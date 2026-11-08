'യാതൊരു കുറ്റബോധവുമില്ല'; റൊണാൾഡോയുടെ വിരമിക്കലിൽ പരിശീലകൻ ജോർജ് ജീസസ്

'യാതൊരു കുറ്റബോധവുമില്ല'; റൊണാൾഡോയുടെ വിരമിക്കലിൽ പരിശീലകൻ ജോർജ് ജീസസ്text_fields
ലിസ്ബൺ: പോർച്ചുഗൽ ദേശീയ ടീമിൽ നിന്നുള്ള ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയുടെ അപ്രതീക്ഷിത വിരമിക്കലിൽ തനിക്ക് യാതൊരു കുറ്റബോധവുമില്ലെന്ന് പരിശീലകൻ ജോർജ് ജീസസ്. റൊണാൾഡോയുടെ തീരുമാനം തികച്ചും അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 234 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 146 ഗോളുകൾ നേടി അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളിൽ റെക്കോഡുകളുടെ തമ്പുരാനായി നിൽക്കെയാണ് 41-കാരനായ ഇതിഹാസ താരം കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച പോർച്ചൂഗീസ് കുപ്പായമഴിച്ചുവെക്കുന്നതായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
പരിശീലകനുമായുള്ള വിയോജിപ്പിനെത്തുടർന്ന് ഒക്ടോബർ ഒന്നിന് ഡെൻമാർക്കിനെതിരായ നേഷൻസ് ലീഗ് മത്സരത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പ് ക്യാമ്പ് വിട്ടുപോയതിന് റൊണാൾഡോക്ക് പോർച്ചുഗീസ് ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ 30 ദിവസത്തെ വിലക്കും 255 യൂറോ പിഴയും ചുമത്തിയിരുന്നു. ഈ വിവാദങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെയാണ് വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപനം വരുന്നത്.
ഡെൻമാർക്കിനും വെയ്ൽസിനുമെതിരായ വരാനിരിക്കുന്ന മത്സരങ്ങൾക്കുള്ള പോർച്ചുഗൽ ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ച ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ജെസ്യൂസ്. "എന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് തെറ്റുകളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല, അതിനാൽ തന്നെ യാതൊരു കുറ്റബോധവുമില്ല. ദേശീയ ടീമിലെ സാന്നിധ്യത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. തീരുമാനത്തെ മാനിക്കുന്നു," ജീസസ് വ്യക്തമാക്കി.
സെപ്റ്റംബർ 24-ന് ലിസ്ബണിൽ വെയ്ൽസിനെതിരെ നടന്ന മത്സരത്തിലാണ് റൊണാൾഡോ അവസാനമായി പോർച്ചുഗലിനായി ബൂട്ടുകെട്ടിയത്. ഒക്ടോബർ 4-ന് നോർവേയ്ക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ 18 വർഷത്തിനിടെ ആദ്യമായി താരം ബെഞ്ചിലിരിക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നു.
ക്യാമ്പ് വിട്ട സംഭവത്തിൽ സഹതാരങ്ങളോട് മാപ്പുപറയുകയും കളിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തെങ്കിലും പരിശീലകനോട് സംസാരിക്കാൻ റൊണാൾഡോ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും പുതിയ ടീമിൽ റൊണാൾഡോയെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നുവെന്നാണ് ജീസസ് പറയുന്നത്.
പോർച്ചുഗലിന് പ്രധാന കിരീടങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച റൊണാൾഡോ, 2016 യുറോ കപ്പിലും 2019, 2025 യുഇഎഫ്എ നേഷൻസ് ലീഗുകളിലും ടീമിനെ നയിച്ചു. സൗദി ക്ലബ്ബായ അൽ നാസറിലും റൊണാൾഡോയുടെ പരിശീലകനായിരുന്നു ജോർജ് ജീസസ്.