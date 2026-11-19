തോറ്റിട്ടും ഒന്നാം സ്ഥാനം നിലനിർത്തി സ്പെയിൻ; ചരിത്രക്കുതിപ്പുമായി അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തേക്ക് മൊറോക്കോtext_fields
ഫുട്ബാൾ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മത്സരങ്ങളിൽ തോൽവി അറിയാതെ മുന്നേറിയ സ്പാനിഷ് പട നേഷൻസ് ലീഗിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനോട് പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും, നവംബർ 18-ന് പുറത്തുവിട്ട ഏറ്റവും പുതിയ ഫിഫ ലോക റാങ്കിങ്ങിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നിലനിർത്തി. രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരായ അർജന്റീനയേക്കാൾ 38 പോയിന്റ് ലീഡാണ് സ്പെയ്നുള്ളത്. ലിസ്റ്റിലെ ആദ്യ നാല് ടീമുകളും ലോകകപ്പ് സെമിഫൈനലിസ്റ്റുകളായിരുന്നു എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.
നൈജറിനെ തോൽപ്പിച്ച് 2027-ലെ ആഫ്രിക്കൻ കപ്പ് ഓഫ് നേഷൻസിന് യോഗ്യത നേടിയതോടെ, 34 വർഷത്തെ റാങ്കിങ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച നേട്ടമായി മൊറോക്കോ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർന്നു. പോർച്ചുഗലിനെയും ബ്രസീലിനെയും പിന്നിലാക്കിയാണ് മൊറോക്കോ ഈ ചരിത്രനേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയത്. ഇതോടെ ആദ്യ അഞ്ചിലെത്തുന്ന ആദ്യ അറബ് രാജ്യമെന്ന ബഹുമതിയും മൊറോക്കോ സ്വന്തമാക്കി.അതേസമയം, ഓരോ സ്ഥാനം വീതം നഷ്ടപ്പെട്ട് പോർച്ചുഗലും ബ്രസീലും യഥാക്രമം ആറാം സ്ഥാനത്തും ഏഴാം സ്ഥാനത്തും എത്തി.
2,004.48 പോയിന്റുമായാണ് സ്പെയിൻ പട്ടികയിൽ ഒന്നാമത് തുടരുന്നത്. കോസ്റ്റാറിക്കയ്ക്കെതിരെ 7-0ന്റെ വമ്പൻ ജയം നേടിയ അർജന്റീന (1,966.13 പോയിന്റ്) രണ്ടാം സ്ഥാനത്തും ഫ്രാൻസ് (1,950.82) മൂന്നാം സ്ഥാനത്തും ഇംഗ്ലണ്ട് (1,938.90) നാലാം സ്ഥാനവും നിലനിർത്തി.
പതിനേഴാം സ്ഥാനത്തുള്ള ജപ്പാൻ ആണ് ഏഷ്യൻ ടീമുകളിൽ ഏറ്റവും മുന്നിലുള്ളത്. ആദ്യ പത്തിലെ മറ്റ് പ്രധാന മാറ്റങ്ങളിൽ, മെക്സിക്കോയെ (13-ാം സ്ഥാനം) പിന്തള്ളി കൊളംബിയ പത്താം സ്ഥാനത്തേക്ക് തിരിച്ചെത്തി. ബെൽജിയം എട്ടാം സ്ഥാനത്തും നെതർലൻഡ്സ് ഒമ്പതാം സ്ഥാനത്തുമാണ്. മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിൽ ചേരുന്നതിന് മുമ്പ് പരിശീലകൻ മൗറീഷ്യോ പോച്ചെറ്റിനോയുടെ കീഴിൽ കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ ഹെയ്തിയെ തോൽപ്പിച്ച അമേരിക്ക 16-ാം സ്ഥാനത്ത് എത്തി. മാർച്ച് 25-ന് ലോസ് ഏഞ്ചൽസിനടുത്തുള്ള സോഫി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന കോൺകാഫ് നേഷൻസ് ലീഗ് സെമിഫൈനലിൽ യുഎസും മെക്സിക്കോയും അടുത്തതായി പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടും.
ലോകമെമ്പാടുമായി നടന്ന 169 അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ പരിഗണിച്ചാണ് ഫിഫ പുതിയ റാങ്കിങ് തയ്യാറാക്കിയത്. അടുത്ത ഔദ്യോഗിക ഫിഫ റാങ്കിങ് ഡിസംബർ 16-ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.