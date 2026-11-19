കൗമാര ഫുട്ബാൾ ആരവത്തിന് ഇന്ന് കൊടിയേറ്റം; ടൂർണമെന്റിനായി ഖത്തർ പൂർണ്ണ സജ്ജമെന്ന് സംഘാടക സമിതിtext_fields
ദോഹ: കാൽപ്പന്ത് കളിയിലെ യുവ താരങ്ങൾ മാറ്റുരക്കുന്ന ഫിഫ അണ്ടർ 17 ലോകകപ്പിന് ഇന്ന് കൊടിയേറ്റം. അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിൽ സജ്ജമാക്കിയ ആസ്പയർ സോണിലെ കോമ്പറ്റീഷൻ കോംപ്ലക്സിലാണ് ഫൈനൽ ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ മത്സരങ്ങളും നടക്കുക. മത്സരങ്ങളെല്ലാം ഒരേ സ്ഥലത്ത് നടക്കുന്നതിനാൽ ഫെസ്റ്റിവൽ അന്തരീക്ഷമായിരിക്കും ആരാധകരെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. ഫുട്ബാൾ ആരാധകർക്കും ടാലന്റ് സ്കൗട്ടുകൾക്കും ഒരേ ദിവസം ഒന്നിലധികം മത്സരങ്ങൾ നേരിൽ കാണാനുള്ള അവസരമാണ് ഇതിലൂടെ ഒരുങ്ങുന്നത്.
ടൂർണമെന്റിനായുള്ള എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും പൂർത്തിയായതായി ലോക്കൽ ഓർഗനൈസിങ് കമ്മിറ്റി അറിയിച്ചു. നവംബർ 19 -ന് വൈകുന്നേരം 6.30 -ന് ആതിഥേയരായ ഖത്തറും പനാമയും തമ്മിൽ ഉദ്ഘാടന മത്സരം നടക്കും. ഡിസംബർ 13-ന് അഹമ്മദ് ബിൻ അലി സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് ഫൈനൽ. ഭിന്നശേഷിക്കാരായ ആർധകർക്കായി വീൽചെയർ സൗകര്യമുള്ള ഇരിപ്പിടങ്ങൾ, ഫാൻ സോണിൽ മൊബൈൽ സെൻസറി റൂം എന്നിവ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും സംഘാടകർ അറിയിച്ചു.
ഒരേ ദിവസം ഒന്നിലധികം മത്സരങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ടിക്കറ്റുകൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. വീണ്ടുമൊരു ഫുട്ബാൾ ആരവങ്ങൾക്ക് വേദിയൊരുങ്ങുമ്പോൾ, ആരാധകർക്ക് പെരുന്നാളൊരുക്കാൻ ആസ്പയർ സോൺ സജ്ജമാകും. കാണികൾക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കുമായി മത്സര ദിവസങ്ങളിൽ ഉച്ചക്ക് രണ്ടു മണി മുതൽ രാത്രി 9 മണി വരെ ഫാൻ സോൺ പ്രവർത്തിക്കും. വൈകീട്ട് നാലു മണി മുതൽ വിനോദ പരിപാടികൾ ആരംഭിക്കും.
ഖത്തരി പൈതൃകം വിളിച്ചോതുന്ന സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾ, ഫുട്ബാൾ ഗെയിമുകൾ, വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ, വൈവിധ്യമാർന്ന ഫുഡ് കോർട്ടുകൾ ഇവിടെയുണ്ടാകും. വിദ്യാഭ്യാസ -ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയവുമായി സഹകരിച്ച് 14 സ്കൂളുകളിലെ വിദ്യാർഥികളുടെ കലാസൃഷ്ടികളും പ്രദർശിപ്പിക്കും.
പ്രതീക്ഷയോടെ ഖത്തർ യുവനിര
1991ൽ ഇറ്റലിയിൽ നടന്ന ലോകകപ്പിൽ നാലാം സ്ഥാനത്തെത്തിയതാണ് ഖത്തറിന്റെ മികച്ച പ്രകടനം
ലോകകപ്പിൽ പ്രതീക്ഷയോടെ അണിനിരക്കുന്ന ഖത്തർ, പരിശീലകൻ അൽവാരോ മെജിയയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 21 അംഗ ടീമിനെയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഗോൾകീപ്പർ: മുഹമ്മദ് മിർഗാനി, ഹുസാം അലബ്ദ്, ബക്രി മുഹമ്മദ്. മറ്റ് താരങ്ങൾ: ഇവോകോൺലി സാമുവൽ, അഹമ്മദ് ആദിൽ, അഹമ്മദ് വായിൽ, അബ്ദുല്ല ബാബിക്കർ, അലി മുഹമ്മദ്, ഒമർ അയ്മൻ, ഒമർ മുഹമ്മദ്, മാറ്റിയോ എസ്പാർസ, മുഹ്സിൻ അൽഹജ്രി, മുഹമ്മദ് ഫാദിൽ, ക്രിസ്റ്റ്യാനോ സോറിയ, ഹാദി ഖലീൽ, യൂസഫ് ഇസ്ലാം, അദ്ഹം അദ്നാൻ, ദിയാ എൽദിൻ അൽ അറബി, താഹ നാസിർ, സാമി ദറാനി, ഷാഹർ വായേൽ.
ലോകോത്തര ടീമുകൾക്കെതിരെ യുവതാരങ്ങൾക്ക് തങ്ങളുടെ കഴിവ് തെളിയിക്കാനുള്ള മികച്ച അവസരമാണിതെന്ന് പരിശീലകൻ അൽവാരോ മെജിയ പറഞ്ഞു. പുതിയൊരു തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കാൻ ടൂർണമെന്റ് സഹായിക്കുമെന്നും ടീമിന്റെ മികച്ച പ്രകടനത്തിൽ ആത്മവിശ്വാസമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
1985 -ൽ ചൈനയിൽ നടന്ന പ്രഥമ അണ്ടർ -17 ലോകകപ്പിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച ഖത്തർ, ഗ്രൂപ്പുഘട്ടത്തിൽ തന്നെ പുറത്തായി. 1991-ൽ ഇറ്റലിയിൽ നടന്ന ടൂർണമെന്റിൽ നാലാം സ്ഥാനത്തെത്തിയതാണ് ഖത്തറിന്റെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച പ്രകടനം. അന്ന് ക്വാർട്ടറിൽ അമേരിക്കയെ പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിൽ തോൽപ്പിച്ചെങ്കിലും സെമിയിൽ ഘാനയോടും, ലൂസേഴ്സ് ഫൈനലിൽ അർജന്റീനയോടും പെനാൽറ്റിയിൽ പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു. 1993, 1995 വർഷങ്ങളിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ പുറത്തായ ഖത്തർ, 1999-ൽ ന്യൂസിലൻഡിൽ നടന്ന ലോകകപ്പിൽ ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ വരെ മുന്നേറിയിരുന്നു.
ടൂർണമെന്റിലെ ഗ്രൂപ്പുകൾ
- ഗ്രൂപ്പ് എ: ഖത്തർ, പനാമ, ഈജിപ്ത്, ഗ്രീസ്
- ഗ്രൂപ്പ് ബി: ദക്ഷിണ കൊറിയ, ഉഗാണ്ട, ന്യൂകാലിഡോണിയ, ഇക്വഡോർ
- ഗ്രൂപ്പ് സി: അർജന്റീന, ആസ്ത്രേലിയ, മൊസാംബിക്, ഡെന്മാർക്ക്
- ഗ്രൂപ്പ് ഡി: ഫ്രാൻസ്, ഹെയ്തി, സൗദി അറേബ്യ, ഉറുഗ്വേ
- ഗ്രൂപ്പ് ഇ: ഇറ്റലി, ജമൈക്ക, ഐവറി കോസ്റ്റ്, ഉസ്ബെകിസ്താൻ
- ഗ്രൂപ്പ് എഫ്: സെനഗാൾ, ക്രൊയേഷ്യ, ക്യൂബ, തജികിസ്താൻ
- ഗ്രൂപ്പ് ജി: മാലി, ന്യൂസിലൻഡ്, ബെൽജിയം, വിയറ്റ്നാം
- ഗ്രൂപ്പ് എച്ച്: സ്പെയിൻ, ചൈന, ഫിജി, മൊറോക്കോ
- ഗ്രൂപ്പ് ഐ: ബ്രസീൽ, അയർലൻഡ്, താൻസാനിയ, കോസ്റ്ററീക
- ഗ്രൂപ്പ് ജെ: ഡൊമിനിക്കൻ റിപ്പബ്ലിക്, മോണ്ടിനെഗ്രോ, ചിലി, അൽജീരിയ
- ഗ്രൂപ്പ് കെ: മെക്സികോ, റൊമാനിയ, കാമറൂൺ, വെനസ്വല
- ഗ്രൂപ്പ് എൽ: ജപ്പാൻ, കൊളംബിയ, സെർബിയ, ഹോണ്ടുറസ്