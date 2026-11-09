പോർച്ചുഗലിനെ ഇനി ബെർണാഡോ സിൽവ നയിക്കും; ബ്രൂണോയെ മറികടന്ന് ക്യാപ്റ്റൻ പദവി

പോർച്ചുഗലിനെ ഇനി ബെർണാഡോ സിൽവ നയിക്കും; ബ്രൂണോയെ മറികടന്ന് ക്യാപ്റ്റൻ പദവിtext_fields
ലിസ്ബൺ: ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളിൽ നിന്ന് പടിയിറങ്ങിയതോടെ പോർച്ചുഗൽ ദേശീയ ടീമിന് പുതിയ നായകനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. സീനിയർ മധ്യനിര താരം ബെർണാഡോ സിൽവയാണ് ഇനി ടീമിനെ നയിക്കുക. യുവേഫ നേഷൻസ് ലീഗിലെ അവസാന ഗ്രൂപ്പ് പോരാട്ടങ്ങൾക്കുള്ള ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിക്കവെ പുതിയ പരിശീലകൻ ഹോർഹെ ജിസ്യൂസാണ് സിൽവയെ നായകനായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
ദേശീയ ടീമിനായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച പരിചയസമ്പത്താണ് 32കാരനായ സിൽവയ്ക്ക് നായകസ്ഥാനം നൽകാൻ പ്രധാന കാരണമായത്. നിലവിൽ പോർച്ചുഗൽ നിരയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അന്താരാഷ്ട്ര മത്സര പരിചയമുള്ള താരം സിൽവയാണ് (115 മത്സരങ്ങൾ). ഇതിഹാസ താരം ക്രിസ്റ്റ്യാനോയ്ക്ക് ശേഷം ടീമിന്റെ അമരക്കാരനാകാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യൻ സിൽവയാണെന്ന് പരിശീലകൻ വ്യക്തമാക്കി.
ക്യാപ്റ്റൻ പദവിയിലേക്ക് മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് നായകൻ ബ്രൂണോ ഫെർണാണ്ടസിന്റെ പേര് ശക്തമായി ഉയർന്നുകേട്ടിരുന്നെങ്കിലും അന്തിമ നറുക്ക് വീണത് സിൽവയ്ക്കാണ്. ക്ലബ്ബ് തലത്തിൽ സമീപകാലത്തുണ്ടായ ചില വിവാദങ്ങളും പെരുമാറ്റങ്ങളുമാണ് ബ്രൂണോയ്ക്ക് തിരിച്ചടിയായതെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ഡിഫൻഡർ റൂബൻ ഡയസ്, ഗോൾകീപ്പർ ഡിയോഗോ കോസ്റ്റ എന്നിവരെയും നായകസ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണിച്ചിരുന്നു.
2015-ൽ അന്താരാഷ്ട്ര അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച സിൽവ, അടുത്തിടെയാണ് മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയിൽ നിന്ന് റയൽ മഡ്രിഡിലേക്ക് ചേക്കേറിയത്. റൊണാൾഡോയുടെ വിടവാങ്ങലിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന നേതൃത്വപരമായ വിടവ് നികത്തുക എന്ന വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് സിൽവയെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. റൂബൻ ഡയസ്, ബ്രൂണോ ഫെർണാണ്ടസ്, റൂബൻ നെവസ്, ജോവോ കാൻസലോ തുടങ്ങിയ മുതിർന്ന താരങ്ങളുടെ അനുഭവസമ്പത്ത് പുതിയ ടീമിനെ വാർത്തെടുക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് പരിശീലകൻ ജിസ്യൂസ്.