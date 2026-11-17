വിനി ഹാട്രിക്കിൽ സിംഗപ്പൂരിനെ മുക്കി ബ്രസീൽtext_fields
സിംഗപ്പൂർ: അന്താരാഷ്ട്ര സൗഹൃദ ഫുട്ബാൾ മത്സരത്തിൽ ആതിഥേയരായ സിംഗപ്പൂരിനെ എതിരില്ലാത്ത ഏഴ് ഗോളിന് തകർത്ത് ബ്രസീൽ. സൂപ്പർ താരം വിനീഷ്യസ് ജൂനിയർ നേടിയ ഹാട്രിക്കാണ് കാനറികൾക്ക് വൻജയം സമ്മാനിച്ചത്. ജപ്പാനെതിരായ കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിലെ തോൽവിക്ക് ശേഷം ശക്തമായി തിരിച്ചുവന്ന ബ്രസീൽ തുടക്കം മുതൽ കളം നിറഞ്ഞു കളിച്ചു. ചുവപ്പ് കാർഡ് സസ്പെൻഷൻ കാരണം പരിശീലകൻ കാർലോ ആഞ്ചലോട്ടിയും ക്യാപ്റ്റൻ റഫീഞ്ഞയും ഗാലറിയിലിരുന്നാണ് മത്സരം വീക്ഷിച്ചത്.
മത്സരം തുടങ്ങി 21 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ വിനീഷ്യസ് മൂന്ന് ഗോളുകൾ നേടി. 9, 15, 21 മിനിറ്റുകളിൽ വലകുലുക്കി കരിയറിലെ ആദ്യ അന്താരാഷ്ട്ര ഹാട്രിക് പൂർത്തിയാക്കി താരം.
31ാം മിനിറ്റിൽ എൻഡ്രിക് ബോക്സിന് പുറത്തുനിന്ന് തൊടുത്ത മനോഹരമായ ഷോട്ടിലൂടെ ബ്രസീലിന്റെ നാലാം ഗോൾ നേടി. 51ാം മിനിറ്റിൽ എസ്റ്റെവോ വില്യൻ സ്കോർ 5-0 ആക്കി ഉയർത്തി. തുടർന്ന് 65ാം മിനിറ്റിൽ റയാൻ (Rayan) ആറാം ഗോളും നേടി. 74ൽ വലതുവിങ്ങിൽ നിന്ന് അലൻ എൻഡ്രിക്കിന് നൽകിയ പാസ് തടയാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ സിംഗപ്പൂർ പ്രതിരോധ താരം റൗൾ സുഹൈമിയുടെ കാലിൽ തട്ടി പന്ത് സ്വന്തം വലയിലേക്ക് കയറിയതോടെ ബ്രസീലിന്റെ ഗോൾപട്ടിക പൂർത്തിയായി.