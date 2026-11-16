സ്പാനിഷ് കോട്ടയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പടയോട്ടം; ലോകചാമ്പ്യന്മാരെ മുട്ടുകുത്തിച്ച് ത്രീ ലയൺസ്

സ്പാനിഷ് കോട്ടയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പടയോട്ടം; ലോകചാമ്പ്യന്മാരെ മുട്ടുകുത്തിച്ച് ത്രീ ലയൺസ്text_fields
മഡ്രിഡ്: ലോകചാമ്പ്യന്മാരായ സ്പെയിനിന്റെ അപരാജിത കുതിപ്പിന് സ്പാനിഷ് മണ്ണിൽ തീർപ്പ് കല്പിച്ച് ഇംഗ്ലണ്ട്. യുവേഫ നേഷൻസ് ലീഗിലെ ആവേശകരമായ പോരാട്ടത്തിൽ സ്പെയിനിനെ 3-2ന് കീഴടക്കിയ തോമസ് ടുഷേലിന്റെ സംഘം ഗ്രൂപ് എ3യിൽ ഒന്നാംസ്ഥാനക്കാരായി ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിലേക്ക് മുന്നേറി. 43 മത്സരങ്ങളായി തോൽവിയറിയാതെ കുതിച്ച സ്പെയിനിനെ പത്ത് പേരുമായി പൊരുതിയാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് വീഴ്ത്തിയത്.
മറ്റൊരു മത്സരത്തിൽ ഇറ്റലിയെ 4-1ന് തകർത്ത ബെൽജിയവും ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ കടന്നു. തുർക്കിയയെ 2-1ന് പരാജയപ്പെടുത്തിയ ഫ്രാൻസ് ഗ്രൂപ് എ1യിൽ ഒന്നാമതെത്തിയപ്പോൾ ഇറ്റലി പുറത്തായി.
മഡ്രിഡിലെ മെട്രോപൊളിറ്റാനോ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ഹാരി കെയ്ൻ, എസ്രി കോൺസ, ബെൻ വൈറ്റ് എന്നിവരാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിനായി ഗോൾ നേടിയത്. മിക്കേൽ ഒയാർസബാലും നിക്കോ വില്യംസും സ്പെയിനിന്റെ തിരിച്ചുവരവിന് വഴിയൊരുക്കിയെങ്കിലും സമനില ഗോൾ കണ്ടെത്താനായില്ല.
ആദ്യ പകുതിയിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ സ്പാനിഷ് പ്രതിരോധം പലതവണ പതറി. ജൂഡ് ബെല്ലിങ്ഹാമിന്റെ ശ്രമം ഗോൾകീപ്പർ ഉനായ് സിമോൺ തടഞ്ഞു. ഇടവേളക്ക് തൊട്ടുമുമ്പ് പെനാൽറ്റി ബോക്സിൽ കെയ്നിനെ പൗ കുബാർസി വീഴ്ത്തിയതോടെ ഇംഗ്ലണ്ടിന് അനുകൂലമായി പെനാൽറ്റി ലഭിച്ചു. കിക്ക് ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ച കെയ്ൻ ദേശീയ ടീമിനായുള്ള തന്റെ ഗോൾനേട്ടം 93 ആക്കി ഉയർത്തി.
രണ്ടാം പകുതിയിൽ സ്പെയിൻ പരിശീലകൻ ലൂയിസ് ഡി ലാ ഫുവന്റെ നടത്തിയ മാറ്റങ്ങൾക്കും ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ മുന്നേറ്റം തടയാനായില്ല. 53ാം മിനിറ്റിൽ ഡെക്ലൻ റൈസിന്റെ കോർണറിൽനിന്ന് കോൺസ ഹെഡറിലൂടെ ലീഡ് ഇരട്ടിയാക്കി. നാലു മിനിറ്റിനുശേഷം ബെല്ലിങ്ഹാമിന്റെ പാസ് സ്വീകരിച്ച ബെൻ വൈറ്റ് മൂന്നാം ഗോളും നേടിയതോടെ ഇംഗ്ലണ്ട് വ്യക്തമായ ആധിപത്യം ഉറപ്പിച്ചു.
എന്നാൽ, 63ാം മിനിറ്റിൽ മത്സരത്തിന്റെ ഗതി മാറി. ഗോൾ ലക്ഷ്യമാക്കി മുന്നേറിയ ലമീൻ യമാലിനെ ഇംഗ്ലണ്ട് താരം എലിയറ്റ് ആൻഡേഴ്സൺ പെനാൽറ്റി ബോക്സിൽ വീഴ്ത്തിയതോടെ സ്പെയിനിന് പെനാൽറ്റി ലഭിച്ചു. ആൻഡേഴ്സണ് ചുവപ്പുകാർഡും ലഭിച്ചു. പെനാൽറ്റി ഗോളാക്കിയ ഒയാർസബാൽ സ്പെയിനിന്റെ തിരിച്ചുവരവിന് തുടക്കമിട്ടു.
75ാം മിനിറ്റിൽ യമാലിന്റെ പാസിൽനിന്ന് നിക്കോ വില്യംസ് രണ്ടാം ഗോളും നേടി. പത്ത് പേരായി ചുരുങ്ങിയ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ അവസാന മിനിറ്റുകളിൽ സ്പെയിൻ തുടർച്ചയായി ആക്രമണം നടത്തിയെങ്കിലും ഗോൾകീപ്പർ ജെയിംസ് ട്രാഫോർഡിന്റെ തകർപ്പൻ രക്ഷപ്പെടുത്തലുകൾ ഇംഗ്ലണ്ടിന് വിജയം സമ്മാനിച്ചു.
ഈ വിജയം ഇംഗ്ലണ്ട് പരിശീലകനായശേഷമുള്ള തന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച നേട്ടങ്ങളിലൊന്നാണെന്ന് ടുഷേൽ പ്രതികരിച്ചു. താരങ്ങളുടെ ധൈര്യവും പോരാട്ടവീര്യവും കളിമികവും മികച്ച നിലവാരത്തിലായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഇംഗ്ലണ്ടും സ്പെയിനും 15 പോയന്റുമായി ഗ്രൂപ് ഘട്ടം പൂർത്തിയാക്കിയപ്പോൾ മികച്ച ഗോൾവ്യത്യാസമാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിനെ ഒന്നാംസ്ഥാനത്തെത്തിച്ചത്. ഇരുടീമുകളും നേരത്തേ ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു.
ഇറ്റലിക്ക് ഞെട്ടൽ; ബെൽജിയത്തിനും ഫ്രാൻസിനും മുന്നേറ്റം
ബ്രസൽസിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ആദ്യ ഗോൾ നേടിയിട്ടും വൻതോൽവി ഏറ്റുവാങ്ങിയതാണ് ഇറ്റലിക്ക് തിരിച്ചടിയായത്. 11ാം മിനിറ്റിൽ ഫ്രാൻസെസ്കോ പിയോ എസ്പോസിറ്റോയിലൂടെ മുന്നിലെത്തിയ ഇറ്റലിക്കെതിരെ ബെൽജിയം ശക്തമായി തിരിച്ചടിച്ചു.
മാക്സിം ഡി കുയ്പർ, നാഥൻ എൻഗോയ്, ജെറമി ഡോക്കു എന്നിവർ ആദ്യ പകുതിയിൽ തന്നെ ബെൽജിയത്തിനായി ഗോളുകൾ നേടി. രണ്ടാം പകുതിയിൽ ഡിയേഗോ മൊറെയ്റയും ലക്ഷ്യം കണ്ടതോടെ ബെൽജിയത്തിന്റെ വിജയം 4-1നായി. അവസാന ഘട്ടത്തിൽ ഇറ്റലിക്ക് ലഭിച്ച പെനാൽറ്റി എസ്പോസിറ്റോ പാഴാക്കിയതും തിരിച്ചടിയായി.
നേരത്തേ ഫ്രാൻസിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയതിന്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ ഇറങ്ങിയ ഇറ്റലിക്ക് ബെൽജിയത്തിനെതിരെ സമനില നേടിയാൽപോലും ക്വാർട്ടറിൽ പ്രവേശിക്കാമായിരുന്നു. എന്നാൽ, പ്രതിരോധത്തിലെ പിഴവുകൾ ഇറ്റലിയുടെ പ്രതീക്ഷകൾ തകർത്തു.
അതേസമയം, ബോർഡോയിൽ തുർക്കിയയെ 2-1ന് തോൽപിച്ച് ഫ്രാൻസ് ഗ്രൂപ് എ1 ചാമ്പ്യന്മാരായി. തുർക്കി താരം എമിർഹാൻ ടോപ്ചുവിന്റെ സെൽഫ് ഗോളും എലി ജൂനിയർ ക്രൂപിയുടെ ഗോളുമാണ് ഫ്രാൻസിന് വിജയം സമ്മാനിച്ചത്.
ആറ് മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് 13 പോയന്റുമായി ഫ്രാൻസ് ഒന്നാമതും 12 പോയന്റോടെ ബെൽജിയം രണ്ടാമതുമായി. 10 പോയന്റുള്ള ഇറ്റലി മൂന്നാംസ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെട്ടു.
മാർച്ചിൽ നടക്കുന്ന നേഷൻസ് ലീഗ് ക്വാർട്ടർ ഫൈനലുകൾക്കുള്ള നറുക്കെടുപ്പ് നവംബർ 20ന് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ നിയോണിൽ നടക്കും. ഗ്രൂപ് ജേതാക്കളായ ഇംഗ്ലണ്ടും ഫ്രാൻസും സീഡഡ് ടീമുകളായാണ് നറുക്കെടുപ്പിൽ പങ്കെടുക്കുക.