെ തുടർന്ന് യു.എസ് പിന്മാറിയതിനെ തുടർന്ന് പകരം ഗ്രൂപ്പ് ജെയിൽ ഡൊമിനിക്കൻ റിപ്പബ്ലിക് ഇടം പിടിച്ചു. ഗ്രൂപ്പ് എയിൽ ആതിഥേയരായ ഖത്തറിന് പനാമയും ഈജിപ്തും ഗ്രീസുമാണ് എതിരാളികൾ.
മരണഗ്രൂപ്പ് സൂചനയുമായി ഗ്രൂപ്പ് ഡിയിൽ വീറുറ്റ മത്സരങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം. മുൻ ചാമ്പ്യന്മാരായ ഫ്രാൻസും ലാറ്റിനമേരിക്കൻ കരുത്തരായ ഉറുഗ്വേയും ഏഷ്യൻ ശക്തികളായ സൗദി അറേബ്യയും ഹെയ്തിയും ഉൾപ്പെടുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഡിയിൽ ആവേശകരമായ മത്സരങ്ങൾക്ക് സാക്ഷിയാകും.
കരുത്തരായ അർജന്റീനക്ക് ഗ്രൂപ്പ് സിയിൽ ആസ്ത്രേലിയ, ഡെന്മാർക്ക് എന്നിവർ വെല്ലുവിളി ഉയർത്തും. മൊസാംബിക് ആണ് മറ്റൊരു എതിരാളി. അഞ്ചു തവണ ലോകചാമ്പ്യന്മാരായ കാനറികൾക്ക് അയർലൻഡ്, കോസ്റ്ററീക, താൻസാനിയ എന്നിവരാണ് എതിരാളികൾ. അയർലൻഡും കോസ്റ്ററീകയും ബ്രസീലിന് കടുത്ത വെല്ലുവിളി ഉയർത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്. 48 ടീമുകൾ മാറ്റുരക്കുന്ന ടൂർണമെന്റിൽ 104 മത്സരങ്ങളാണ് ആകെ നടക്കുക.
ആദ്യ ദിനത്തിൽ തന്നെ കരുത്തരുടെ പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് ആസ്പയർ സോൺ സാക്ഷിയാകും. അർജന്റീന- ആസ്ട്രേലിയ, ഫ്രാൻസ് -ഹെയ്തി, ദക്ഷിണ കൊറിയ -ഉഗാണ്ട, സൗദി അറേബ്യ -ഉറുഗ്വേ മത്സരങ്ങളാണ് ഇന്ന് നടക്കുക. യുവതാരങ്ങളുടെ കരുത്തും തന്ത്രങ്ങളും മാറ്റുരയ്ക്കുന്ന ടൂർണമെന്റിൽ പുത്തൻ താരോദയങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ലോക ഫുട്ബാൾ ആരാധകർ.
കായികാവേശത്തിന് ഊർജമായി ബോമ
ഫുട്ബാൾ കായികാവേശത്തിന് ഊർജമായി ബോമ മെതാനത്തുണ്ടാവും. ഫിഫ അണ്ടർ -17 ലോകകപ്പിന്റെ ഭാഗ്യചിഹ്നമാണ് ബോമ. അറബിയിൽ 'മൂങ്ങ' എന്നർത്ഥം വരുന്ന പദത്തിൽ നിന്നാണ് 'ബോമ' എന്ന പേരുണ്ടായത്. 1986 -2002 കാലയളവിലെ ലോകകപ്പുകളിൽ വിവിധ ടീമുകളെ പരിശീലിപ്പിച്ച ബോറ മിലുട്ടിനോവിച്ചിന് ആദരമായാണ് ബോമയെ ഭാഗ്യചിഹ്നമായി തെരഞ്ഞെടുത്തത്.
അഞ്ച് ലോകകപ്പുകളിൽ മെക്സിക്കോ, കോസ്റ്റാറിക്ക, യു.എസ്, നൈജീരിയ, ചൈന എന്നിവയെ നയിച്ച പരിശീലകനായിരുന്നു ബോറ മിലുട്ടിനോവിച്ച്. ഖത്തരി ഫുട്ബാളിന്റെ വികസനത്തിനുവേണ്ടി നിരവധി സംഭാവനകൾ നൽകിയ അദ്ദേഹം, 2004ൽ ഖത്തർ സ്റ്റാർസ് ലീഗിൽ അൽ സദ്ദ് എസ്.സിയുടെ പരിശീലകനായും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. അതേ വർഷം അൽ സദ്ദ് എസ്.സി അമീർ കപ്പ് സ്വന്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. 2009 ൽ ഗൾഫ് രാജ്യത്തേക്ക് താമസം മാറിയശേഷം ഖത്തർ ഫുട്ബാളിന്റെ ഉപദേഷ്ടാവായും പ്രവർത്തിച്ചു.
ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങൾ
ഫുട്ബാൾ ആരാധകരുടെ യാത്ര സുഗമമാക്കാൻ ദോഹ മെട്രോ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് സംഘാടകർ നിർദേശിച്ചു. ഗതാഗത കുരുക്ക് ഒഴിവാക്കി ആരാധകരുടെയും വാഹനങ്ങളുടെയും സഞ്ചാരം സുഗമമാക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും. ആസ്പയർ സോണിലേക്ക് വരുന്നവർക്ക് ഗോൾഡ് ലൈനിലെ അൽ അസീസിയ സ്റ്റേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം. ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് വീൽചെയർ സൗകര്യമുള്ള കർവ ടാക്സികളും പ്രത്യേക പാർക്കിങ് സൗകര്യങ്ങളും ലഭ്യമാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി 'റോഡ് ടു ഖത്തർ' ആപ്പിലെ മൊബിലിറ്റി ഗൈഡ് പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്.