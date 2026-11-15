സാഫ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ പാകിസ്താനോട് തോറ്റു; ഗാലറിക്ക് തീയിട്ട് ബംഗ്ലാദേശ് ആരാധകർ

സാഫ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ പാകിസ്താനോട് തോറ്റു; ഗാലറിക്ക് തീയിട്ട് ബംഗ്ലാദേശ് ആരാധകർtext_fields
ധാക്ക: സാഫ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് സെമിഫൈനലിൽ പാകിസ്താനോട് പരാജയപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ സ്റ്റേഡിയത്തിന് തീയിട്ട് ബംഗ്ലാദേശ് ആരാധകർ. ശനിയാഴ്ച നാഷണൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ബംഗ്ലാദേശ് ഏകപക്ഷീയമായ ഒരു ഗോളിനാണ് തോൽവി വഴങ്ങിയത്. തോൽവിയിൽ രോഷാകുലരായ ആരാധകർ സ്റ്റേഡിയത്തിലെ ഗാലറിയുടെ ഒരു ഭാഗം തീയിടുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് വിവരം.
വർഷങ്ങളുടെ ഇടവേളക്ക് ശേഷം ബംഗ്ലാദേശ് സാഫ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനലിൽ എത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ആരാധകർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ കളി കാണാനെത്തിയത്. എന്നാൽ, മത്സരത്തിൽ അവസാന മിനിറ്റുകളിൽ പാകിസ്താൻ ഗോൾ നേടിയതോടെ ഈ പ്രതീക്ഷക്കും വിരാമമായി. 2005ലാണ് അവസമായി ബംഗ്ലാദേശ് സാഫ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഫൈനൽ കളിച്ചത്.
ഗോളിൽ നിരാശരായ ബംഗ്ലാദേശ് ആരാധകർ രോഷാകുലരായി. പിന്നാലെ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഫ്ലെയറുകൾ എറിഞ്ഞുവെന്നും മത്സരം കുറച്ച് നേരത്ത് തടസപ്പെടുകയും ചെയ്തു. മത്സരശേഷം ഗാലറിയുടെ ഒരു ഭാഗത്ത് തീ പടർന്നതായി റിപ്പോർട്ട് വന്നു. വിവരമറിഞ്ഞ് ഫയർഫോഴ്സ് എത്തി തീ അണക്കുകയായിരുന്നു.
അതേസമയം, പാകിസ്താൻ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി സാഫ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഫൈനലിലെത്തി. 85-ാം മിനിറ്റിൽ പിറന്ന ഗോളാണ് ടീമിന് ചരിത്ര വിജയം സമ്മാനിച്ചത്. ബംഗ്ലാദേശ് ഗോൾകീപ്പർ മെഹദി ഹസൻ ശ്രാബോണിന്റെ പിഴവ് മുതലെടുത്ത് അബ്ദുൾ സമദ് ഷഹ്സാദാണ് വിജയഗോൾ നേടിയത്. ഫൈനൽ പ്രവേശത്തിനൊപ്പം തന്നെ കഴിഞ്ഞ 30 വർഷത്തിനിടയിൽ ആദ്യമായി ബംഗ്ലാദേശിനെ പരാജയപ്പെടുത്താനും പാക് ടീമിന് സാധിച്ചു. ഈ കാലയളവിൽ ഇരുടീമുകളും പത്ത് ടീമുകളാണ് ഏറ്റുമുട്ടിയത്.
ഫൈനലിൽ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ ഇന്ത്യയും പാകിസ്താനും ഏറ്റുമുട്ടും. നവംബർ 17ന് ധാക്ക നാഷണൽ സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് മത്സരം. ഭൂട്ടാനെ ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് ഇന്ത്യ ഫൈനലിൽ യോഗ്യത നേടിയത്.