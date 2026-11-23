ഖത്തറിന് നിരാശ; ഈജിപ്തിനെതിരെ തോൽവിtext_fields
ദോഹ: ഈജിപ്തിനെതിരെ ഇറങ്ങിയ ആതിഥേയരായ ഖത്തറിന് തോൽവി. എതിരില്ലാത്ത രണ്ട് ഗോളുകൾക്കാണ് ഈജിപ്ത് ഖത്തറിനെ കീഴടക്കിയത്. കളിയുടെ രണ്ടാം മിനിറ്റിൽ തന്നെ ഈജിപ്ത് ഖത്തറിനെ ഞെട്ടിച്ചു. അഹമ്മദ് ബഷീർ നൽകിയ പാസിൽ അഹമ്മദ് സഫ്വത് വലകുലുക്കി ഈജിപ്ത് ആദ്യഗോൾ നേടി. തുടർന്ന് ഖാലിദ് മുഖ്താറിലൂടെ 33-ാം മിനിറ്റിൽ ഈജിപ്ത് രണ്ടാം ഗോളും നേടി.
തിരിച്ചുവരവിനായി രണ്ടാം പകുതിയിൽ നിരവധി മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയ ഖത്തർ, ആക്രമണം ശക്തമാക്കി. അദ്ഹം അദ്നാൻ, മുഹമ്മദ് ഫാദ്ൽ എന്നിവർ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഷോട്ടുകൾ ഉതിർത്തെങ്കിലും ഈജിപ്ഷ്യൻ പ്രതിരോധത്തിൽ തട്ടിനിന്നു.
ഗ്രൂപ്പ് എയിലെ മറ്റൊരു കളിയിൽ പനാമയെ ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് (2-1) ഗ്രീസ് പരാജയപ്പെടുത്തി. ജോർജിയോസ് സിയോസിയോസ് (39), സറഫിയാനോസ് (90 +5) എന്നിവരാണ് ഗോളുകൾ നേടിയത്. പനാമക്കായി എസ്റ്റെവിസ് ലോപ്പസ് ആശ്വാസ ഗോളും നേടി.