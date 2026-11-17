റൊണാൾഡോയോട് അനാദരവ് കാണിച്ചു; ഡെന്മാർക്കിനോടുള്ള പോർചുഗലിന്റെ തോൽവിയിൽ സന്തോഷമെന്ന് മാതാവ്text_fields
ലിസ്ബൺ: യുവേഫ നേഷൻസ് ലീഗിൽ ഡെന്മാർക്കിനോട് ഏറ്റ തോൽവി പോർചുഗൽ അർഹിച്ചിരുന്നുവെന്ന് മുൻ നായകൻ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയുടെ മാതാവ് ഡോളോറസ് അവീറോ. പോർച്ചുഗൽ റൊണാൾഡോയെ വഞ്ചിച്ചുവെന്നും അനാദരവ് കാട്ടിയെന്നും അതിനാൽ തന്നെ ടീമിന്റെ തോൽവിയിൽ താൻ സന്തോഷവതിയാണെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. ടീമംഗങ്ങൾ പോലും റൊണാൾഡോയോട് ആദരവ് കാണിച്ചില്ലെന്നും ട്രിബ്യൂട്ട് നൽകേണ്ടിയിരുന്നത് താരത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നുവെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സ്പോർട്ടിങ് സി.പിയിലെ ഒരു പരിപാടിയിലാണ് അവീറോയുടെ പ്രതികരണം.
‘റൊണാൾഡോക്ക് സങ്കടമുണ്ട്. കാര്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായി മാറുമെന്ന് അവൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. അവർ അവനെ വഞ്ചിച്ചു. ദേശിയ ടീമിൽ ആരും അവനെ ആദരിച്ചില്ല, സഹ താരങ്ങൾ പോലും അനാദരവ് കാണിച്ചു. എനിക്കും ദുഃഖമുണ്ട്. പോർചുഗൽ ഈ തോൽവി അർഹിച്ചതാണ്. തോൽവിയിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. ട്രിബ്യൂട്ട് നൽകേണ്ടിയിരുന്നത് അവന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു. ഇവിടെ സ്പോർട്ടിങ്ങിൽ ഞങ്ങൾ അവന് ട്രിബ്യൂട്ട് ഒരുക്കും. ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും അവന്റെ മൂല്യം അറിയാം," ഡോളോറസ് അവീറോ പറഞ്ഞു.
യുവേഫ നേഷൻസ് ലീഗിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ പോർചുഗൽ ഡെന്മാർക്കിനോട് വൻ തോൽവി ഏറ്റുവാങ്ങിയിരുന്നു. സ്വന്തം മണ്ണിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ഒന്നിനെതിരെ നാല് ഗോളുകൾക്കായിരുന്നു ടീമിന്റെ തോൽവി. ഇത് റൊണാൾഡോ അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബാളിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യ മത്സരമായിരുന്നു. താരത്തിനുള്ള ആദരവ് എന്ന നിലയിൽ ബ്രാഗയിൽ മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായി പോർചുഗൽ താരങ്ങളെല്ലാം റോണോയുടെ ഐകോണിക് നമ്പർ ഏഴാം നമ്പറും പേരുമെഴുതിയ ജേഴ്സി അണിഞ്ഞാണ് കളിക്കളത്തിലെത്തിയത്.
നവംബർ അഞ്ചിനാണ് റൊണാൾഡോ അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളിൽ നിന്നും പടിയിറങ്ങിയത്. ദേശിയ ടീം പരിശീലകൻ ഹോർഗെ ജീസസുമായുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെയായിരുന്നു താരത്തിന്റെ വിരമിക്കൽ. നേരത്തെ, നേഷൻസ് ലീഗിനിടെ റൊണാൾഡോ ക്യാമ്പ് വിട്ടത് വലിയ വിവാദമായിരുന്നു. പിന്നീട് വിശദീകരണം നൽകിയും തന്റെ പ്രവർത്തിയിൽ മാപ്പ് പറഞ്ഞും റോണോ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഇതിൽ സസ്പെൻഷൻ നേരിട്ട താരം ഏറെ വൈകാതെ ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയെങ്കിലും ആരാധകരെ ഞെട്ടിച്ച് വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു.