കരുത്തോടെ അർജന്റീനtext_fields
ദോഹ: ഫിഫ അണ്ടർ 17 ലോകകപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ മൊസാംബിക്കിനെതിരെ (2-1) അർജന്റീനക്ക് ജയം. ആദ്യ കളിയിൽ ആസ്ത്രേലിയക്കെതിരെ പരാജയത്തിൽനിന്നാണ് കരുത്തോടെ അർജന്റീനയുടെ തിരിച്ചുവരവ്. കളിയുടെ തുടക്കം മുതൽ ആക്രമിച്ചു കളിച്ച അർജന്റീന അഞ്ചാം മിനിറ്റിൽ മാത്യു മച്ചൂക്കയിലൂടെ ആദ്യ ഗോൾ നേടി. 32-ാം മിനിറ്റിൽ യുവാൻ ക്രൂസ് പൊളിസെല്ല നൽകിയ പാസിൽ സൈമൺ എസ്കോബാർ ലീഡ് രണ്ടായി ഉയർത്തി. രണ്ട് ഗോളിന് പിന്നിലായ ശേഷവും തളരാതെ പൊരുതിയ മൊസാംബിക് ആദ്യ പകുതിയുടെ അവസാനത്തിൽ (45+1') ഒരു ഗോൾ മടക്കി. ഡീഗോയുടെ അസിസ്റ്റിൽ നിന്ന് അലിരിയോ കുനയാണ് മൊസാംബിക്കിനായി ഗോൾ നേടിയത്. രണ്ടാം പകുതിയിൽ സമനില ഗോളിനായി മൊസാംബിക് നിരന്തരം ശ്രമം നടത്തിയെങ്കിലും അർജന്റീനൻ പ്രതിരോധം വിള്ളലില്ലാതെ കാത്തു.
മറ്റൊരു കളിയിൽ ഹെയ്തിയെ ഒന്നിനെതിരെ നാല് ഗോളുകൾക്ക് ഉറുഗ്വേ പരാജയപ്പെടുത്തി. ഒരു ഗോളിന് പിന്നിൽ നിന്ന ശേഷം നാല് ഗോളുകൾ തിരിച്ചടിച്ചാണ് ലാറ്റിനമേരിക്കൻ കരുത്തരുടെ വിജയം. ലൗട്ടാരോ മുനിസ്, പാബ്ലോ ബാരീറോ, നിക്കോളസ് റോഡ്രിഗസ്, അലൻ സോറസ് ഡി ലിമ എന്നിവർ ഉറുഗ്വേക്കായും മാർവെൻലി എക്സിലാസ് ഹെയ്തിക്കായും ഗോൾ നേടി