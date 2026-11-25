ബെല്ലിങ്ഹാമിന്റെ ‘വണ്ടർ ഗോൾ’! ബെർണബ്യൂവിൽ ഗോൾമഴ തീർത്ത് റയൽ; ആഴ്സണലിനെ തളച്ച് ഡോർട്ട്മുണ്ട്text_fields
ലണ്ടൻ: യുവേഫ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ ഒരു ഗോളിന് പിന്നിൽ നിന്ന ശേഷം അഞ്ച് ഗോളുകൾ തിരിച്ചടിച്ച് ഡച്ച് ക്ലബ് പി.എസ്.വി ഐന്തോവനെതിരെ തകർപ്പൻ ജയം സ്വന്തമാക്കി റയൽ മഡ്രിഡ്. സ്വന്തം തട്ടകമായ എമിറേറ്റ്സ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ജർമൻ ക്ലബ് ബൊറൂസിയ ഡോർട്ട്മുണ്ടിനോട് സമനിലയിൽ പിരിയേണ്ടി വന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ചാമ്പ്യന്മാരായ ആഴ്സണലിന് ക്ഷീണമായി.
ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ അവിശ്വസനീയ തിരിച്ചുവരവുകൾക്ക് പേരുകേട്ട റയൽ മഡ്രിഡിന് ഫുട്ബോൾ ലോകം നൽകിയ വിശേഷണമാണ് 'റെമോണ്ടാഡ'. ആ പേര് ഒരിക്കൽക്കൂടി അർഥവത്താണെന്ന് അവർ തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ലീഗ് ഘട്ടത്തിൽ തുടർച്ചയായ അഞ്ചാം ജയത്തോടെ നൂറുശതമാനം വിജയക്കുതിപ്പ് തുടരുന്ന റയൽ മഡ്രിഡ് പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് കയറി. എല്ലാ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പുകളിലുമായി ടീമിന്റെ തുടർച്ചയായ പത്താം ജയം കൂടിയായിരുന്നു ഇത്.
ആദ്യ പകുതിയിൽ മികച്ച മുന്നേറ്റങ്ങൾ നടത്തിയ പി.എസ്.വി, 32-ാം മിനിറ്റിൽ ഇവാൻ പെരിസിച്ചിന്റെ പെനാൽറ്റി ഗോളിലൂടെ ലീഡ് നേടി. ആദ്യ പകുതിയിൽ സമനില ഗോളിനായി റയൽ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും വിനീഷ്യസ് ജൂനിയറിന്റെ ഷോട്ട് ക്രോസ് ബാറിലിടിച്ച് മടങ്ങി. ഫിറ്റ്നസ് പ്രശ്നങ്ങളെ തുടർന്ന് ആദ്യ പകുതിയിൽ ബെഞ്ചിലിരുന്ന ജൂഡ് ബെല്ലിങ്ഹാമിനെ കോച്ച് ജോസ് മൗറീഞ്ഞോ കളത്തിലിറക്കിയതോടെ റയലിന്റെ തിരിച്ചുവരവിന് കരുത്തേകി. ഒപ്പം ഡീൻ ഹ്യൂസനും കൊണാറ്റെയും കളത്തിലെത്തി. 50-ാം മിനിറ്റിൽ അർദ ഗുലറുടെ ബാക്ക്ഹീൽ പാസിൽനിന്ന് ഫെഡറിക്കോ വാൽവെർദെ സമനില ഗോൾ നേടി.
ഒടുവിൽ 60-ാം മിനിറ്റിൽ ബോക്സിന് പുറത്തുനിന്നുള്ള മനോഹരമായ വോളിയിലൂടെ ബെല്ലിങ്ഹാം റയലിനെ മുന്നിലെത്തിച്ചു. 64-ാം മിനിറ്റിൽ അർദ ഗുലറുടെ പാസിൽ കിലിയൻ എംബാപ്പെ മൂന്നാം ഗോൾ നേടി. 84-ാം മിനിറ്റിൽ ബ്രാഹിം ഡയസിന്റെ പാസിൽ എംബാപ്പെ വീണ്ടും ലക്ഷ്യം കണ്ടതോടെ റയലിന്റെ ലീഡ് നാലായി ഉയർന്നു. തിരിച്ചുവരവിന്റെ പ്രതീക്ഷകൾ മങ്ങി പ്രതിരോധത്തിലേക്ക് വലിഞ്ഞ പി.എസ്.വിയെ 87-ാം മിനിറ്റിൽ വിനീഷ്യസ് ജൂനിയർ വീണ്ടും ഞെട്ടിച്ചു; ബെല്ലിങ്ഹാമിന്റെ പാസിൽ നിന്നുള്ള ഗോളോടെ റയലിന്റെ ഗോൾപട്ടിക പൂർത്തിയായി. ഈ ജയത്തോടെ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ലീഗ് ഘട്ടത്തിൽ അഞ്ച് മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് 15 പോയന്റുമായി റയൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി. എല്ലാ മത്സരങ്ങളിലുമായി തുടർച്ചയായ പത്താം വിജയവും ടീം സ്വന്തമാക്കി.
മറ്റൊരു മത്സരത്തിൽ അവസരങ്ങൾ നിരവധിയുണ്ടായിട്ടും വിജയത്തിലെത്താനാകാതെ ആഴ്സണൽ. എമിറേറ്റ്സ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ബൊറൂസിയ ഡോർട്ട്മുണ്ടിനെതിരെ ഒരു ഗോളിന് മുന്നിലെത്തിയ ശേഷമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബ് സമനില വഴങ്ങിയത്. വിക്ടർ ഗ്യോകെറസ് ആഴ്സണലിനായി ലക്ഷ്യം കണ്ടപ്പോൾ രണ്ടാം പകുതിയിൽ മാക്സിമിലിയൻ ബെയറിലൂടെ ഡോർട്ട്മുണ്ട് തിരിച്ചടിച്ചു. ആഴ്സണൽ പരിശീലകൻ മൈക്കൽ അർട്ടെറ്റ, കായ് ഹാവെർട്സിന് പകരം ആദ്യ ഇലവനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ സ്വീഡിഷ് സ്ട്രൈക്കർ വിക്ടർ ഗ്യോകെറസ് മത്സരത്തിൽ ഒരേസമയം നായകനും വില്ലനുമായി.
2025ൽ സ്പോർട്ടിങ് ലിസ്ബണിൽനിന്ന് ആഴ്സണലിലെത്തിയശേഷം മോശം ഫോമിന്റെ പേരിൽ വിമർശനങ്ങൾ നേരിടുന്ന 28-കാരനായ ഗ്യോകെറസ് പത്താം മിനിറ്റിൽ തകർപ്പൻ ഷോട്ടിലൂടെ ടീമിന് ലീഡ് സമ്മാനിച്ചു. 25 വാര അകലെനിന്നുള്ള താരത്തിന്റെ മികച്ച ഫിനിഷിങ് ഡോർട്ട്മുണ്ട് ഗോൾകീപ്പറെ മറികടന്ന് വലയിലെത്തി. എന്നാൽ രണ്ടാം പകുതിയിൽ ആഴ്സണൽ പ്രതിരോധത്തിലെ പിഴവുകൾ മുതലെടുത്ത ഡോർട്ട്മുണ്ട് 55-ാം മിനിറ്റിൽ മാക്സിമിലിയൻ ബെയറിലൂടെ സമനില നേടി. മാർട്ടിൻ ഒഡെഗാർഡിന്റെ ക്രോസും ഡെക്ലാൻ റൈസിന്റെ ഷോട്ടും പോസ്റ്റിലിടിച്ച് മടങ്ങി. കോർണർ കിക്കിനിടെ പന്ത് ഗ്യോകെറസിന്റെ കൈയിൽ തട്ടിയതിനെ തുടർന്ന് ഡോർട്ട്മുണ്ട് താരങ്ങൾ പെനാൽറ്റിക്കായി ശക്തമായി വാദിച്ചെങ്കിലും റഫറി അനുവദിച്ചില്ല. അവസാന മിനിറ്റുകളിൽ വിജയഗോൾ നേടാനുള്ള സുവർണാവസരവും ആഴ്സണൽ പാഴാക്കി. ഗ്യോകെറസിന്റെ ഹെഡർ ലക്ഷ്യം തെറ്റി പുറത്തേക്ക് പോയതോടെ വിജയപ്രതീക്ഷയിലായിരുന്ന അർട്ടെറ്റയ്ക്കും സംഘത്തിനും നിരാശയോടെ മടങ്ങേണ്ടിവന്നു. എല്ലാ മത്സരങ്ങളിലുമായി തുടർച്ചയായ 11 കളികളിൽ തോൽവിയറിയാതെയാണ് ആഴ്സണലിന്റെ മുന്നേറ്റം. അതേസമയം, ഈ സീസണിൽ സ്വന്തം മൈതാനത്ത് ജയിക്കാനാകാതെ പോയ ടീമിന്റെ ആദ്യ മത്സരമായി ഡോർട്ട്മുണ്ടിനെതിരായ സമനില മാറി.
മറ്റു മത്സരങ്ങളിൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി-നാപോളി പോരാട്ടം സമനിലയിൽ (2-2) പിരിഞ്ഞു. ഇന്ന് കരുത്തരായി ബാഴ്സലോണ അസർബൈജാൻ ക്ലബ് സബാഹ് എഫ്.കെയെ നേരിടും.