ടീമിന്റെ പ്രതിച്ഛായക്ക് കളങ്കം വരുത്തി; ഈജിപ്ത് ഫുട്ബാൾ ടീം കോച്ച് ഹൊസം ഹസ്സനെ പുറത്താക്കി; പകരം അലി മാഹിർtext_fields
കെയ്റോ: ടീമിന്റെ പ്രതിച്ഛായക്ക് കളങ്കം വരുത്തിയെന്നാരോപിച്ച് ഈജിപ്ത് ദേശീയ ഫുട്ബോൾ ടീം കോച്ച് ഹൊസം ഹസ്സനെ ഈജിപ്ഷ്യൻ ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ പുറത്താക്കി. ടീമിന്റെ സ്ഥിരതയ്ക്കാണ് തങ്ങൾ പ്രഥമ പരിഗണന നൽകുന്നതെന്നും, അതിൽ യാതൊരു വിട്ടവീഴ്ചയ്ക്കുമില്ലെന്നുമാണ് ഫെഡറേഷൻ വ്യക്തമാക്കിയത്.
സ്റ്റാർ ഫോർവേഡ് മുഹമ്മദ് സലാ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കളിക്കാരുമായുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളല്ല, മറിച്ച് കോച്ചിന്റെ വ്യക്തിജീവിതം വിവാദങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ചടിയായതെന്നാണ് ഈജിപ്ഷ്യൻ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഈജിപ്ഷ്യൻ സുപ്രീം കൗൺസിൽ ഫോർ മീഡിയ റെഗുലേഷൻ ഹുസാം ഹസ്സന് മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നതിന് വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഒരു ദേശീയ ടീം കോച്ചിനെതിരെ ഇത്തരത്തിലുള്ള നടപടി ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമാണ്. 2024-ൽ ഈജിപ്ത് കോച്ചായി ചുമതലയേറ്റ ഹൊസം ഹസ്സൻ, ലോകകപ്പിൽ ടീമിനെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന ആദ്യ മുൻ ഈജിപ്ത് താരം കൂടിയായിരുന്നു. പ്രീ ക്വാർട്ടറിൽ അർജന്റീനയോട് തോറ്റാണ് ഈജിപ്ത് പുറത്തായത്. ഹൊസം ഹസ്സന് പകരക്കാരനായി ഈജിപ്ഷ്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിലെ സെറാമിക ക്ലിയോപാട്രയുടെ പരിശീലകനായ അലി മാഹിറിനെ ഇഎഫ്എ നിയമിച്ചു.
2027-ലെ ആഫ്രിക്കൻ നേഷൻസ് കപ്പ് യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങളിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള ഈജിപ്ത്, നവംബർ 13, 17 തീയതികളിൽ മലാവിയെ നേരിടാനിരിക്കെയാണ് അലി മാഹിറിന് പുതിയ ചുമതല ലഭിക്കുന്നത്. പുതിയ കോച്ചിന് ടീമിനൊപ്പം ഒത്തിണങ്ങിടാൻ വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം മാത്രമാണ് മുന്നിലുള്ളത്.